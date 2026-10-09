Pelatih asal Jerman itu menyampaikan kabar tim dalam konferensi pers prapertandingannya menjelang perjalanan ke ibu kota.

Berbicara kepada para wartawan, Farke memaparkan timeline pemulihan Rodon sebelum mengonfirmasi bahwa James tidak akan ambil bagian melawan Arsenal: "Joe sedang dalam proses kembali melalui rehabilitasinya dan menunjukkan perkembangan bagus. Dia sudah menjalani sesi individu di lapangan, tetapi masih perlu sedikit waktu sampai dia kembali berlatih bersama tim.

"Selain itu, Daniel James akan absen pada laga melawan Arsenal, jadi dia menepi karena cedera punggung. Dia kembali dengan cedera punggung ini, kurang lebih, dari tim nasionalnya dan karena itu dia tidak tersedia untuk pertandingan ini."