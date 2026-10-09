Action Plus
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Daniel Farke memberikan kabar cedera campuran untuk Leeds United saat Daniel James dipastikan absen dalam duel melawan Arsenal
Winger absen setelah tugas internasional
Pilihan lini serang Leeds mendapat pukulan besar setelah James mengalami cedera punggung saat menjalani tugas internasional. Absennya sang winger semakin membebani skuad asuhan Farke, dengan bek Rodon masih menepi karena melanjutkan pemulihannya dari masalah hamstring. Kemunduran kondisi kebugaran ini memaksa perubahan dalam susunan pemain inti saat tim tamu berusaha mempertahankan awal positif mereka di kampanye Premier League.
- News Images
Pelatih mengungkapkan detail absennya sejumlah pemain kunci dari skuad
Pelatih asal Jerman itu menyampaikan kabar tim dalam konferensi pers prapertandingannya menjelang perjalanan ke ibu kota.
Berbicara kepada para wartawan, Farke memaparkan timeline pemulihan Rodon sebelum mengonfirmasi bahwa James tidak akan ambil bagian melawan Arsenal: "Joe sedang dalam proses kembali melalui rehabilitasinya dan menunjukkan perkembangan bagus. Dia sudah menjalani sesi individu di lapangan, tetapi masih perlu sedikit waktu sampai dia kembali berlatih bersama tim.
"Selain itu, Daniel James akan absen pada laga melawan Arsenal, jadi dia menepi karena cedera punggung. Dia kembali dengan cedera punggung ini, kurang lebih, dari tim nasionalnya dan karena itu dia tidak tersedia untuk pertandingan ini."
Duo penyerang meningkatkan peluang untuk dipilih
Ada kabar yang lebih menggembirakan di lini depan, dengan Bahoya dan Wilson sama-sama menunjukkan kemajuan nyata menuju kebugaran penuh.
Menilai peluang Bahoya setelah mengalami masalah pergelangan kaki, Farke menjelaskan: "Jean-Matteo Bahoya juga kembali setelah mengalami cedera pergelangan kaki tetapi kondisinya terlihat jauh lebih baik. Hari ini adalah kali pertama dia berada di lapangan bersama kami. Kami harus menunggu sekarang untuk melihat bagaimana reaksi tubuhnya tetapi tampaknya ada peluang dia tersedia. Setidaknya ada kemajuan."
Sang manajer kemudian memberikan kabar terbaru soal Wilson setelah ia pulih dari masalah otot: "Dan juga ada kabar baik soal Harry Wilson setelah cedera ototnya, dia kembali berlatih bersama tim sejak Selasa. Sekali lagi, kami juga harus menunggu sekarang bagaimana reaksi tubuhnya tetapi ada juga peluang baginya untuk tersedia menjelang pertandingan ini."
- AFP
Rekor tak terkalahkan menghadapi ujian berat
Tantangan berat kini menanti tim tak terkalahkan asuhan Farke saat mereka bersiap bertandang ke Emirates Stadium pada Sabtu, 10 Oktober. Tuan rumah asuhan Mikel Arteta saat ini menempati posisi kedua di klasemen setelah memenangi empat dari lima laga pembuka mereka. Selain itu, Arsenal memiliki rekor pertemuan yang sangat dominan dengan delapan kemenangan beruntun atas Leeds, ditambah catatan tak terkalahkan dalam sembilan laga kandang melawan klub asal Yorkshire tersebut.
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