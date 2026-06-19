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Dani Olmo memperingatkan Marc Cucurella bahwa ia akan 'kesulitan' saat menghadapi Lamine Yamal setelah melihat lulusan akademi Barcelona itu menyelesaikan transfernya ke Real Madrid
Mourinho resmi mendatangkan pemain bintang
Madrid berhasil mendatangkan bek kiri asal Chelsea melalui kesepakatan kilat senilai €55 juta sebagai biaya awal ditambah bonus. Transfer ini menandai perekrutan resmi pertama di bawah manajer baru Jose Mourinho, yang tengah melakukan perombakan besar-besaran terhadap skuad setelah beberapa musim berturut-turut tanpa gelar. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Olmo, yang sebelumnya pernah bermain bersama bek sayap tersebut saat masih di akademi muda sebelum Cucurella akhirnya membangun kariernya di luar Barcelona.
- Getty Images Sport
Olmo memperkirakan akan terjadi penderitaan di dalam negeri
Gelandang serang Barcelona itu mengakui bahwa skuadnya sama sekali tidak mengetahui rencana transfer tersebut, namun ia mendoakan yang terbaik bagi sahabat karibnya itu meskipun kini mereka menjadi rival di kompetisi domestik.
Olmo mengatakan kepada Sport: “Kami tidak menyangka hal itu. Dia menyimpannya sendiri. Jika memang itu yang dia inginkan, saya senang untuknya karena dia adalah teman saya, sekarang dia harus berjuang keras di liga dan begitu pula kami. Dia harus berjuang keras melawan Lamine, misalnya.”
Giants mulai membelanjakan dana besar-besaran
Los Blancos telah merespons kegagalan-kegagalan mereka belakangan ini dengan agresif, antara lain dengan mengamankan transfer Bernardo Silva dan Ibrahima Konate. Sementara itu, Barcelona menyelesaikan perekrutan besar-besaran mereka dengan mendatangkan Anthony Gordon dari Liga Premier, sekaligus terus gencar mengejar Julian Alvarez.
Olmo menambahkan: “Wajar saja jika setelah dua tahun tanpa gelar mereka memperkuat skuad; mereka adalah pemain kelas dunia, tapi kami tidak khawatir. Kami telah melakukan perekrutan hebat dengan Gordon dan kami senang.”
- Getty Images Sport
Persaingan Clasico menjadi sorotan utama
Saat ini, Cucurella tengah fokus pada tugas internasional, memimpin kampanye Spanyol menuju Piala Dunia 2026 bersama bintang muda Barcelona, Yamal. Setelah turnamen besar musim panas ini berakhir, bek kiri tersebut akan terbang ke Madrid untuk bergabung dalam skema taktis Mourinho. Menghadapi tekanan besar di Bernabéu sekaligus mengelola persaingan domestik barunya dengan rekan-rekan setimnya di La Roja akan menjadi ujian terberat bagi rekrutan bintang terbaru Madrid.