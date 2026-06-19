Dani Olmo memperingatkan Marc Cucurella bahwa ia akan 'kesulitan' saat menghadapi Lamine Yamal setelah melihat lulusan akademi Barcelona itu menyelesaikan transfernya ke Real Madrid

Gelandang serang Barcelona itu mengakui bahwa skuadnya sama sekali tidak mengetahui rencana transfer tersebut, namun ia mendoakan yang terbaik bagi sahabat karibnya itu meskipun kini mereka menjadi rival di kompetisi domestik.

Olmo mengatakan kepada Sport: “Kami tidak menyangka hal itu. Dia menyimpannya sendiri. Jika memang itu yang dia inginkan, saya senang untuknya karena dia adalah teman saya, sekarang dia harus berjuang keras di liga dan begitu pula kami. Dia harus berjuang keras melawan Lamine, misalnya.”