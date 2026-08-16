Dani Olmo kirim pesan emosional kepada Ferran Torres saat pahlawan Spanyol itu menuntaskan transfer €50 juta ke Paris Saint-Germain dari Barcelona

Torres sendiri cepat menyapa para penggemar dan klub setelah menandatangani kontrak lima tahun dengan PSG yang akan membuatnya tetap di Paris hingga 2031. Merefleksikan periode yang membuatnya memenangi tiga gelar La Liga, ia secara terbuka berbicara tentang perkembangan pribadi yang ia alami selama mengenakan seragam Barcelona.

Dalam pesan menyentuhnya, mantan pemain Man City itu mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas waktunya bersama Barcelona. Ia mengatakan: "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua untuk segalanya. Merupakan sebuah kehormatan bisa mengenakan warna ini. Apa yang saya alami di Barca selama empat setengah tahun ini telah membuat saya menjadi pemain sepak bola yang lebih baik dan pribadi yang lebih baik. Selama waktu ini, Barcelona adalah rumah saya."



