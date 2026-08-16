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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Dani Olmo kirim pesan emosional kepada Ferran Torres saat pahlawan Spanyol itu menuntaskan transfer €50 juta ke Paris Saint-Germain dari Barcelona

F. Torres
D. Olmo
Barcelona
Paris Saint-Germain
LaLiga
Ligue 1

Bintang Barcelona Dani Olmo memimpin ucapan penghormatan untuk Ferran Torres setelah sang penyerang resmi menuntaskan kepindahannya yang menyita perhatian ke Paris Saint-Germain. Pemain internasional Spanyol itu mengakhiri masa bakti sukses selama empat setengah tahun di Camp Nou untuk bereuni dengan mantan pelatih tim nasional Luis Enrique di Ligue 1.

  • Olmo memberikan penghormatan kepada rekan setim yang akan hengkang

    Menyusul konfirmasi resmi kepindahannya ke ibu kota Prancis, Torres dibanjiri pesan dari rekan-rekannya yang kini menjadi mantan rekan setimnya. Olmo, yang pernah berbagi lapangan dengan Torres di level klub maupun tim nasional, menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kesedihannya atas kepergian pemain berusia 26 tahun itu. Gelandang tersebut membagikan foto mereka berdua saat perayaan trofi Barcelona, menyoroti ikatan erat yang terjalin di ruang ganti dalam beberapa musim terakhir.

    Menulis di Instagram, Olmo mengirim pesan emosional kepada temannya itu saat ia bersiap menjalani kehidupan di Parc des Princes. Sang gelandang menulis: "Terima kasih untuk semua tahun-tahun ini, temanku! Kami akan sangat merindukanmu," disertai emoji hati berwarna merah.

    Dani Olmo Ferran Torres InstagramInstagram/daniolmo


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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Torres menulis salam perpisahan menyentuh untuk Barcelona

    Torres sendiri cepat menyapa para penggemar dan klub setelah menandatangani kontrak lima tahun dengan PSG yang akan membuatnya tetap di Paris hingga 2031. Merefleksikan periode yang membuatnya memenangi tiga gelar La Liga, ia secara terbuka berbicara tentang perkembangan pribadi yang ia alami selama mengenakan seragam Barcelona.

    Dalam pesan menyentuhnya, mantan pemain Man City itu mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas waktunya bersama Barcelona. Ia mengatakan: "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua untuk segalanya. Merupakan sebuah kehormatan bisa mengenakan warna ini. Apa yang saya alami di Barca selama empat setengah tahun ini telah membuat saya menjadi pemain sepak bola yang lebih baik dan pribadi yang lebih baik. Selama waktu ini, Barcelona adalah rumah saya."


  • Warisan trofi dan persahabatan

    Pahlawan Piala Dunia 2026 itu meninggalkan Spanyol dengan nilai pasarnya berada di titik tertinggi sepanjang karier, setelah memainkan peran penting dalam kesuksesan baru-baru ini. Di luar trofi, Torres menekankan sisi kemanusiaan dari masa baktinya di klub. Ia pergi bukan hanya sebagai penyerang tajam yang mencetak 40 gol dalam 94 penampilan selama dua musim terakhir, tetapi juga sebagai sosok yang dihormati dan tetap menjaga hubungan kuat dengan inti tim nasional Spanyol

    Torres menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Saya meninggalkan klub ini dengan teman-teman di dalam dan di luar ruang ganti, serta banyak orang yang telah membuat kami semua menjadi lebih baik. Bersama-sama kami telah menjadi juara bersama Barca, dan banyak dari kami juga telah menjadi juara bersama tim nasional. Terima kasih, dan Forca Barca."


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  • flickGetty Images

    Pencarian Barcelona untuk nomor sembilan baru

    Dengan Torres dan Robert Lewandowski tidak lagi menjadi ujung tombak, tekanan kini ada pada petinggi Barcelona untuk mengamankan pengganti. Klub ini telah dikaitkan dengan sejumlah target papan atas, termasuk Julian Alvarez, meski negosiasi dengan Atletico Madrid terbukti sulit.

    Salah satu opsi potensial, striker Sporting CP Luis Suarez, dicoret setelah Barcelona memutuskan untuk tidak menebus klausul rilisnya sebesar €80 juta, menurut Fabrizio Romano. Seiring tenggat waktu yang semakin dekat, pencarian nomor sembilan baru tetap menjadi prioritas utama klub.

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