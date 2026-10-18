Tim asuhan Hansi Flick tak menunjukkan tanda-tanda melambat pada Sabtu malam. Barcelona menghancurkan Real Betis 5-2 lewat penampilan efektif di Estadio La Cartuja. Kemenangan kesembilan beruntun di liga itu semakin mengukuhkan status Barcelona sebagai tim yang harus dikalahkan di Spanyol musim ini. Lima pemain berbeda mencetak gol dalam penampilan menyeluruh yang menunjukkan fleksibilitas taktik dan kedalaman lini serang yang kini dimiliki staf pelatih Barcelona.

Olmo termasuk di antara para pencetak gol dan akhirnya mengakhiri penantian yang membuatnya frustrasi untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gelandang itu menjadi bagian penting dalam tim Flick sejak kedatangannya, tetapi gol-golnya terhenti dalam beberapa pekan terakhir meski penampilannya tetap berada di level tinggi. Golnya ke gawang Betis menjadi pengingat tepat waktu akan kemampuan penyelesaian akhirnya.

Kemenangan tersebut memastikan Barcelona mempertahankan keunggulan yang cukup besar di puncak klasemen, sekaligus menjadi suntikan moral yang ideal sebelum menghadapi rangkaian pertandingan berat.



