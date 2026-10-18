AFP
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Dani Olmo kirim peringatan kepada Real Madrid dan PSG setelah mengakhiri puasa gol dalam kemenangan telak Barcelona atas Real Betis
Barcelona terus melaju tanpa henti di La Liga
Tim asuhan Hansi Flick tak menunjukkan tanda-tanda melambat pada Sabtu malam. Barcelona menghancurkan Real Betis 5-2 lewat penampilan efektif di Estadio La Cartuja. Kemenangan kesembilan beruntun di liga itu semakin mengukuhkan status Barcelona sebagai tim yang harus dikalahkan di Spanyol musim ini. Lima pemain berbeda mencetak gol dalam penampilan menyeluruh yang menunjukkan fleksibilitas taktik dan kedalaman lini serang yang kini dimiliki staf pelatih Barcelona.
Olmo termasuk di antara para pencetak gol dan akhirnya mengakhiri penantian yang membuatnya frustrasi untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gelandang itu menjadi bagian penting dalam tim Flick sejak kedatangannya, tetapi gol-golnya terhenti dalam beberapa pekan terakhir meski penampilannya tetap berada di level tinggi. Golnya ke gawang Betis menjadi pengingat tepat waktu akan kemampuan penyelesaian akhirnya.
Kemenangan tersebut memastikan Barcelona mempertahankan keunggulan yang cukup besar di puncak klasemen, sekaligus menjadi suntikan moral yang ideal sebelum menghadapi rangkaian pertandingan berat.
- AFP
Olmo mengulas berakhirnya paceklik gol
Berbicara kepada media seusai peluit akhir, mantan pemain RB Leipzig itu segera menegaskan bahwa statistik pribadinya bukan hal yang penting.
"Saya sangat senang bisa terus mencetak gol dan memberikan assist. Saya senang bisa terus berkontribusi untuk tim. Saya sudah cukup lama tidak mencetak gol, tetapi itu tidak penting bagi saya," kata Olmo kepada laman resmi klub. "Saya hanya ingin tim menang, dan itulah yang kami lakukan. Saya senang, tetapi itu karena tim menang dan kami meraih tiga poin."
Ujian berat menghadapi PSG dan Real Madrid
Kembalinya Olmo mencetak gol datang pada saat yang tepat bagi Barcelona, yang kini mengalihkan perhatian ke pekan penentu musim mereka. Barcelona akan menghadapi Paris Saint-Germain dalam laga krusial Liga Champions pada Selasa, sebelum menjamu rival bebuyutan Real Madrid dalam El Clasico pertama di kompetisi domestik musim ini pada Minggu depan. Dua pertandingan ini akan menjadi ujian terberat untuk membuktikan apakah Barcelona benar-benar layak bersaing memperebutkan gelar bergengsi musim ini.
Olmo jelas antusias menyambut kesempatan untuk menguji kemampuannya melawan tim-tim elite. Ia mengungkapkan bahwa seluruh skuad bersemangat menghadapi tantangan mendatang. "Saya berusaha melakukan yang terbaik untuk tim. Kami semua senang dan siap menghadapi pekan depan. Kami akan bermain melawan juara bertahan Liga Champions dan rival terbesar kami. Kami termotivasi," tambah gelandang itu.
- Getty Images Sport
Flick berupaya menjaga momentum
Barcelona harus segera mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa, dengan juara bertahan Eropa PSG akan bertandang ke Catalunya pada Selasa. Laga Liga Champions yang sarat pertaruhan itu menyisakan waktu pemulihan yang sangat singkat bagi skuad sebelum duel besar El Clasico pada Minggu berikutnya.
Real Madrid akan bertandang untuk menghadapi rival bebuyutannya dalam laga domestik yang bisa sangat menentukan persaingan awal perebutan gelar La Liga. Berbekal poin maksimal di liga, permainan tim yang padu secara taktik, dan Olmo yang kembali bugar, Barcelona tengah mencapai performa terbaik tepat saat ujian terberatnya semakin dekat.
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