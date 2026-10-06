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Dani Olmo buka suara soal menolak pendekatan Kroasia saat bintang Spanyol itu merefleksikan karier internasional impiannya
Playmaker memprioritaskan loyalitas terhadap negara asalnya
Gelandang serang Barcelona, Olmo, buka suara soal keputusannya menolak pendekatan Kroasia demi mengejar impian masa kecilnya untuk membela Spanyol. Federasi Sepak Bola Kroasia (HNS) sempat menjajaki kemungkinan menaturalisasi playmaker tersebut menjelang Piala Dunia 2018 setelah terpikat oleh perkembangannya di Zagreb. Meski tawaran itu memberi jalan pintas langsung menuju sepak bola internasional, Olmo memilih menunggu dengan sabar negaranya, dan pada akhirnya menjalani debut seniornya melawan Malta pada November 2019.
Deretan trofi membenarkan pilihan di level internasional
Olmo berbicara kepada media di Stadion Poljud menjelang laga UEFA Nations League, sambil mengakui upaya Kroasia di masa lalu untuk merekrutnya. Mengenang pendekatan itu, nomor 10 Spanyol tersebut menjelaskan: "Mereka memberi tahu saya soal itu. Saya sangat berterima kasih, tetapi impian saya adalah dan selalu untuk bermain bagi tim nasional saya. Untungnya, saya bisa mewujudkannya. Saya telah memenangi apa yang ingin dimenangi setiap pesepakbola: Piala Eropa, Piala Dunia, Nations League..."
Tahun-tahun pembentukan di Kroasia membentuk perjalanan
Penolakan Olmo untuk berpindah kesetiaan sama sekali tidak mengurangi rasa hormat yang terus ia dapatkan di Balkan setelah enam musim yang berpengaruh di Zagreb. Datang dari akademi La Masia milik Barcelona pada usia 16 tahun, gelandang itu berkembang menjadi sosok yang tak tergantikan, dengan mencetak 34 gol dalam 124 penampilan. Kefasihannya dalam bahasa setempat menegaskan ikatan mendalam yang terjalin selama tahun-tahun pembentukannya, jauh sebelum ia memantapkan diri sebagai pilar utama bagi Spanyol dalam keberhasilan mereka menjuarai Euro 2024 dan Piala Dunia 2026.
- Alberto Gardin
Duel sarat gengsi menanti dua rival
Spanyol membidik poin maksimal di Split untuk memperkokoh posisi mereka di puncak Grup A3, setelah sebelumnya menyingkirkan lawan yang sama dengan skor 4-1 pada pertemuan lebih awal di kampanye ini. Bagi Kroasia, laga ini menjadi ujian psikologis yang berat setelah kekalahan telak memalukan 7-0 di kandang dari Inggris. Hasil pertandingan ini akan sangat memengaruhi nasib kedua negara menjelang jeda internasional pada November.
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