Olmo berbicara kepada media di Stadion Poljud menjelang laga UEFA Nations League, sambil mengakui upaya Kroasia di masa lalu untuk merekrutnya. Mengenang pendekatan itu, nomor 10 Spanyol tersebut menjelaskan: "Mereka memberi tahu saya soal itu. Saya sangat berterima kasih, tetapi impian saya adalah dan selalu untuk bermain bagi tim nasional saya. Untungnya, saya bisa mewujudkannya. Saya telah memenangi apa yang ingin dimenangi setiap pesepakbola: Piala Eropa, Piala Dunia, Nations League..."