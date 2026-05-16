Dani Dyer menjelaskan mengapa suaminya, Jarrod Bowen, tidak bisa ikut serta dalam ‘tradisi manis’ bersama ayahnya, Danny, yang sangat menggemari West Ham - karena kapten The Hammers itu harus bertugas menjaga anak-anak
Sebuah pandangan pribadi dari dalam keluarga
Keseimbangan yang rumit antara komitmen di dunia pertelevisian yang menuntut dan jadwal olahraga tingkat elit menjadi ciri khas kehidupan rumah tangga keluarga Dyer-Bowen. Mantan bintang reality show, Dani, telah menceritakan ikatan erat yang ia jalin dengan ayahnya yang berprofesi sebagai aktor, Danny, setelah kolaborasi siaran mereka baru-baru ini. Meskipun jadwal mereka sangat padat, pasangan ayah-anak ini sengaja menyisihkan waktu khusus untuk bersama, terlepas dari tuntutan mengasuh tiga anak kecil, dengan meninggalkan kapten West Ham di rumah.
Menjalin kembali hubungan saat jauh dari rumah
Kewajiban syuting telah memungkinkan pasangan selebriti ini untuk menghabiskan waktu berdua yang berharga, jauh dari gangguan di rumah. Dalam wawancara dengan Express.co.uk, Dani Dyer mengatakan: "Kami tidak tinggal bersama, jadi menurutku ketika kami benar-benar bisa menghabiskan waktu bersama, kami sangat menghargainya. Karena biasanya saat aku bersamanya, aku ditemani ketiga anakku; mereka berlari-lari di sekitar rumah sehingga kami hampir tidak bisa berbincang. Jadi, saat dalam perjalanan ke sana, kami bisa mengobrol sebentar, tapi tentu saja begitu sampai di sana, kami syuting sepanjang hari, dan biasanya dalam perjalanan pulang salah satu dari kami sudah tertidur."
Rutinitas malam Jumat
Rutinitas ini memberi kesempatan yang menyenangkan bagi Dani untuk kembali ke kenyamanan rumah orang tuanya guna menikmati waktu istirahat yang memang pantas ia dapatkan, sementara suaminya tetap bertugas. Menjelaskan pengaturan mingguan tersebut, ia berkata: "Kamu benar-benar memanfaatkan orang tuamu saat tinggal bersama mereka, dan kemudian ketika pindah, kamu jadi berpikir, 'Bolehkah aku menginap di rumahmu lagi?'
"Aku akan meninggalkan anak-anak bersama Jarrod dan mampir sebentar agar aku bisa dijaga. Jelas, Jarrod tidak benar-benar makan makanan siap saji karena pekerjaannya, jadi kadang-kadang pada Jumat malam, aku akan meninggalkan anak-anak bersamanya dan mampir, lalu kita makan masakan Cina dan minum bir. Maksudku, apa lagi yang bisa diinginkan seorang wanita?"
Perjuangan untuk bertahan hidup
West Ham menghadapi tantangan berat untuk menghindari degradasi, mengingat mereka kini berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Premier, tertinggal dua poin dari Tottenham Hotspur yang berada di peringkat ke-17, dengan hanya dua pertandingan tersisa. Bowen harus memimpin timnya melewati laga tandang yang berat melawan Newcastle United pada Minggu ini, sebelum menghadapi laga penentuan di hari terakhir musim melawan Leeds United seminggu kemudian.