Getty Images Sport
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Dani Carvajal ungkap kabar mengejutkan soal Real Madrid! Bek Spanyol itu menjelaskan alasan memilih Getafe setelah mengakhiri kariernya yang bertabur trofi di Bernabeu
Babak baru di Coliseum
Carvajal resmi memulai kiprahnya bersama Getafe, meninggalkan sorotan dunia di Santiago Bernabeu demi tantangan di Coliseum. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai pemain Getafe, bek veteran itu menegaskan bahwa kecintaannya pada sepakbola tidak berkurang meski telah meninggalkan klub tersukses di Eropa.
Ia mengungkapkan kebanggaan besar terhadap lingkungan barunya dan menekankan bahwa kesempatan untuk tetap tinggal di kota asalnya, Madrid, menjadi faktor penting dalam keputusannya. Bek kanan berusia 34 tahun itu telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027, sehingga ia akan tetap berkiprah di La Liga untuk beberapa waktu ke depan.
"Ini akan menjadi pengalaman yang positif; saya tidak berpikir untuk melakukan evaluasi pada akhir musim. Ini adalah proyek yang sangat memotivasi saya. Bagi saya, bersaing sudah ada dalam DNA saya. Saya berada di rumah, di Madrid, tempat saya tumbuh besar. Semua faktornya baik; saya bisa membantu dengan pengalaman saya, cara saya bermain, dan kontribusi saya kepada tim. Saya tidak tahu apakah targetnya akan tercapai, kita tidak tahu, tetapi kami bekerja untuk itu. Anda harus menjalaninya hari demi hari dan tetap tenang karena Anda telah mengambil keputusan terbaik," ujar sang bek dalam acara perkenalannya, seperti dikutip Marca.
- Getty Images Sport
Bekerja di bawah Bordalas
Salah satu faktor penting dalam transfer tersebut adalah keterlibatan pelatih Getafe, Bordalas. Pendekatannya yang langsung dan visi taktisnya menarik bagi bek veteran itu. Bordalas dikenal menuntut intensitas tinggi dan semangat bertarung dari para pemainnya, kualitas yang sangat sesuai dengan gaya bertahan Carvajal. Sang pelatih melihat pemain asal Spanyol itu sebagai sosok serbabisa yang dapat bersaing dengan Kiko Femenia untuk posisi bek kanan atau bermain sebagai bek tengah sisi kanan dalam formasi tiga bek.
“Sangat baik, kami sudah mengobrol dan membicarakan apa yang kami inginkan dari tim. Dia pelatih yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaik pemain; saya sangat menyukainya. Kami punya cara yang sama untuk terus maju, maju, dan maju, dan saya tidak akan punya masalah dengannya,” ujar sang bek.
Pengorbanan finansial dan komitmen
Laporan menyebutkan bahwa Carvajal telah menerima pemotongan gaji hingga 90 persen dibandingkan penghasilannya sebelumnya di Real Madrid. Keputusan ini menunjukkan keinginannya untuk mengutamakan persaingan sepakbola dan kebahagiaan pribadi ketimbang menerima bayaran terakhir yang sangat besar di liga yang kurang kompetitif.
“Saya tidak bermaksud kasar, tetapi siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa komitmen saya di sini selalu maksimal, baik saat bermain untuk Madrid maupun saat membuat telur dadar. Saya melakukan segalanya dengan penuh gairah; begitulah cara saya menjalani hidup. Dari segi finansial, ini bukan kontrak terbesar dalam hidup saya. Namun, saya tidak perlu bersusah payah, semuanya sangat mudah. Getafe memenuhi semua persyaratan. Dengan kompetisi Eropa dan stadionnya, Getafe adalah proyek yang sangat cocok untuk saya,” jelas Carvajal kepada wartawan.
- Getty Images Sport
Ambisi di tingkat internasional dan masa depan
Meski kariernya di level klub mengambil arah berbeda, Carvajal belum menutup pintu untuk tim nasional Spanyol. Bek tersebut tetap bersemangat membela Spanyol dan yakin bahwa bermain di level tinggi bersama Getafe dapat membuatnya tetap masuk dalam perhitungan tim nasional. Ia juga menanggapi rumor mengenai masa depannya, khususnya dengan membantah adanya klausul pelepasan khusus yang memungkinkannya pergi pada bursa transfer musim dingin mendatang.
"Siapa pun yang mengenal saya dengan baik tahu bahwa hidup saya adalah bermain sepakbola. Saya mencintai olahraga ini, dan aspek olahraga serta persainganlah yang memotivasi saya... Terlebih setelah bertahun-tahun bergelut dengan cedera, saya menginginkan kesinambungan yang sebelumnya tidak saya dapatkan dan ingin menebusnya."
Ketika Getafe datang, klub ini memenuhi semua persyaratan yang saya dan keluarga saya miliki. Kabar soal klausul itu tidak benar; saya akan berada di sini sepanjang musim. Kami tidak memiliki opsi untuk pergi pada musim dingin kecuali ada yang membayar klausul sebesar 50 juta (tertawa)," tambah Carvajal sebelum menjelaskan status kontraknya.
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