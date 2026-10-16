Carvajal resmi memulai kiprahnya bersama Getafe, meninggalkan sorotan dunia di Santiago Bernabeu demi tantangan di Coliseum. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai pemain Getafe, bek veteran itu menegaskan bahwa kecintaannya pada sepakbola tidak berkurang meski telah meninggalkan klub tersukses di Eropa.

Ia mengungkapkan kebanggaan besar terhadap lingkungan barunya dan menekankan bahwa kesempatan untuk tetap tinggal di kota asalnya, Madrid, menjadi faktor penting dalam keputusannya. Bek kanan berusia 34 tahun itu telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027, sehingga ia akan tetap berkiprah di La Liga untuk beberapa waktu ke depan.

"Ini akan menjadi pengalaman yang positif; saya tidak berpikir untuk melakukan evaluasi pada akhir musim. Ini adalah proyek yang sangat memotivasi saya. Bagi saya, bersaing sudah ada dalam DNA saya. Saya berada di rumah, di Madrid, tempat saya tumbuh besar. Semua faktornya baik; saya bisa membantu dengan pengalaman saya, cara saya bermain, dan kontribusi saya kepada tim. Saya tidak tahu apakah targetnya akan tercapai, kita tidak tahu, tetapi kami bekerja untuk itu. Anda harus menjalaninya hari demi hari dan tetap tenang karena Anda telah mengambil keputusan terbaik," ujar sang bek dalam acara perkenalannya, seperti dikutip Marca.