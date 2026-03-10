Getty Images Sport
Dani Carvajal membalas kritik dari para penggemar Real Madrid saat kapten tim membela 'tindakan penghormatan terhadap legenda La Liga'
Insiden di Balaidos
Pertandingan La Liga antara Celta Vigo dan Real Madrid baru-baru ini menyajikan drama di menit-menit akhir, di mana Alvaro Arbeloa melihat timnya merebut tiga poin berkat gol penentu dari Federico Valverde, meninggalkan Claudio Giraldez dan skuadnya frustrasi setelah Iago Aspas membentur tiang gawang pada menit ke-87.
Namun, pembicaraan pasca-pertandingan segera beralih dari hasil pertandingan. Carvajal, yang menjadi cadangan yang tidak dimainkan, sedang melakukan pemanasan di pinggir lapangan saat Aspas masuk menggantikan Oscar Mingueza pada menit ke-83. Saat penonton tuan rumah berdiri untuk memberi tepuk tangan kepada pahlawan mereka, kapten Madrid ikut bergabung.
Menghadapi reaksi negatif di media sosial
Tindakan sportif sederhana dari Carvajal tidak disukai oleh semua orang. Sebagian kecil pendukung Madrid yang vokal menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kemarahan mereka, dengan argumen bahwa kapten klub tidak seharusnya memuji lawan secara terbuka selama pertandingan yang tegang dan sengit.
Bek sayap veteran tersebut, yang saat ini sedang berusaha pulih sepenuhnya dari serangkaian cedera, menjadi sorotan dalam badai digital. Meskipun menghadapi reaksi negatif, tepuk tangannya hanyalah bentuk pengakuan terhadap ikon sepak bola Spanyol yang legendaris, yang mungkin akan segera pensiun.
Kapten membela nilai-nilai olahraga.
Meskipun banyak pemain sepak bola modern memilih untuk mengabaikan troll online, Carvajal merasa terpaksa untuk memperjelas posisinya secara tegas. Sebuah komentar tertentu di akun Instagram resminya, yang secara terbuka mempertanyakan kesetiaannya terhadap lambang klub, memicu konfrontasi publik yang langka dan langsung dari sang bek.
Menanggapi kritik tersebut, ia memberikan penilaian yang blak-blakan tentang situasi tersebut. Ia menulis: "Gestur itu berarti penghormatan, penghormatan terhadap legenda liga kita. Nilai-nilai berada di atas segalanya, suatu kualitas yang menurutku kamu tidak miliki."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Real Madrid?
Musim ini telah menjadi musim yang penuh gejolak bagi Madrid, yang ditandai dengan pemecatan Xabi Alonso dan penunjukan Arbeloa sebagai pelatih kepala. Los Blancos saat ini berada di peringkat kedua La Liga dengan 63 poin setelah 27 pertandingan, tertinggal empat poin dari rival sengit mereka, Barcelona.
Namun, fokus kini sepenuhnya beralih ke Eropa. Pada Rabu, Madrid akan menghadapi tantangan besar saat menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
