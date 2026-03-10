Dani Carvajal membalas kritik dari para penggemar Real Madrid saat kapten tim membela 'tindakan penghormatan terhadap legenda La Liga'

Pertandingan La Liga antara Celta Vigo dan Real Madrid baru-baru ini menyajikan drama di menit-menit akhir, di mana Alvaro Arbeloa melihat timnya merebut tiga poin berkat gol penentu dari Federico Valverde, meninggalkan Claudio Giraldez dan skuadnya frustrasi setelah Iago Aspas membentur tiang gawang pada menit ke-87.

Namun, pembicaraan pasca-pertandingan segera beralih dari hasil pertandingan. Carvajal, yang menjadi cadangan yang tidak dimainkan, sedang melakukan pemanasan di pinggir lapangan saat Aspas masuk menggantikan Oscar Mingueza pada menit ke-83. Saat penonton tuan rumah berdiri untuk memberi tepuk tangan kepada pahlawan mereka, kapten Madrid ikut bergabung.