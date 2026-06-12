Dani Carvajal ke Como?! Cesc Fabregas mengincar TIGA pemain Real Madrid, termasuk striker yang sangat diunggulkan, sementara klub Italia itu bersiap kehilangan Nico Paz dalam kesepakatan murah

Como tengah menjalankan strategi perekrutan ambisius yang berfokus pada para pemain Real Madrid menjelang musim debut mereka di Liga Champions. Menurut ElDesmarque, Fabregas dilaporkan berminat untuk membawa bek sayap berpengalaman Carvajal ke Italia setelah sang pemain mengonfirmasi kepindahannya dari raksasa Spanyol tersebut.

Carvajal telah menarik minat dari beberapa liga luar negeri, namun Como dapat menawarkan kepadanya kesempatan untuk tetap bermain di sepak bola Eropa dan bersaing di level tertinggi benua ini. Bek berpengalaman ini dianggap sebagai tambahan ideal bagi skuad yang kurang memiliki pengalaman luas di Liga Champions.

Klub Italia tersebut juga membidik opsi-opsi yang lebih muda dari jajaran pemain Madrid. Striker Garcia dan calon pemain akademi Palacios telah muncul sebagai target utama saat Como berupaya memperkuat berbagai lini dalam skuadnya.