Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dani Carvajal ke Como?! Cesc Fabregas mengincar TIGA pemain Real Madrid, termasuk striker yang sangat diunggulkan, sementara klub Italia itu bersiap kehilangan Nico Paz dalam kesepakatan murah
Fabregas meminta bantuan Real Madrid
Como tengah menjalankan strategi perekrutan ambisius yang berfokus pada para pemain Real Madrid menjelang musim debut mereka di Liga Champions. Menurut ElDesmarque, Fabregas dilaporkan berminat untuk membawa bek sayap berpengalaman Carvajal ke Italia setelah sang pemain mengonfirmasi kepindahannya dari raksasa Spanyol tersebut.
Carvajal telah menarik minat dari beberapa liga luar negeri, namun Como dapat menawarkan kepadanya kesempatan untuk tetap bermain di sepak bola Eropa dan bersaing di level tertinggi benua ini. Bek berpengalaman ini dianggap sebagai tambahan ideal bagi skuad yang kurang memiliki pengalaman luas di Liga Champions.
Klub Italia tersebut juga membidik opsi-opsi yang lebih muda dari jajaran pemain Madrid. Striker Garcia dan calon pemain akademi Palacios telah muncul sebagai target utama saat Como berupaya memperkuat berbagai lini dalam skuadnya.
- Getty Images
Como terus mengikuti pola yang diterapkan di Madrid
Ketertarikan Como terhadap Garcia mengikuti pendekatan serupa dengan langkah-langkah sebelumnya yang melibatkan Paz dan Jacobo Ramon. Klub ini memandang penyerang muda tersebut sebagai pemain yang mampu memberikan kontribusi langsung meskipun peluangnya terbatas di Real Madrid. Garcia mencetak empat gol selama Piala Dunia Antarklub dan menambah enam gol di La Liga meskipun hanya bermain selama 950 menit.
Namun, persaingan untuk mendapatkan tempat telah membatasi peluangnya untuk bermain secara reguler di tim utama. Como dilaporkan berharap dapat menurunkan biaya transfer Garcia dengan mengusulkan persentase penjualan kembali yang signifikan atau klausul pembelian kembali bagi Real Madrid.
Kepergian Paz berpotensi mengubah rencana Como
Fabregas berusaha menyeimbangkan antara pengalaman dan pemain muda saat Como bersiap menghadapi tuntutan kompetisi Eropa. Carvajal akan membawa reputasi kelas atas, sementara Garcia dan Palacios sesuai dengan strategi klub dalam mengembangkan pemain muda berbakat dari sistem akademi Real Madrid.
Upaya untuk mendatangkan Garcia dan Palacios tampaknya bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran terkait masa depan Paz. Gelandang tersebut memainkan peran krusial dalam kebangkitan Como dan kualifikasi mereka ke kompetisi Eropa, namun laporan menunjukkan ia berpotensi kembali ke Real Madrid. Kepergiannya akan meninggalkan celah signifikan dalam skuad Como, sehingga semakin penting bagi klub untuk mendapatkan pengganti yang tepat sebelum musim baru dimulai.
- Getty Images Sport
Transfer masih bergantung pada perkembangan di Madrid
Como harus menunggu perkembangan di Real Madrid sebelum melanjutkan negosiasi yang melibatkan para pemain akademi. Menurut laporan tersebut, transfer keluar saat ini ditunda sementara masalah seputar struktur kepelatihan diselesaikan menyusul kembalinya Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu.
Sementara itu, Fabregas dan Como akan terus merencanakan musim yang mungkin mencakup perubahan signifikan dalam skuad. Kedatangan Carvajal, Garcia, atau Palacios mungkin bergantung pada seberapa cepat Madrid mengklarifikasi masa depan beberapa pemain dan talenta muda.