Dani Carvajal diberi tahu oleh pelatih timnas Spanyol tentang cara agar ia bisa kembali ke skuad setelah kapten Real Madrid itu tidak dipanggil untuk pertandingan internasional bulan Maret

De la Fuente bersikap terbuka mengenai apa yang harus dilakukan keduanya untuk merebut kembali posisi mereka, sambil menekankan bahwa prestasi masa lalu tidak menjamin tempat dalam skuad saat ini. Ia mencatat bahwa pintu masih terbuka lebar, asalkan mereka mampu menunjukkan konsistensi yang menjadi ciri khas penampilan mereka sebelumnya.

"Soal Carvajal… semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan di kandang dan kami berharap dia akan tampil lebih baik lagi sehingga bisa bergabung dengan kami; dia adalah pemain yang sangat penting," kata De la Fuente kepada Diario AS. "Mereka harus terus bekerja seperti biasa. Baik Dani Carvajal maupun Alvaro Morata harus terus bekerja, dan begitulah cara mereka memahami sepak bola, sehingga mereka bisa menunjukkannya di lapangan."

Pelatih tersebut lebih lanjut menyoroti standar yang diperlukan untuk dipanggil kembali, sambil menambahkan: "Semoga, Dani akan kembali ke performa yang dia tunjukkan di Euro… Mereka perlu bermain, kembali ke level biasa mereka, dan kemudian mereka akan bergabung dengan kami."