Dani Carvajal diberi tahu oleh pelatih timnas Spanyol tentang cara agar ia bisa kembali ke skuad setelah kapten Real Madrid itu tidak dipanggil untuk pertandingan internasional bulan Maret
De la Fuente menuntut lebih banyak dari para bintang senior
Keputusan untuk tidak memanggil Carvajal dalam laga internasional Spanyol bulan Maret menimbulkan kehebohan di Madrid. Terlepas dari statusnya sebagai legenda, pelatih tim nasional memilih untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru, dengan alasan bahwa bek kanan tersebut perlu mencapai kondisi fisik puncak sebelum bertolak ke Amerika Utara.
Keputusan ini mencerminkan pergeseran prioritas bagi juara Eropa tersebut, yang sedang menyeimbangkan loyalitas terhadap para pemenang Euro 2024 dengan kebutuhan akan ketajaman dalam pertandingan. Carvajal, bersama Alvaro Morata, kini berada di luar skuad selama jendela persiapan terakhir menjelang ajang bergengsi musim panas tersebut.
Jalan kembali ke tim nasional
De la Fuente bersikap terbuka mengenai apa yang harus dilakukan keduanya untuk merebut kembali posisi mereka, sambil menekankan bahwa prestasi masa lalu tidak menjamin tempat dalam skuad saat ini. Ia mencatat bahwa pintu masih terbuka lebar, asalkan mereka mampu menunjukkan konsistensi yang menjadi ciri khas penampilan mereka sebelumnya.
"Soal Carvajal… semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan di kandang dan kami berharap dia akan tampil lebih baik lagi sehingga bisa bergabung dengan kami; dia adalah pemain yang sangat penting," kata De la Fuente kepada Diario AS. "Mereka harus terus bekerja seperti biasa. Baik Dani Carvajal maupun Alvaro Morata harus terus bekerja, dan begitulah cara mereka memahami sepak bola, sehingga mereka bisa menunjukkannya di lapangan."
Pelatih tersebut lebih lanjut menyoroti standar yang diperlukan untuk dipanggil kembali, sambil menambahkan: "Semoga, Dani akan kembali ke performa yang dia tunjukkan di Euro… Mereka perlu bermain, kembali ke level biasa mereka, dan kemudian mereka akan bergabung dengan kami."
Penambahan yang mengejutkan di posisi penjaga gawang
Meskipun para bintang senior tidak dipanggil, Joan Garcia dari Barcelona justru mendapat panggilan yang mengejutkan, sehingga memperluas skuad penjaga gawang menjadi empat pemain. De la Fuente membantah klaim bahwa hal ini akan mengganggu ketenangan pemain-pemain mapan seperti Unai Simon dan David Raya, dengan menegaskan bahwa masuknya Garcia merupakan langkah taktis untuk siklus turnamen jangka panjang.
"Aturan dibuat untuk dilanggar," tambahnya. "Dia kiper hebat, kami tidak baru menyadarinya; dia sudah menjadi pemain timnas U-21 selama lima tahun. Dia bisa berkontribusi pada dinamika tim yang positif, etos kerja yang kuat, kerja sama tim, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain… Hari ini kami merasa ini waktu yang tepat baginya untuk bergabung. Kabar terbaiknya adalah kami memiliki begitu banyak pemain untuk dipilih.
"Saya tidak mengerti. Ini kabar baik bahwa kami kesulitan memilih pemain. Tidak ada perdebatan soal itu; kalian semua yang membuatnya. Nol tekanan, dan kami mendatangkan apa yang kami butuhkan. Kami akan selalu profesional dan jujur. Mereka berkata, ‘Betapa repotnya De la Fuente sekarang, harus memanggil Joan García’… Apakah ada yang percaya saya akan senang dengan cedera Joan García, seperti yang dikatakan beberapa orang? Saya tidak menjadi lebih berani karena mendatangkan tiga atau empat pemain; kami mendatangkan mereka karena itu adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan."
Kekecewaan di Finalissima dan Persiapan Piala Dunia
Spanyol semula berharap dapat menguji kemampuan mereka melawan Argentina dalam ajang Finalissima yang kini dibatalkan, sebuah pertandingan yang dipandang De la Fuente sebagai persiapan krusial menjelang musim panas. Dengan pemain kunci seperti Nico Williams yang saat ini absen dan keraguan terkait kebugaran Fabian Ruiz serta Mikel Merino, laga persahabatan terakhir di bulan Maret ini menjadi semakin penting bagi juara Eropa tersebut.
Mengenai peluang yang terlewatkan melawan juara dunia, De la Fuente mengatakan: "Finalissima adalah pertandingan untuk merebut gelar, tetapi kami melihat lebih jauh dari itu, mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. Memang benar bahwa kami ingin memainkannya dan memenangkannya agar kami bisa menikmatinya bersama para pemain. Kami belum berkumpul sejak November, jendela waktu ini sangat penting bagi kami, untuk mendapatkan kembali performa terbaik kami, untuk melihat pemain-pemain baru."
