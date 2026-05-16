Dani Carvajal akan hengkang dari Real Madrid dengan status bebas transfer, menandai berakhirnya masa baktinya selama 13 tahun sebagai kapten di klub raksasa Spanyol tersebut

Real Madrid diprediksi akan mengalami perombakan besar-besaran pada musim panas ini, dan menurut laporan dari The Athletic, kapten klub Carvajal akan menjadi pemain yang paling menonjol yang hengkang. Pemain berusia 34 tahun itu dilaporkan telah memutuskan bahwa masa baktinya bersama raksasa Spanyol tersebut telah mencapai akhir yang wajar setelah lebih dari satu dekade membela klub dengan seragam putih ikonik tersebut.

Carvajal, yang bergabung dengan tim utama pada 2013, telah menjadi sosok penting dalam periode paling sukses dalam sejarah modern klub. Namun, cedera yang terus-menerus dialaminya sepanjang musim ini telah membatasi efektivitas dan menit bermainnya, sehingga ia hanya tampil dalam 21 pertandingan di semua kompetisi dan mendorong baik pemain maupun klub untuk menatap masa depan tanpa satu sama lain.