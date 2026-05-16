Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dani Carvajal akan hengkang dari Real Madrid dengan status bebas transfer, menandai berakhirnya masa baktinya selama 13 tahun sebagai kapten di klub raksasa Spanyol tersebut
Akhir dari era keemasan di Bernabeu
Real Madrid diprediksi akan mengalami perombakan besar-besaran pada musim panas ini, dan menurut laporan dari The Athletic, kapten klub Carvajal akan menjadi pemain yang paling menonjol yang hengkang. Pemain berusia 34 tahun itu dilaporkan telah memutuskan bahwa masa baktinya bersama raksasa Spanyol tersebut telah mencapai akhir yang wajar setelah lebih dari satu dekade membela klub dengan seragam putih ikonik tersebut.
Carvajal, yang bergabung dengan tim utama pada 2013, telah menjadi sosok penting dalam periode paling sukses dalam sejarah modern klub. Namun, cedera yang terus-menerus dialaminya sepanjang musim ini telah membatasi efektivitas dan menit bermainnya, sehingga ia hanya tampil dalam 21 pertandingan di semua kompetisi dan mendorong baik pemain maupun klub untuk menatap masa depan tanpa satu sama lain.
- Getty Images Sport
Faktor Alexander-Arnold dan masa depan Madrid
Keputusan Carvajal untuk hengkang sangat dipengaruhi oleh rencana suksesi Madrid di sayap kanan. Staf pelatih dilaporkan telah memutuskan untuk lebih mengandalkan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan utama dan pilihan pertama ke depannya, yang menandakan pergeseran menuju era taktis baru yang memanfaatkan profil khusus pemain asal Inggris tersebut untuk memimpin posisi tersebut.
Memahami perannya yang kini semakin berkurang di klub, Carvajal memilih untuk mengejar tantangan profesional baru daripada tetap menjadi opsi cadangan. Setelah sebelumnya pernah bermain di Bundesliga bersama Bayer Leverkusen pada musim 2012-13, pemain asal Spanyol ini terbuka untuk petualangan baru di luar negeri saat ia memasuki masa-masa akhir kariernya.
Warisan yang ditandai oleh dominasi Eropa
Jika ia benar-benar hengkang musim panas ini, Carvajal akan meninggalkan warisan yang hanya sedikit pemain sepak bola dunia yang mampu menandinginya. Sejak kembali dari Jerman pada 2013, bek ini telah tampil dalam 449 pertandingan bersama Los Blancos dan mengoleksi segudang gelar juara yang mengagumkan, termasuk enam gelar Liga Champions dan empat trofi La Liga.
Konsistensi dan kegigihannya membuatnya menjadi favorit para penggemar dan aset yang tak tergantikan bagi para manajer yang berganti-ganti, mulai dari Carlo Ancelotti hingga Zinedine Zidane. Ia membuktikan dirinya sebagai salah satu bek sayap paling sukses dalam sejarah olahraga ini, yang dikenal karena ketangguhan pertahanannya dan kemampuannya untuk tampil gemilang di panggung terbesar.
- Getty Images Sport
Bab terakhir yang berat dan awal yang baru
Setahun terakhir ini terbukti penuh tantangan bagi sang pemain veteran, bukan hanya terkait masalah kebugarannya di level klub. Sebagai pukulan telak bagi ambisinya di level internasional, Carvajal tidak masuk dalam skuad awal Spanyol untuk Piala Dunia 2026, yang menandai titik balik yang mengecewakan bagi seorang pemain yang telah menjadi andalan La Roja selama bertahun-tahun.
Terlepas dari kemunduran ini, sang bek belum berniat untuk gantung sepatu. Di usia 34 tahun, Carvajal yakin dirinya masih memiliki kepemimpinan dan rekam jejak kemenangan yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Jika ia mampu membuktikan kebugarannya, ia kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemain bebas transfer yang paling dicari di bursa transfer oleh klub-klub yang mencari pemain berpengalaman yang terbukti mampu meraih gelar juara.