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Dani Alves dijatuhi denda besar £1,7 juta saat Pumas memenangi pertarungan hukum setelah penangkapan kasus kekerasan seksual dan pemutusan kontrak
Pengadilan Swiss menguatkan putusan
Mahkamah Agung Federal Swiss telah menolak banding mantan bek tersebut, sekaligus menguatkan putusan sebelumnya yang dikeluarkan Court of Arbitration for Sport (CAS). Menurut laporan dari ESPN Brazil, keputusan yang mengikat secara hukum pada 11 Juni itu memerintahkan pemain Brasil tersebut untuk membayar kompensasi sebesar £1,7 juta ($2,3 juta) kepada Pumas UNAM. Vonis itu mengakhiri sengketa hukum berkepanjangan yang dipicu oleh pemutusan kontraknya pada Januari 2023.
Pertarungan finansial mencapai puncaknya
Pumas awalnya menuntut kompensasi sebesar $5 juta serta tambahan $1 juta untuk hak citra yang sudah dibayarkan kepada pemain tersebut. Klub Meksiko itu mendasarkan klaim mereka pada klausul pelanggaran kontrak setelah Alves ditangkap di Barcelona atas tuduhan pelecehan seksual. Meski Tribunal Sepak Bola FIFA awalnya menolak klaim tersebut, Pumas berhasil mengajukan banding ke CAS sebelum mengamankan kemenangan final di pengadilan tertinggi Swiss.
Biaya pengadilan terus membengkak
Selain denda bernilai jutaan dolar, mantan bek kanan berusia 43 tahun itu juga harus menanggung 17.000 franc Swiss untuk biaya hukum dan tambahan 19.000 franc Swiss untuk biaya prosedural. Alves sebelumnya menjalani 14 bulan di penjara sebelum dibebaskan pada Maret 2025 setelah pengadilan Spanyol membatalkan vonis bersalahnya. Kemenangan hukum itu menjadi pencapaian penting bagi Pumas dalam menegakkan ketentuan disipliner dalam kontrak pemain.
Petualangan baru di Portugal
Setelah mengakhiri karier bermainnya, Alves mengalihkan fokusnya ke administrasi sepak bola dan kepemilikan klub di Eropa. Mantan bintang Sevilla dan Barcelona itu baru-baru ini menyelesaikan pengambilalihan klub divisi ketiga Portugal, Sporting Clube de Sao Joao de Ver. Saat memulai langkah barunya ini, sang veteran kini harus melunasi kewajiban finansialnya yang masih tertunggak kepada Pumas sesuai putusan pengadilan.
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