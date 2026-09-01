Mahkamah Agung Federal Swiss telah menolak banding mantan bek tersebut, sekaligus menguatkan putusan sebelumnya yang dikeluarkan Court of Arbitration for Sport (CAS). Menurut laporan dari ESPN Brazil, keputusan yang mengikat secara hukum pada 11 Juni itu memerintahkan pemain Brasil tersebut untuk membayar kompensasi sebesar £1,7 juta ($2,3 juta) kepada Pumas UNAM. Vonis itu mengakhiri sengketa hukum berkepanjangan yang dipicu oleh pemutusan kontraknya pada Januari 2023.