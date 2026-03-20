Dana White mendapat kejutan menyenangkan saat bos UFC itu mendapatkan kartu bergambar legenda Chelsea John Terry dan Lionel Messi yang bernilai ribuan dolar

Saat berada di London untuk UFC Fight Night 270, White menyempatkan diri mampir ke Regent Street untuk meresmikan ruang VIP Regency Lounge yang baru, menurut talkSPORT. Tokoh utama MMA yang juga dikenal sebagai penggemar barang-barang koleksi ini membawa seri populer ‘Rip It Friday’-nya ke Inggris, di mana ia biasanya membagikan barang-barang berharga dari dunia olahraga bela diri kepada para pengikutnya di media sosial.

Namun, dalam sesi ini, White mengganti headlock dengan sundulan saat ia mencoba peruntungannya dengan kotak-kotak Topps Chrome Sapphire Premier League. Set yang baru dirilis ini termasuk yang paling didambakan di kalangan penggemar, dan pertaruhannya membuahkan hasil yang spektakuler saat ia menemukan barang yang sangat didambakan oleh para penggemar sepak bola.