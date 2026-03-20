Dana White mendapat kejutan menyenangkan saat bos UFC itu mendapatkan kartu bergambar legenda Chelsea John Terry dan Lionel Messi yang bernilai ribuan dolar
White meraih medali emas di London
Saat berada di London untuk UFC Fight Night 270, White menyempatkan diri mampir ke Regent Street untuk meresmikan ruang VIP Regency Lounge yang baru, menurut talkSPORT. Tokoh utama MMA yang juga dikenal sebagai penggemar barang-barang koleksi ini membawa seri populer ‘Rip It Friday’-nya ke Inggris, di mana ia biasanya membagikan barang-barang berharga dari dunia olahraga bela diri kepada para pengikutnya di media sosial.
Namun, dalam sesi ini, White mengganti headlock dengan sundulan saat ia mencoba peruntungannya dengan kotak-kotak Topps Chrome Sapphire Premier League. Set yang baru dirilis ini termasuk yang paling didambakan di kalangan penggemar, dan pertaruhannya membuahkan hasil yang spektakuler saat ia menemukan barang yang sangat didambakan oleh para penggemar sepak bola.
Mengejar hasil imbang 1-1 yang sempurna melawan Chelsea
Momen puncak sesi tersebut terjadi ketika White berhasil mendapatkan kartu John Terry Infinite Sapphire yang sangat langka. Sebagai edisi 1/1, kartu ini adalah satu-satunya yang ada di dunia, menjadikannya barang impian bagi setiap pendukung Chelsea atau kolektor serius.
Keberuntungan White tidak berhenti pada mantan kapten The Blues tersebut. Selama menjelajahi dunia perdagangan kartu olahraga elit, ia juga berhasil mendapatkan kartu Topps Finest MLS Lionel Messi Gold edisi 2023. Koleksi bergaya "Atomic" ini menampilkan ikon Argentina tersebut dengan seragam Inter Miami dan diperkirakan bernilai sekitar £3.000.
Sementara itu, ia juga membuka kotak-kotak UFC Royalty saat tampil sebagai tamu di platform Fanatics Live di toko inovatif di pusat kota London. Acara tersebut berlangsung pada hari yang sama ketika petarung kelas Bantamweight ternama, Merab Dvalishvili, mengadakan sesi meet and greet di sana untuk mendekatkan para penggemar dengan aksi pertarungan saat pekan pertarungan mencapai puncaknya. Ia pun belum selesai sampai di situ; dalam tur berpemandu, ia membuat edisi 1/1 miliknya sendiri menggunakan bilik foto di dalam toko. Itu adalah sore yang penuh tantangan yang menyaksikan promotor MMA tersebut terjun dalam ke dunia perdagangan olahraga elit.
Messi mencetak gol ke-900
Meskipun Terry sudah lama pensiun, Messi masih tampil gemilang bersama Inter Miami dan timnas Argentina. Penyerang yang pernah membela Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mencetak gol ke-900-nya, namun hal itu tak cukup untuk mencegah timnya tersingkir dari CONCACAF Champions Cup—sebuah pukulan telak bagi harapan klub asal Florida tersebut di musim ini.
