Harry Kane adalah raja tendangan penalti Eropa yang tak terbantahkan; hal itu sudah menjadi rahasia umum. Tak ada pemain top yang mampu mencetak gol dari titik penalti dengan keandalan setinggi pemain Inggris berusia 32 tahun ini. Namun, jika kita mempercayai pernyataannya sendiri, Kane telah membawa seni mengeksekusi tendangan penalti ke level yang sama sekali baru dalam kemenangan 4-1 atas Atalanta Bergamo pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions.
Diterjemahkan oleh
"Dan itulah yang terjadi": Harry Kane membocorkan taktik penalti yang luar biasa dalam kemenangan FC Bayern atas Atalanta Bergamo
Di pertengahan babak pertama, FC Bayern mendapat hadiah penalti setelah tendangan Kane diblok dengan tangan. Tentu saja ia sendiri yang mengambil tendangan penalti itu—dan gagal. Namun, karena kiper Atalanta, Marco Sportiello, terlalu cepat meninggalkan garis gawangnya, penalti itu diulang—dan kali ini Kane berhasil mencetak gol. Orang mungkin berpikir: dia beruntung. Namun, Kane kemudian menyatakan: taktiknya berhasil.
- Getty Images Sport
Harry Kane menjelaskan taktiknya saat tendangan penalti diulang
"Tentu saja" dia telah menonton video tentang perilaku Sportiello saat menghadapi tendangan penalti sebelum pertandingan, jelas Kane di zona campuran. "Di sana saya melihat bahwa dia suka bergerak ke tepi garis gawangnya. Saya tahu: Jika saya menghentikan bola, ada peluang bagus dia akan maju terlalu jauh. Dan itulah yang terjadi. Dari reaksi saya, terlihat bahwa saya ingin langsung mengulanginya."
Memang, Kane menunda tendangannya lebih lama dari biasanya. Sportiello maju satu langkah dan menepis tendangan yang terlalu ke tengah. Kane kemudian segera mengarahkan pandangannya ke wasit Benoit Bastien, yang kemudian memutuskan untuk mengulang tendangan penalti.
Jadi, apakah sejak awal itu rencananya untuk menjebak Sportiello? "Ya," jawab Kane. Pada percobaan kedua, itu lebih tentang "permainan pikiran". "Mungkin dia berpikir saya akan menghentikan bola lagi. Tapi kali ini saya memilih tendangan sudut." Dari sudut pandang Kane, Sportiello melompat ke kiri, sementara dia mencetak gol ke pojok kanan bawah. "Saya sudah mempersiapkannya," tutup Kane. "Untungnya, itu berhasil."
- AFP
Harry Kane tentang gol 2-0: "Salah satu gol favorit dalam karier saya"
Tendangan penalti yang berhasil dikonversi melawan Bergamo merupakan gol ke-15 Kane dari titik penalti musim ini. Ia hanya gagal mencetak gol dari titik penalti dalam laga DFB-Pokal melawan Wehen Wiesbaden pada Agustus dan di Liga Champions melawan Union Saint-Gilloise pada Januari. Secara keseluruhan, Kane telah mencetak 47 gol dari 39 penampilan musim ini. Saat ini, ia memimpin klasemen Sepatu Emas untuk pencetak gol terbanyak Eropa dengan meyakinkan.
Setelah mencetak gol pembuka 1-0 melalui aksi taktis yang brilian, Kane menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melawan Atalanta di awal babak kedua dengan gol impian yang luar biasa. Di tepi kotak penalti, ia mempertahankan bola dengan kuat melawan dua pemain Bergamo, sebelum berputar dan melepaskan tendangan keras ke pojok kiri atas gawang. "Itu adalah salah satu gol favorit dalam karier saya," jelas Kane. "Itu adalah perpaduan dari kemampuan saya - mempertahankan bola, memanfaatkan tubuh saya untuk mencari ruang sedikit, dan kemudian penyelesaian akhir yang berkualitas tinggi."
Kane kembali masuk starting line-up melawan Bergamo untuk pertama kalinya setelah absen dalam tiga pertandingan. Ia harus absen melawan Borussia Mönchengladbach karena masalah betis, pada leg pertama melawan Atalanta pelatih Vincent Kompany memberinya istirahat, dan pada akhir pekan melawan Bayer Leverkusen ia hanya masuk sebagai pemain pengganti. Karena Manuel Neuer (cedera) dan Joshua Kimmich (diskors), Kane mengenakan ban kapten untuk ketiga kalinya musim ini saat kembali ke starting eleven - dan membawa FC Bayern dengan meyakinkan ke perempat final Liga Champions.
Harry Kane: Statistik penampilannya musim ini
Lomba Pertandingan Gol Assist Bundesliga 25 30 5 Liga Champions 9 10 - Piala DFB 4 6 - Super Cup 1 1 -
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.