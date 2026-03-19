"Dan itulah yang terjadi": Harry Kane membocorkan taktik penalti yang luar biasa dalam kemenangan FC Bayern atas Atalanta Bergamo

"Tentu saja" dia telah menonton video tentang perilaku Sportiello saat menghadapi tendangan penalti sebelum pertandingan, jelas Kane di zona campuran. "Di sana saya melihat bahwa dia suka bergerak ke tepi garis gawangnya. Saya tahu: Jika saya menghentikan bola, ada peluang bagus dia akan maju terlalu jauh. Dan itulah yang terjadi. Dari reaksi saya, terlihat bahwa saya ingin langsung mengulanginya."

Memang, Kane menunda tendangannya lebih lama dari biasanya. Sportiello maju satu langkah dan menepis tendangan yang terlalu ke tengah. Kane kemudian segera mengarahkan pandangannya ke wasit Benoit Bastien, yang kemudian memutuskan untuk mengulang tendangan penalti.

Jadi, apakah sejak awal itu rencananya untuk menjebak Sportiello? "Ya," jawab Kane. Pada percobaan kedua, itu lebih tentang "permainan pikiran". "Mungkin dia berpikir saya akan menghentikan bola lagi. Tapi kali ini saya memilih tendangan sudut." Dari sudut pandang Kane, Sportiello melompat ke kiri, sementara dia mencetak gol ke pojok kanan bawah. "Saya sudah mempersiapkannya," tutup Kane. "Untungnya, itu berhasil."