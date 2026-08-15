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Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Dan Burn memuji revolusi taktik Matthias Jaissle di Newcastle saat bek itu bersiap menghadapi Liverpool

Newcastle United
M. Jaissle
D. Burn
Premier League

Bek Newcastle Dan Burn mengakui kehidupan di St James' Park terasa benar-benar berbeda setelah kedatangan pelatih kepala Matthias Jaissle. Pemain internasional Inggris itu menegaskan ia siap menyambut era baru saat Newcastle United bersiap menghadapi kampanye mereka yang akan datang.

  • Era baru dimulai di bawah Jaissle

    Burn telah kembali berlatih dan mengakui bahwa kehidupan di St James' Park terasa sepenuhnya berbeda setelah pergantian manajer dari Eddie Howe ke Jaissle. Bek tengah berusia 34 tahun itu, yang baru saja kembali dari tugas internasional bersama Inggris di Piala Dunia, mencatat adanya perubahan signifikan dalam atmosfer skuad dan pendekatan taktis.

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    Jaissle menyebut Burn sebagai pemimpin yang tak tergantikan

    Burn menggambarkan perubahan besar-besaran di tempat latihan dan mengungkapkan antusiasmenya untuk kampanye Premier League yang akan datang bersama beberapa tambahan baru. Merefleksikan kepulangannya ke klub, Burn menyoroti betapa banyak hal yang telah berubah di tempat latihan dalam beberapa pekan terakhir.

    "Jelas, ada banyak perubahan," aku Burn, seperti dikutip oleh ChronicleLive. "Rasanya seperti saya datang ke klub baru sebagai pemain baru. Banyak pemain baru dan ini akan menjadi masa yang menarik.

    "Kami punya kesempatan untuk menciptakan kultur baru, filosofi baru, cara bermain yang baru. Jadi, saya antusias menyambut beberapa laga persahabatan yang akan datang. Ada banyak hal yang harus dipelajari. Manajer datang dengan filosofi baru, ide-ide baru, dan terminologi baru. Para pemain sudah melakukannya dalam sepekan terakhir jadi saya hanya berusaha memahami itu secepat mungkin."

  • Meneruskan warisan legendaris Newcastle United

    Burn sudah berstatus pahlawan kultus di Tyneside, terkenal karena mencetak gol di Wembley pada final Carabao Cup 2025. Gol itu merupakan gol pertama klub di stadion nasional sejak pergantian milenium. Setelah kembali bugar usai kampanyenya di Piala Dunia, pemain lokal tersebut tetap percaya diri dengan kondisi fisik dan mentalnya.

    "Secara fisik saya merasa baik-baik saja. Secara mental saya senang mendapat sedikit waktu istirahat," ungkap Burn. "Itu musim yang panjang dan kemudian ada Piala Dunia juga, jadi itu lebih merupakan pemulihan mental. Saya ingin memiliki beberapa pekan itu agar saya bisa kembali bersemangat untuk berlatih dan memang seperti itulah yang saya rasakan."

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    Laga persahabatan menanti jelang pembuka musim

    Burn kini akan berupaya mengamankan tempatnya di tim inti dalam sistem intensitas tinggi Jaissle pada laga-laga VisitMalta Weekender mendatang. Newcastle United dijadwalkan menjamu Bayer Leverkusen dan Strasbourg di hadapan penonton yang tiketnya terjual habis di St James' Park. Pertandingan-pertandingan itu akan menjadi ajang pembuktian terakhir bagi skuad sebelum Newcastle memulai kampanye Premier League mereka melawan Liverpool.

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