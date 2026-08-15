Dan Burn memuji revolusi taktik Matthias Jaissle di Newcastle saat bek itu bersiap menghadapi Liverpool

Burn menggambarkan perubahan besar-besaran di tempat latihan dan mengungkapkan antusiasmenya untuk kampanye Premier League yang akan datang bersama beberapa tambahan baru. Merefleksikan kepulangannya ke klub, Burn menyoroti betapa banyak hal yang telah berubah di tempat latihan dalam beberapa pekan terakhir.

"Jelas, ada banyak perubahan," aku Burn, seperti dikutip oleh ChronicleLive. "Rasanya seperti saya datang ke klub baru sebagai pemain baru. Banyak pemain baru dan ini akan menjadi masa yang menarik.

"Kami punya kesempatan untuk menciptakan kultur baru, filosofi baru, cara bermain yang baru. Jadi, saya antusias menyambut beberapa laga persahabatan yang akan datang. Ada banyak hal yang harus dipelajari. Manajer datang dengan filosofi baru, ide-ide baru, dan terminologi baru. Para pemain sudah melakukannya dalam sepekan terakhir jadi saya hanya berusaha memahami itu secepat mungkin."