"Dan aku tidak mau melihatnya cemberut!" - Jude Bellingham dicadangkan oleh Sam Allardyce saat ia mengungkapkan susunan penyerang ideal Inggris untuk Piala Dunia
Big Sam mengabaikan bintang Real Madrid
Dalam langkah yang pasti akan memecah belah para penggemar, mantan manajer Allardyce mengungkapkan bahwa Bellingham tidak akan masuk dalam susunan pemain inti pilihannya untuk Piala Dunia 2026. Dalam wawancara di podcast "No Tippy Tappy Football" dariFooty Accumulators, pria berusia 71 tahun itu menjelaskan bahwa ia lebih memilih pemain yang sedang dalam performa terbaik untuk mengisi peran kreatif yang krusial di belakang Harry Kane.
Rogers lebih unggul dari Bellingham dalam skema Tuchel
“Saya akan menempatkan Morgan Rogers di posisi nomor 10. Ini pilihan yang sulit, karena ada juga Phil Foden, Cole Palmer, dan Jude Bellingham,” kata Allardyce. Keputusannya ini sejalan dengan tren yang semakin berkembang di kalangan pakar sepak bola, karena Alan Shearer juga memilih untuk tidak memasukkan beberapa bintang Inggris yang sudah mapan di kancah internasional ke dalam susunan pemain prediksinya baru-baru ini.
Lini depan yang diusulkan Allardyce menempatkan bintang Aston Villa, Rogers, sebagai pusat perhatian, didukung oleh duo sayap yang lincah. Dia menambahkan: “Saya akan menempatkan Bukayo Saka di sayap kanan dan Anthony Gordon di sayap kiri, dengan Harry Kane di depan dan Rogers di tengah. Saya akan menempatkan Bellingham di bangku cadangan, dan saya tidak ingin melihatnya cemberut! Saya pikir Thomas Tuchel cukup kejam dan jika dia membutuhkan perubahan, dia akan melakukannya. Tidak peduli tekanan apa pun yang dia terima dari media mengenai pilihannya, dia tidak akan peduli. Dia akan melakukan apa yang menurutnya tepat untuk tim."
Dilema Trent Alexander-Arnold
Meskipun Allardyce tidak keberatan menempatkan Bellingham di bangku cadangan, ia jauh lebih tidak setuju dengan keputusan Tuchel untuk tidak memasukkan Trent Alexander-Arnold. Bek Real Madrid itu telah absen secara mencolok dari skuad-skuad belakangan ini, yang memicu spekulasi intens mengenai masa depannya di bawah asuhan manajer asal Jerman tersebut. Allardyce mengaku bingung dengan keputusan tersebut, dengan menyebut pengalaman transformatif sang bek di Spanyol sebagai alasan mengapa ia seharusnya dilibatkan.
“Saya tidak begitu mengerti mengapa Trent Alexander-Arnold tidak dimasukkan,” kata Allardyce. “Saya tidak mengerti karena kualitasnya dan pengalamannya di Real Madrid pasti telah membuatnya menjadi lebih baik. Siapa pun yang pernah bermain di Real Madrid pasti akan menjadi pemain yang lebih baik. Dia memang mengalami kesulitan di awal, tetapi tampaknya dia sudah beradaptasi dan kini bermain secara reguler. Anda tidak bisa mengabaikan kualitasnya. Dia memang sedikit rawan secara defensif, tetapi hal itu jarang terjadi karena kualitasnya.”
'Pilihan taktis' Tuchel
Perdebatan seputar Alexander-Arnold semakin memanas akibat laporan tentang kemungkinan adanya ketegangan, meskipun Tuchel menegaskan bahwa keduanya telah berbicara langsung dan menegaskan bahwa pencoretan tersebut murni merupakan "keputusan taktis". "Saya tahu hal ini menimbulkan kontroversi ketika Anda mencoret pemain seperti Trent," aku pelatih timnas Inggris itu. "Kami sudah berbicara lewat telepon. Saya mencoba menjelaskan situasinya, tetapi dia harus menerimanya. Hanya sebuah pilihan. Pilihan taktis dan pilihan yang sulit." Menjelang Piala Dunia, susunan pemain akhir Tuchel tetap menjadi salah satu cerita yang paling dinantikan dalam sepak bola internasional.