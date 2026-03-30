"Dan aku tidak mau melihatnya cemberut!" - Jude Bellingham dicadangkan oleh Sam Allardyce saat ia mengungkapkan susunan penyerang ideal Inggris untuk Piala Dunia

“Saya akan menempatkan Morgan Rogers di posisi nomor 10. Ini pilihan yang sulit, karena ada juga Phil Foden, Cole Palmer, dan Jude Bellingham,” kata Allardyce. Keputusannya ini sejalan dengan tren yang semakin berkembang di kalangan pakar sepak bola, karena Alan Shearer juga memilih untuk tidak memasukkan beberapa bintang Inggris yang sudah mapan di kancah internasional ke dalam susunan pemain prediksinya baru-baru ini.

Lini depan yang diusulkan Allardyce menempatkan bintang Aston Villa, Rogers, sebagai pusat perhatian, didukung oleh duo sayap yang lincah. Dia menambahkan: “Saya akan menempatkan Bukayo Saka di sayap kanan dan Anthony Gordon di sayap kiri, dengan Harry Kane di depan dan Rogers di tengah. Saya akan menempatkan Bellingham di bangku cadangan, dan saya tidak ingin melihatnya cemberut! Saya pikir Thomas Tuchel cukup kejam dan jika dia membutuhkan perubahan, dia akan melakukannya. Tidak peduli tekanan apa pun yang dia terima dari media mengenai pilihannya, dia tidak akan peduli. Dia akan melakukan apa yang menurutnya tepat untuk tim."