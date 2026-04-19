Dampak kegagalan meraih trofi: Nilai pasar Jude Bellingham di Real Madrid anjlok €40 juta, sementara Vinicius Junior mengalami nasib serupa di tengah kesulitan meraih gelar

Dengan Florentino Perez yang akhirnya berhasil mendatangkan Kylian Mbappe untuk bergabung dengan skuad yang sudah dipenuhi bintang-bintang, tim tersebut tampak tak terhentikan. Namun, dua tahun kemudian, lemari trofi mereka tampak sangat kosong, dengan hanya Piala Super UEFA dan Piala Interkontinental sebagai bukti dari usaha mereka.

Kekecewaan di bidang olahraga ini langsung berdampak pada mimpi buruk di bidang keuangan. Ditambah lagi dengan tersingkirnya mereka baru-baru ini dari perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich dan kenyataan bahwa mereka tertinggal sembilan poin dari Barcelona di La Liga, nilai skuad Real Madrid telah turun drastis sebesar €176 juta (£153 juta/$207 juta), menurut Transfermarkt. Para pemain kunci yang dulu dianggap sebagai aset tak tergantikan kini melihat harga pasar mereka anjlok seiring dengan kenyataan bahwa kegagalan telah menjadi kenyataan bagi raksasa Spanyol ini.