Dampak kegagalan meraih trofi: Nilai pasar Jude Bellingham di Real Madrid anjlok €40 juta, sementara Vinicius Junior mengalami nasib serupa di tengah kesulitan meraih gelar
Nilai pasar para bintang top mengalami penurunan drastis
Dengan Florentino Perez yang akhirnya berhasil mendatangkan Kylian Mbappe untuk bergabung dengan skuad yang sudah dipenuhi bintang-bintang, tim tersebut tampak tak terhentikan. Namun, dua tahun kemudian, lemari trofi mereka tampak sangat kosong, dengan hanya Piala Super UEFA dan Piala Interkontinental sebagai bukti dari usaha mereka.
Kekecewaan di bidang olahraga ini langsung berdampak pada mimpi buruk di bidang keuangan. Ditambah lagi dengan tersingkirnya mereka baru-baru ini dari perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich dan kenyataan bahwa mereka tertinggal sembilan poin dari Barcelona di La Liga, nilai skuad Real Madrid telah turun drastis sebesar €176 juta (£153 juta/$207 juta), menurut Transfermarkt. Para pemain kunci yang dulu dianggap sebagai aset tak tergantikan kini melihat harga pasar mereka anjlok seiring dengan kenyataan bahwa kegagalan telah menjadi kenyataan bagi raksasa Spanyol ini.
Bellingham dan Vinicius menjadi penyebab utama penurunan tersebut
Bellingham, yang datang di tengah antusiasme yang luar biasa dan awalnya langsung mencuri perhatian di La Liga, mengalami salah satu penurunan nilai pasar terbesar. Gelandang asal Inggris ini mengalami penurunan nilai sebesar €40 juta (£35 juta/$47 juta), turun dari €180 juta menjadi €140 juta (£122 juta/$165 juta). Dia tidak sendirian dalam tren penurunan ini, karena rekan setimnya di lini depan, Vinicius Junior, juga mengalami penurunan nilai dari €180 juta menjadi €150 juta (£131 juta/$177 juta) setelah periode performa yang tidak konsisten. Penyerang asal Brasil ini telah dicap oleh beberapa kritikus sebagai salah satu kekecewaan terbesar Real Madrid karena tim ini kesulitan mempertahankan ketajaman mereka di Liga Champions dan kompetisi domestik. Kurangnya dampak pada momen-momen penting ini telah memaksa dilakukannya perhitungan ulang yang keras mengenai nilai sebenarnya dari para superstar ini di pasar saat ini.
Terungkapnya lubang hitam senilai €176 juta
Hanya delapan pemain yang berhasil meningkatkan nilai pasar mereka, sementara sisanya mengalami penurunan. Kelompok terpilih ini sebagian besar terdiri dari lulusan akademi muda seperti Asencio dan Gonzalo, serta bintang yang sedang naik daun, Arda Guler, yang mengalami lonjakan paling signifikan dari €30 juta menjadi €90 juta (£78 juta/$106 juta).
Sementara itu, gelandang andalan Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni tidak luput dari penurunan nilai yang meluas. Nilai Camavinga telah berkurang setengahnya dari €100 juta menjadi €50 juta (£44 juta/$59 juta), dan Tchouameni turun dari €100 juta menjadi €75 juta (£65 juta/$88 juta). Bahkan barisan pertahanan pun merasakan dampaknya, dengan nilai pasar Eder Militao anjlok dari €60 juta menjadi €25 juta, sementara Rodrygo Goes mengalami penurunan drastis sebesar €60 juta, turun menjadi nilai pasar hanya €50 juta. Satu-satunya pemain senior yang mempertahankan nilai pasarnya pada 2024 adalah Federico Valverde, yang tetap kokoh di angka €120 juta di tengah kekacauan yang melanda sisa skuad.
Usia dan kontrak memperparah krisis
Selain kurangnya gelar juara, faktor-faktor lain turut menekan nilai total skuad yang dipimpin oleh Florentino Perez. Para pemain senior seperti Thibaut Courtois, Antonio Rudiger, dan Dani Carvajal juga mengalami penurunan nilai pasar, meskipun usia dan berakhirnya masa kontrak mereka menjadi alasan utama penurunan tersebut.
Dengan musim yang hampir berakhir, prospek bagi jajaran petinggi Madrid tetap suram. Para ahli memperingatkan bahwa angka-angka tersebut bisa jadi akan semakin dramatis dalam beberapa bulan mendatang, saat pembaruan penilaian Transfermarkt berikutnya dirilis. Tanpa kembalinya performa kemenangan yang cepat, prestise finansial klub paling terkenal di dunia ini terus berada di ujung tanduk.