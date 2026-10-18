Carlos Augusto tampil gemilang setelah masuk dari bangku cadangan dan mengantar Inter menang 3-1 atas Bologna di Stadio Dall'Ara. Masuk pada menit ke-69 bersama Lucien Agoume, pemain asal Brasil itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 60 detik untuk mencetak gol kedua Inter.

Ia kemudian menutup penampilan gemilangnya selama 21 menit dengan memberi umpan kepada Ange-Yoan Bonny untuk gol yang memastikan kemenangan.

Kontribusi penentunya membuat ia meraih penghargaan MVP resmi sekaligus menyempurnakan kebangkitan yang mengesankan.