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imago-sport-1084665451.jpgItaly Photo Press
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Dampak instan! Carlos mencetak gol 60 detik setelah masuk sebagai pemain pengganti dan membawa Inter menang atas Bologna

Inter
C. Augusto
Bologna vs Inter
Bologna
Serie A

Bek sayap Inter, Carlos Augusto, tampil luar biasa sebagai pemain pengganti. Ia mencetak gol beberapa detik setelah masuk lapangan dan memberi assist untuk gol Ange-Yoan Bonny dalam kemenangan 3-1 di markas Bologna. Pemain asal Brasil itu menegaskan bahwa kemauan dan semangat juang lebih penting daripada taktik dalam mempertahankan gelar Scudetto.

  • Carlos Augusto mengarsiteki kebangkitan dramatis pada babak kedua

    Carlos Augusto tampil gemilang setelah masuk dari bangku cadangan dan mengantar Inter menang 3-1 atas Bologna di Stadio Dall'Ara. Masuk pada menit ke-69 bersama Lucien Agoume, pemain asal Brasil itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 60 detik untuk mencetak gol kedua Inter.

    Ia kemudian menutup penampilan gemilangnya selama 21 menit dengan memberi umpan kepada Ange-Yoan Bonny untuk gol yang memastikan kemenangan.

    Kontribusi penentunya membuat ia meraih penghargaan MVP resmi sekaligus menyempurnakan kebangkitan yang mengesankan.

  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Bintang Brasil tekankan pentingnya hati ketimbang taktik

    Merefleksikan penampilannya yang menentukan kemenangan, Carlos Augusto menegaskan bahwa kekuatan mental tetap menjadi fondasi kesuksesan Inter. "Taktik memang penting, tetapi tanpa hati dan keinginan untuk memenangi pertandingan, itu tidak cukup," ujar bek sayap tersebut.

    "Pada babak kedua, kami menunjukkan bahwa kami ingin tetap berada di papan atas dan mempertahankan Scudetto yang tersemat di dada kami."

    "Ketika saya masuk, pelatih meminta saya menerapkan apa yang kami latih sepanjang pekan. Saya selalu mendahulukan tujuan Inter daripada tujuan pribadi."

  • Mentalitas tidak egois mendorong kedalaman skuad

    Meski harus bersaing memperebutkan tempat di tim inti, Carlos Augusto menegaskan bahwa setiap anggota skuad harus siap untuk segera dimainkan. "Semua orang ingin bermain, tetapi kami memiliki tim dengan banyak pemain hebat dan banyak pertandingan yang harus dijalani," tambahnya.

    "Kami harus siap membuat perbedaan. Kami akan bermain setiap tiga hari."

    "Musim panas ini tidak mudah bagi saya. Saya bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir untuk memberikan yang terbaik dan membantu tim meraih kemenangan."

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  • imago-sport-1084660685.jpgLaPresse

    Inter andalkan kedalaman skuad untuk menghadapi rangkaian laga berat

    Performa Carlos Augusto memberi pelatih Cristian Chivu kedalaman skuad yang luar biasa di sektor kiri di tengah jadwal padat sepanjang Oktober.

    Kesiapan pemain asal Brasil itu untuk tampil dari bangku cadangan terbukti krusial saat Inter membagi fokus antara upaya mempertahankan gelar domestik dan kiprahnya di kompetisi Eropa.

    Inter kini bersiap menghadapi pertandingan berikutnya dengan keyakinan lebih besar terhadap opsi pemain dalam rotasi skuadnya.

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