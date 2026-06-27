Dampak Gempa Bumi di Amerika... Siapa yang Menyebabkan Kegagalan Mengejutkan Arab Saudi di Piala Dunia?

Tim nasional Saudi tidak perlu mengalami kekalahan telak dari Spanyol atau hasil imbang yang mengecewakan melawan Cape Verde untuk menyadarkan semua orang bahwa “Al-Akhdar” sedang mengalami krisis yang sesungguhnya; justru, semua indikator telah menunjukkan sejak bertahun-tahun lalu bahwa sepak bola Saudi sedang berada di jalur yang memerlukan evaluasi menyeluruh.
Keikutsertaan di Piala Dunia 2026 pun mengungkap besarnya kesenjangan antara ambisi dan kenyataan, setelah tim nasional hanya meraih satu poin dan tersingkir dari babak penyisihan grup, dalam salah satu penampilan yang paling mengecewakan bagi para penggemar Saudi.
Meskipun tuduhan segera diarahkan kepada pelatih Georgios Donis dan para pemain, namun menyalahkan satu orang atas kegagalan tersebut tampaknya tidak adil, karena apa yang terjadi di Piala Dunia bukanlah akibat dari satu kesalahan saja, melainkan hasil dari akumulasi keputusan yang berlangsung selama bertahun-tahun, mulai dari kantor manajemen, melalui perencanaan teknis, hingga penampilan para pemain di lapangan.
Pertanyaan terpentingnya tetap: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas tersingkirnya Arab Saudi?