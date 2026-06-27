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Dampak Gempa Bumi di Amerika... Siapa yang Menyebabkan Kegagalan Mengejutkan Arab Saudi di Piala Dunia?

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Saudi Arabia vs Laos
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Cape Verde vs Saudi Arabia
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Saudi Arabia
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Saudi Arabia vs Uruguay
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Kejutan besar yang mengejutkan tim nasional Saudi

Tim nasional Saudi tidak perlu mengalami kekalahan telak dari Spanyol atau hasil imbang yang mengecewakan melawan Cape Verde untuk menyadarkan semua orang bahwa “Al-Akhdar” sedang mengalami krisis yang sesungguhnya; justru, semua indikator telah menunjukkan sejak bertahun-tahun lalu bahwa sepak bola Saudi sedang berada di jalur yang memerlukan evaluasi menyeluruh.

Keikutsertaan di Piala Dunia 2026 pun mengungkap besarnya kesenjangan antara ambisi dan kenyataan, setelah tim nasional hanya meraih satu poin dan tersingkir dari babak penyisihan grup, dalam salah satu penampilan yang paling mengecewakan bagi para penggemar Saudi.

Meskipun tuduhan segera diarahkan kepada pelatih Georgios Donis dan para pemain, namun menyalahkan satu orang atas kegagalan tersebut tampaknya tidak adil, karena apa yang terjadi di Piala Dunia bukanlah akibat dari satu kesalahan saja, melainkan hasil dari akumulasi keputusan yang berlangsung selama bertahun-tahun, mulai dari kantor manajemen, melalui perencanaan teknis, hingga penampilan para pemain di lapangan.

Pertanyaan terpentingnya tetap: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas tersingkirnya Arab Saudi?

  • FBL-KSA-MANCINIAFP

    Kesalahan-kesalahan yang menumpuk hingga akhirnya meledak di Piala Dunia

    Jika memang harus mencari pihak yang paling bertanggung jawab, maka Federasi Sepak Bola Arab Saudi memikul porsi tanggung jawab terbesar, bukan hanya karena apa yang terjadi di turnamen tersebut, melainkan juga karena cara mereka mengelola tim nasional selama beberapa tahun terakhir.

    Sudah sejak lama, banyak analis memperingatkan bahwa peningkatan jumlah pemain asing di liga akan berdampak langsung pada menit bermain pemain Saudi, terutama di posisi-posisi yang dibutuhkan tim nasional, seperti penyerang tengah, pengatur serangan, dan pemain sayap.

    Meskipun keputusan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan tingkat persaingan liga, namun di sisi lain hal itu mengurangi kesempatan pemain lokal untuk beraksi, dan banyak pemain tim nasional yang mengikuti pemusatan latihan internasional tanpa ritme pertandingan yang memadai atau pengalaman berkelanjutan dalam pertandingan-pertandingan besar.

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    Masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja; pengembangan pemain muda dan pembinaan talenta pun tidak mengalami kemajuan yang diharapkan, sehingga Arab Saudi tiba di Piala Dunia tanpa generasi pemain yang memiliki kualitas individu yang mampu membuat perbedaan saat menghadapi tim-tim papan atas atau bahkan tim-tim yang kurang berpengalaman namun lebih siap.

    Namun, keputusan yang paling memicu kontroversi adalah pemecatan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, tak lama sebelum Piala Dunia dimulai.

    Memang benar bahwa hasil yang dicapai pelatih asal Prancis tersebut tidak memuaskan, namun waktu pemecatannya menunjukkan kurangnya visi yang jelas, karena pelatih baru mana pun membutuhkan waktu berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu, untuk menerapkan filosofinya dan menata ulang tim. Oleh karena itu, keputusan tersebut tampak seperti pengakuan terlambat akan adanya krisis, alih-alih menjadi bagian dari rencana yang matang.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis... Satu setengah bulan tidak cukup

    Tidak dapat disangkal bahwa Georgios Donis mengambil alih tugas ini pada masa yang sangat sulit, dan mungkin ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun tim nasional baru atau mengubah identitas tim yang sedang bersiap untuk berlaga di Piala Dunia.

    Namun di sisi lain, pelatih asal Yunani ini gagal memanfaatkan waktu yang tersedia sebagaimana mestinya, dan melakukan kesalahan-kesalahan teknis yang jelas selama turnamen yang semakin memperparah penderitaan tim nasional.

    Sejak pertandingan pertama, tim nasional tampak tidak memiliki karakter yang jelas; tidak ada gaya bermain yang konsisten, tidak ada tekanan yang terorganisir, dan tidak ada kemampuan untuk menguasai bola secara positif atau melakukan transisi cepat. Selain itu, pilihannya terhadap susunan pemain inti menimbulkan banyak tanda tanya, terutama keengganannya untuk mengganti beberapa pemain meskipun performa teknis dan fisik mereka menurun.

    Kritik tidak hanya berhenti pada susunan pemain, tetapi juga meluas ke pergantian pemain, yang sering kali terlambat atau tidak berdampak, serta terlihat ketidakkonsistenan yang jelas dalam pengambilan keputusannya.

    Di saat ia tetap mempertahankan Salem Al-Dosari selama dua pertandingan pertama meskipun mendapat kritik tajam, ia kemudian menggantinya saat melawan Cape Verde, sebuah langkah yang tampak lebih sebagai respons terhadap tekanan suporter daripada keputusan teknis yang terukur.

    Selain itu, tim nasional juga kekurangan solusi serangan di bawah kepemimpinannya, serta mengalami kelambatan yang parah dalam membangun serangan, ditambah dengan jarak yang terlalu jauh antar lini, sehingga lawan dapat dengan mudah mengendalikan jalannya pertandingan.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Di mana pemain itu di dalam lapangan?

    Terlepas dari manajemen dan staf teknis, para pemain tidak bisa dibebaskan dari tanggung jawab. Dalam turnamen besar, para pemain terkadang berhasil menebus kesalahan pelatih dengan semangat dan kegigihan mereka, namun apa yang ditunjukkan oleh tim nasional Saudi sangatlah berbeda.

    Para pemain kurang agresif dalam perebutan bola, kalah dalam banyak duel satu lawan satu, serta berulang kali melakukan kesalahan dalam operan dan penempatan posisi, sehingga tidak mampu menunjukkan dominasi mereka di hadapan lawan.

    Dalam ketiga pertandingan tersebut, kepemimpinan di lapangan tidak terlihat, dan tidak ada pemain yang mampu memotivasi rekan-rekannya atau mengubah ritme pertandingan pada saat-saat sulit.

    Bahkan di lini serang, tim nasional kekurangan pemain yang mampu menguasai bola, menciptakan perbedaan, atau menyelesaikan serangan, sehingga sistem permainan secara keseluruhan tampak tidak mampu mengancam lawan.

  • Krisis yang tidak disadari oleh semua orang

    Mungkin inilah penyebab sebenarnya di balik semua yang terjadi, karena tim-tim yang meraih kesuksesan di Piala Dunia tidak bergantung pada reaksi sesaat, melainkan pada program-program yang dijalankan selama bertahun-tahun, mulai dari pencarian bakat, pengembangan bakat tersebut, hingga persiapan bertahap untuk bersaing di level tertinggi.

    Sedangkan tim nasional Arab Saudi, mereka memasuki turnamen ini di tengah perubahan yang beruntun, pelatih baru, ide-ide yang belum matang, dan identitas yang belum terbentuk, sehingga harus berhadapan dengan tim-tim yang lebih stabil dan terorganisir, meskipun secara teori kemampuan mereka lebih rendah daripada Arab Saudi.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penggantian pelatih saja tidak akan menyelamatkan tim nasional

    Kepergian Donis mungkin menjadi keputusan pertama yang dinantikan setelah Piala Dunia, dan mungkin akan ada banyak pergantian nama di dalam tim nasional, namun hal itu hanyalah solusi untuk sebagian kecil dari krisis ini.

    Jika proses reformasi yang sesungguhnya tidak dimulai dari dalam Federasi Sepak Bola, termasuk meninjau kembali mekanisme pengembangan pemain, memanfaatkan liga tanpa merugikan talenta lokal, serta menyusun rencana teknis jangka panjang, maka tim nasional Saudi akan terus berputar-putar dalam lingkaran yang sama, dan setiap kegagalan hanyalah pendahuluan bagi kegagalan berikutnya.

    Timnas Saudi tidak tersingkir dari Piala Dunia karena satu pertandingan saja… melainkan karena bertahun-tahun kebingungan, dan Piala Dunia ini justru mengungkap seluruh kebenaran di hadapan semua orang.