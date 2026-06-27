Dampak Gempa Bumi di Amerika... Siapa yang Menyebabkan Kegagalan Mengejutkan Arab Saudi di Piala Dunia?

Jika memang harus mencari pihak yang paling bertanggung jawab, maka Federasi Sepak Bola Arab Saudi memikul porsi tanggung jawab terbesar, bukan hanya karena apa yang terjadi di turnamen tersebut, melainkan juga karena cara mereka mengelola tim nasional selama beberapa tahun terakhir.

Sudah sejak lama, banyak analis memperingatkan bahwa peningkatan jumlah pemain asing di liga akan berdampak langsung pada menit bermain pemain Saudi, terutama di posisi-posisi yang dibutuhkan tim nasional, seperti penyerang tengah, pengatur serangan, dan pemain sayap.

Meskipun keputusan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan tingkat persaingan liga, namun di sisi lain hal itu mengurangi kesempatan pemain lokal untuk beraksi, dan banyak pemain tim nasional yang mengikuti pemusatan latihan internasional tanpa ritme pertandingan yang memadai atau pengalaman berkelanjutan dalam pertandingan-pertandingan besar.

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Masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja; pengembangan pemain muda dan pembinaan talenta pun tidak mengalami kemajuan yang diharapkan, sehingga Arab Saudi tiba di Piala Dunia tanpa generasi pemain yang memiliki kualitas individu yang mampu membuat perbedaan saat menghadapi tim-tim papan atas atau bahkan tim-tim yang kurang berpengalaman namun lebih siap.

Namun, keputusan yang paling memicu kontroversi adalah pemecatan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, tak lama sebelum Piala Dunia dimulai.

Memang benar bahwa hasil yang dicapai pelatih asal Prancis tersebut tidak memuaskan, namun waktu pemecatannya menunjukkan kurangnya visi yang jelas, karena pelatih baru mana pun membutuhkan waktu berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu, untuk menerapkan filosofinya dan menata ulang tim. Oleh karena itu, keputusan tersebut tampak seperti pengakuan terlambat akan adanya krisis, alih-alih menjadi bagian dari rencana yang matang.