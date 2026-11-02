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Diogo Dalot Manchester United 2026 pre-seasonGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Dalot kembali bertemu Roma: transfer yang gagal terwujud, hubungannya dengan Maldini dan Italia, serta kontrak yang menarik perhatian di bursa transfer

Roma
D. Dalot
Inter
Juventus
AC Milan
Manchester United

Bek sayap asal Portugal itu bisa segera kembali menjadi incaran di bursa transfer.

Malam Liga Champions saat Roma bertandang ke markas Manchester United di Old Trafford bukan hanya kesempatan bagi Roma untuk menghadapi dan mungkin menghapus bayang-bayang masa lalu, tetapi juga untuk kembali bertemu sebagai lawan dengan mantan incaran di bursa transfer yang, di tengah situasi sulit Manchester United, bisa segera kembali menjadi target untuk didatangkan: Diogo Dalot.

Kontrak bek sayap asal Portugal itu akan berakhir pada akhir musim depan. Meski ia betah di Manchester, banyak klub mulai menjalin kontak dengan pihaknya.

  • Kesepakatan gagal terwujud

    Bertemu kembali, karena Roma benar-benar nyaris memboyong bek kelahiran 1999 itu ke Trigoria pada musim panas 2021, saat pelatih asal Portugal José Mourinho menukangi tim.

    Negosiasi berlangsung lama, tetapi pada akhirnya Manchester United tidak bersedia menerima skema peminjaman dengan opsi pembelian. Roma, yang masih menghadapi pembatasan serius terkait Financial Fair Play, tidak dapat menuntaskan transfer itu dengan cara lain.

  • MUSIM BERSAMA AC MILAN DAN IKATAN DENGAN ITALIA

    Dalot mengenal Italia dan Serie A dengan baik, dan kenangannya tentang keduanya masih jelas dalam ingatannya. Pada musim 2020-2021, ia bergabung dengan Milan sebagai pemain pinjaman. Baru-baru ini, ia menceritakan pengalamannya itu kepada The Player's Tribune:

    "Itu salah satu musim terpenting dalam karier saya. Saya ingat bagaimana klub menyambut saya dan betapa saya merasa diterima pada tahun yang penting bagi saya, ketika saya perlu kembali percaya diri dengan permainan saya. Milan membantu saya kembali ke level itu. Setiap hari, Paolo Maldini berada di tepi lapangan untuk menyaksikan kami berlatih. Hujan, panas, atau dingin, ia selalu ada di sana dengan jas dan dasi. Ia berkata kepada saya, 'Jaga lawan seperti ini' atau 'Lakukan tekel'. Di lain waktu, ia menegur saya karena saya berusaha terlalu keras. 'Kamu pemain yang luar biasa, tenang saja, kamu akan lihat semuanya akan baik-baik saja.'"

  • KONTRAK YANG AKAN BERAKHIR DALAM SETAHUN

    Meski Manchester United tengah mengalami periode yang sangat buruk, Dalot tak pernah berhenti menunjukkan profesionalismenya di lapangan. Ia baru-baru ini mencapai 250 penampilan bersama Setan Merah, dengan 80 persen di antaranya sebagai starter.

    Mourinho pernah berkata tentangnya: "Dia bisa menjadi bek sayap utama Manchester United selama 10 tahun ke depan karena memiliki kualitas luar biasa." Saat itu tahun 2018, dan 10 tahun kemudian, pada 30 Juni 2028, kontraknya dengan klub yang untuk saat ini dilatih Michael Carrick akan berakhir.

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  • Klub-klub besar mulai bergerak

    Masa kontrak yang segera berakhir, meski ada klausul perpanjangan otomatis untuk satu musim lagi hingga 30 Juni 2029 yang juga bisa diaktifkan oleh klub, telah menggerakkan bursa transfer.

    Banyak pihak membidiknya. Dalam beberapa pekan terakhir, rombongannya menerima permintaan informasi dari sejumlah klub besar Eropa, termasuk Inter, AC Milan, dan Juventus dari Italia. Belum ada langkah konkret. Seperti disebutkan, ia merasa nyaman di Manchester dan tidak memikirkan masa depan (terlebih mengingat situasi sulit yang sedang dialami tim yang sangat dekat dengannya). Namun, jika keadaan tidak berubah, berpisah, mungkin bahkan dengan biaya rendah, bisa menjadi solusi terbaik. Roma sendiri, yang belum berhenti mencari seorang pemain sayap, juga bisa kembali mendekatinya setelah menghadapinya di lapangan sebagai lawan.