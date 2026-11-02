Malam Liga Champions saat Roma bertandang ke markas Manchester United di Old Trafford bukan hanya kesempatan bagi Roma untuk menghadapi dan mungkin menghapus bayang-bayang masa lalu, tetapi juga untuk kembali bertemu sebagai lawan dengan mantan incaran di bursa transfer yang, di tengah situasi sulit Manchester United, bisa segera kembali menjadi target untuk didatangkan: Diogo Dalot.
Kontrak bek sayap asal Portugal itu akan berakhir pada akhir musim depan. Meski ia betah di Manchester, banyak klub mulai menjalin kontak dengan pihaknya.