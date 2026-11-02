Dalot mengenal Italia dan Serie A dengan baik, dan kenangannya tentang keduanya masih jelas dalam ingatannya. Pada musim 2020-2021, ia bergabung dengan Milan sebagai pemain pinjaman. Baru-baru ini, ia menceritakan pengalamannya itu kepada The Player's Tribune:

"Itu salah satu musim terpenting dalam karier saya. Saya ingat bagaimana klub menyambut saya dan betapa saya merasa diterima pada tahun yang penting bagi saya, ketika saya perlu kembali percaya diri dengan permainan saya. Milan membantu saya kembali ke level itu. Setiap hari, Paolo Maldini berada di tepi lapangan untuk menyaksikan kami berlatih. Hujan, panas, atau dingin, ia selalu ada di sana dengan jas dan dasi. Ia berkata kepada saya, 'Jaga lawan seperti ini' atau 'Lakukan tekel'. Di lain waktu, ia menegur saya karena saya berusaha terlalu keras. 'Kamu pemain yang luar biasa, tenang saja, kamu akan lihat semuanya akan baik-baik saja.'"