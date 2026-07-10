Klub-klub tradisional telah berkali-kali menyaksikan bahwa para penggemar sepak bola dapat menunjukkan kemampuan luar biasa di masa-masa krisis dan menyelamatkan klub mereka. Hampir tidak ada tempat lain yang menunjukkan ikatan emosional antara klub dan penggemar dengan lebih jelas daripada saat masa depan klub sedang dipertaruhkan.

Contoh yang mungkin paling terkenal adalah FC St. Pauli. Pada tahun 2003, klub asal Kiez ini berada di ambang kebangkrutan finansial setelah terdegradasi ke Regionalliga. Berkat kaos cokelat legendaris bertuliskan “Retter” (Penyelamat), pertandingan amal yang diselenggarakan oleh FC Bayern, serta berbagai aksi solidaritas lainnya, pada akhirnya terkumpul lebih dari dua juta euro. Lebih dari 100.000 kaos terjual – cukup untuk menyelamatkan klub dari kebangkrutan.

Setahun kemudian, Union Berlin menjadi berita utama di seluruh dunia. Dengan slogan “Bluten für Union” (Berdarah untuk Union), ribuan pendukung benar-benar mendonorkan darah dan mentransfer uang penggantian biaya yang mereka terima langsung ke klub. Lisensi klub pun berhasil dipertahankan, dan aksi tersebut hingga kini dianggap sebagai salah satu inisiatif suporter paling luar biasa yang pernah ada. Beberapa tahun kemudian, sekitar 2.000 suporter bahkan turut membantu dalam aksi sukarela untuk merenovasi stadion Alte Försterei, sehingga menghemat jutaan euro lagi bagi klub.

1. FC Kaiserslautern juga menunjukkan pada tahun 2019 betapa besarnya kekuatan para pendukungnya. Melalui obligasi penggemar dan kampanye crowdlending, para penggemar FCK berhasil mengumpulkan lebih dari tiga juta euro dalam waktu kurang dari tiga minggu dan berperan penting dalam memenuhi persyaratan lisensi. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2023 di FSV Zwickau, di mana para pendukungnya, dengan slogan "Sepak bola milik para pendukung", mengumpulkan dana yang cukup untuk menstabilkan kondisi keuangan klub.



