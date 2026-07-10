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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Diterjemahkan oleh

Dalam waktu hanya empat hari, terkumpul lebih dari 250.000 euro: Para penggemar TSV 1860 ingin menjadi sponsor seragam dan turut mewujudkan kisah dongeng di München-Giesing

Regionalliga
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Finance
1860 Munich

Prospek 1860 München tanpa investor Hasan Ismaik memicu semangat baru di kalangan para pemain “Löwen” yang baru saja terdegradasi ke Regionalliga — dan membuat banyak penggemar bersedia merogoh kocek mereka.

TSV 1860 München, setelah mengalami degradasi paksa dan kebangkrutan perusahaan pengelola kompetisi sebelumnya, masih belum mengetahui secara pasti—hanya dua minggu menjelang dimulainya Regionalliga Bayern—dengan skuad, logo, dan sponsor seragam seperti apa tim ini akan bertanding. Kamp pelatihan pun dibatalkan secara mendadak.

Setelah pencabutan lisensi akibat tunggakan pembayaran dari investor Hasan Ismaik, proses kebangkrutan terhadap KGaA sedang berlangsung; Ismaik terus menyerang klub, sementara klub tersebut telah lama mendirikan perusahaan pengelola pertandingan baru (GmbH) yang akan mengelola sepak bola profesional mulai saat ini tanpa keterlibatan pria asal Yordania tersebut. Para pihak yang sebenarnya tidak pernah benar-benar bertindak sebagai mitra ini kemungkinan akan bertemu di pengadilan dalam waktu dekat.

Namun, justru di tengah kekacauan ini, para penggemar Löwen kini menulis bab yang lebih dari luar biasa.

  • Hanya dalam waktu empat hari, lebih dari 4.000 pendukung berhasil mengumpulkan lebih dari 280.000 euro.

    Inisiatif "Football for the people" dari Westkurve Sechzig München awalnya menargetkan 250.000 euro di platform crowdfunding Gofundme, namun kini target tersebut bahkan telah terlampaui secara signifikan. Ide di baliknya: Para penggemar ingin menjadi sponsor sendiri — dan namanya tercantum di bagian belakang jersey.

    Alih-alih nama perusahaan, di masa depan akan tertera pesan “Football for the people” di sana. Ini merupakan pernyataan tegas menentang komersialisasi sepak bola yang semakin meningkat. “Sepak bola milik para penggemar dan mereka yang mencintainya, bukan milik perusahaan atau investor,” jelas para penggagas saat peluncuran kampanye.

    Namun, apakah aksi ini benar-benar akan terwujud di jersey masih belum pasti. Pasalnya, meskipun KGaA lama telah bangkrut, hak pemasaran divisi sepak bola profesional—serta lambang ikoniknya—kemungkinan besar (tergantung pada hasil pemeriksaan pengadilan) tetap berada di tangan Merchandising-GmbH—yang sepenuhnya dikendalikan oleh Ismaik dan keluarganya. Di saat yang sama, di toko suvenir resmi sudah dijual jersey dengan sponsor “Bayerische Versicherung” yang kini telah ditarik.

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  • Para penggemar 1860 München berjuang demi klub mereka

    Kelompok suporter aktif telah menyerukan boikot terhadap produk-produk merchandise resmi — antara lain agar tidak lagi mendukung perusahaan yang secara faktual saat ini tidak memiliki hak untuk bertanding. Namun yang terpenting, para suporter ingin agar babak Ismaik di 1860 München kini benar-benar menjadi bagian dari sejarah.

    Makna aksi “Football for the people” kini telah jauh melampaui sekadar masalah sponsor seragam. Setelah Ismaik gagal menjamin pendanaan untuk lisensi liga ketiga dan DFB secara resmi mengonfirmasi degradasi paksa ke Regionalliga, klub bersejarah ini tampaknya berada di ambang kehancuran.

    Namun, kini prospek awal baru tanpa investor lama tersebut justru memunculkan semangat baru di berbagai kalangan. Para penggemar tidak hanya ingin mendampingi proses pembangunan kembali ini, tetapi juga ingin turut berperan aktif dalam membentuknya. Oleh karena itu, Presiden Klub Gernot Mang menyebut aksi ini sebagai sesuatu yang “luar biasa” dan secara tegas memuji dukungan para penggemar.


  • Kaos bertuliskan "Penyelamat" di St. Pauli, "Berjuang untuk Union": Klub mana saja yang pernah diselamatkan oleh para penggemarnya?

    Klub-klub tradisional telah berkali-kali menyaksikan bahwa para penggemar sepak bola dapat menunjukkan kemampuan luar biasa di masa-masa krisis dan menyelamatkan klub mereka. Hampir tidak ada tempat lain yang menunjukkan ikatan emosional antara klub dan penggemar dengan lebih jelas daripada saat masa depan klub sedang dipertaruhkan.

    Contoh yang mungkin paling terkenal adalah FC St. Pauli. Pada tahun 2003, klub asal Kiez ini berada di ambang kebangkrutan finansial setelah terdegradasi ke Regionalliga. Berkat kaos cokelat legendaris bertuliskan “Retter” (Penyelamat), pertandingan amal yang diselenggarakan oleh FC Bayern, serta berbagai aksi solidaritas lainnya, pada akhirnya terkumpul lebih dari dua juta euro. Lebih dari 100.000 kaos terjual – cukup untuk menyelamatkan klub dari kebangkrutan.

    Setahun kemudian, Union Berlin menjadi berita utama di seluruh dunia. Dengan slogan “Bluten für Union” (Berdarah untuk Union), ribuan pendukung benar-benar mendonorkan darah dan mentransfer uang penggantian biaya yang mereka terima langsung ke klub. Lisensi klub pun berhasil dipertahankan, dan aksi tersebut hingga kini dianggap sebagai salah satu inisiatif suporter paling luar biasa yang pernah ada. Beberapa tahun kemudian, sekitar 2.000 suporter bahkan turut membantu dalam aksi sukarela untuk merenovasi stadion Alte Försterei, sehingga menghemat jutaan euro lagi bagi klub.

    1. FC Kaiserslautern juga menunjukkan pada tahun 2019 betapa besarnya kekuatan para pendukungnya. Melalui obligasi penggemar dan kampanye crowdlending, para penggemar FCK berhasil mengumpulkan lebih dari tiga juta euro dalam waktu kurang dari tiga minggu dan berperan penting dalam memenuhi persyaratan lisensi. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2023 di FSV Zwickau, di mana para pendukungnya, dengan slogan "Sepak bola milik para pendukung", mengumpulkan dana yang cukup untuk menstabilkan kondisi keuangan klub.


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  • Para penggemar memang benar-benar bisa membuat perubahan dan mereka jauh lebih dari sekadar pelanggan

    Real Oviedo membuktikan bahwa solidaritas ini sudah lama bukan lagi hal yang khas Jerman. Ketika klub legendaris Spanyol itu hampir bangkrut pada tahun 2012, lebih dari 20.000 orang dari lebih dari 60 negara ikut serta dalam kampanye pembelian saham berskala global. Mantan pemain klub seperti Juan Mata dan Santi Cazorla memanfaatkan jangkauan internasional mereka dan menjadikan aksi penyelamatan tersebut sebagai simbol global dari kecintaan para penggemar.

    Kini, TSV 1860 München pun ikut bergabung dalam barisan tersebut. Memang, masa depan klub ini masih dipenuhi berbagai ketidakpastian. Namun, sementara perselisihan di tingkat kepemimpinan terus berlanjut, para penggemar mengirimkan sinyal yang luar biasa kuat. Karena pada akhirnya, penggemar memang benar-benar dapat membuat perubahan dan jauh lebih dari sekadar pelanggan, meskipun para investor tidak selalu dapat membayangkannya.

    Faktanya: Jalan kembali, jika memang ada, akan panjang dan berliku bagi “Singa-singa” ini. Namun para pendukung telah membuktikan dengan mengesankan bahwa 1860 memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli maupun dinegosiasikan: para penggemar yang tak akan menyerah pada klub mereka bahkan di saat-saat tergelap sekalipun.