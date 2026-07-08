Dalam video... Postecoglou meminta maaf kepada para pendukung Al-Nassr: "Saya bukan 'pria musim kedua'... dan saya berjanji akan menghadirkan keseruan"

Pelatih asal Australia itu melakukan wawancara dengan akun resmi klub Al-Nassr di platform "X", di mana ia membahas pernyataan yang pernah ia sampaikan saat masih menjabat sebagai manajer teknis Tottenham Hotspur, yang menegaskan kemampuannya untuk meraih gelar juara pada musim kedua.

Postojkovic mengatakan terkait hal ini: “Saya selalu mengatakan bahwa saya selalu meraih gelar pada musim kedua, ketika banyak orang tidak percaya bahwa kami bisa meraih apa pun, seperti Tottenham Hotspur yang saat itu belum meraih gelar apa pun selama 17 tahun, dan belum meraih gelar Eropa selama 40 tahun.”

Dia menambahkan: "Saya mengatakannya saat itu karena saya sedang menjalani musim kedua bersama mereka, tetapi ketika saya di Celtic, kami meraih gelar ganda pada musim pertama saya. Jadi, alasan saya mengeluarkan pernyataan itu adalah karena saya ingin memberi tahu orang-orang bahwa saya tahu saya bisa meraih gelar bersama Tottenham, sebuah klub yang tidak terkenal karena sering meraih gelar."

Dia melanjutkan: “Oleh karena itu, bagi saya, tidak masalah apakah itu tahun pertama, kedua, atau ketiga saya; di setiap tahun saya melatih, saya ingin memenangkan gelar. Namun, ini bukan hanya soal menang, melainkan juga bagaimana cara meraih kemenangan dan bagaimana cara bermain sepak bola—hal ini juga sangat penting bagi saya.”