Dalam video... Postecoglou meminta maaf kepada para pendukung Al-Nassr: "Saya bukan 'pria musim kedua'... dan saya berjanji akan menghadirkan keseruan"

Mantan pelatih Nottingham Forest itu juga berbicara mengenai tantangan yang menantinya di Al-Nassr, setelah pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, membawa tim tersebut meraih gelar juara liga musim lalu, setelah absen selama 7 tahun.
Ia menjelaskan: “Saya memiliki banyak ambisi dan harapan, dan saya senang klub ini juga memiliki ambisi tersebut, itulah mengapa saya berada di sini.”
Dia melanjutkan: “Tuan (Georgi) Jesus telah melakukan pekerjaan luar biasa musim lalu untuk memenangkan liga (Saudi), dan kini klub siap melangkah ke level berikutnya, itulah sebabnya saya ada di sini.”
Dia menambahkan: “Lihatlah Liga Saudi saat ini, dan perhatikan bagaimana perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Kini ada 4, 5, atau 6 tim yang semuanya bersaing dan ingin menang, dan Liga Champions Asia juga menawarkan tantangan yang tinggi. Oleh karena itu, berada di sini bersama tim yang memiliki stabilitas adalah hal yang penting.”
Dia menambahkan: “Saya sangat bersemangat berada di sini. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan besar bagi saya untuk melatih klub sebesar ini. Kita akan menikmati banyak hal tahun ini, kita akan membuat perbedaan, dan kita akan berusaha meraih kesuksesan sebesar mungkin, serta melakukannya dengan cara yang dinikmati semua orang.”