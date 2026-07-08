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Nottingham Forest v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

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Dalam video... Postecoglou meminta maaf kepada para pendukung Al-Nassr: "Saya bukan 'pria musim kedua'... dan saya berjanji akan menghadirkan keseruan"

Al Nassr FC
A. Postecoglou
Saudi Pro League
J. Jesus
Tottenham Hotspur
Arab Saudi
Australia
Portugal
Inggris

Pelatih asal Australia itu berbicara tentang tugas barunya bersama "Al-Alamy"

Angie Postecoglou, pelatih baru Al-Nassr, menarik kembali pernyataannya sebelumnya yang menyebut dirinya sebagai “pria musim kedua”, beberapa hari setelah ditunjuk untuk memimpin “Al-Alamy”.

Klub Al-Nassr mengumumkan, Jumat lalu, penunjukan Postecoglou sebagai pelatih kepala baru tim utama, dengan kontrak berdurasi dua musim yang berakhir pada 2028, menggantikan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah musim lalu berakhir.

  • Pria Musim Kedua

    Pelatih asal Australia itu melakukan wawancara dengan akun resmi klub Al-Nassr di platform "X", di mana ia membahas pernyataan yang pernah ia sampaikan saat masih menjabat sebagai manajer teknis Tottenham Hotspur, yang menegaskan kemampuannya untuk meraih gelar juara pada musim kedua.

    Postojkovic mengatakan terkait hal ini: “Saya selalu mengatakan bahwa saya selalu meraih gelar pada musim kedua, ketika banyak orang tidak percaya bahwa kami bisa meraih apa pun, seperti Tottenham Hotspur yang saat itu belum meraih gelar apa pun selama 17 tahun, dan belum meraih gelar Eropa selama 40 tahun.”

    Dia menambahkan: "Saya mengatakannya saat itu karena saya sedang menjalani musim kedua bersama mereka, tetapi ketika saya di Celtic, kami meraih gelar ganda pada musim pertama saya. Jadi, alasan saya mengeluarkan pernyataan itu adalah karena saya ingin memberi tahu orang-orang bahwa saya tahu saya bisa meraih gelar bersama Tottenham, sebuah klub yang tidak terkenal karena sering meraih gelar."

    Dia melanjutkan: “Oleh karena itu, bagi saya, tidak masalah apakah itu tahun pertama, kedua, atau ketiga saya; di setiap tahun saya melatih, saya ingin memenangkan gelar. Namun, ini bukan hanya soal menang, melainkan juga bagaimana cara meraih kemenangan dan bagaimana cara bermain sepak bola—hal ini juga sangat penting bagi saya.”

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  • Era Pasca-Yesus

    Mantan pelatih Nottingham Forest itu juga berbicara mengenai tantangan yang menantinya di Al-Nassr, setelah pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, membawa tim tersebut meraih gelar juara liga musim lalu, setelah absen selama 7 tahun.

    Ia menjelaskan: “Saya memiliki banyak ambisi dan harapan, dan saya senang klub ini juga memiliki ambisi tersebut, itulah mengapa saya berada di sini.”

    Dia melanjutkan: “Tuan (Georgi) Jesus telah melakukan pekerjaan luar biasa musim lalu untuk memenangkan liga (Saudi), dan kini klub siap melangkah ke level berikutnya, itulah sebabnya saya ada di sini.”

    Dia menambahkan: “Lihatlah Liga Saudi saat ini, dan perhatikan bagaimana perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Kini ada 4, 5, atau 6 tim yang semuanya bersaing dan ingin menang, dan Liga Champions Asia juga menawarkan tantangan yang tinggi. Oleh karena itu, berada di sini bersama tim yang memiliki stabilitas adalah hal yang penting.”

    Dia menambahkan: “Saya sangat bersemangat berada di sini. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan besar bagi saya untuk melatih klub sebesar ini. Kita akan menikmati banyak hal tahun ini, kita akan membuat perbedaan, dan kita akan berusaha meraih kesuksesan sebesar mungkin, serta melakukannya dengan cara yang dinikmati semua orang.”

  • Tantangan baru

    Mengenai tantangan yang akan dihadapinya bersama Al-Nassr, ia menjelaskan: "Saya sudah banyak bekerja di Asia, dan saya berasal dari bagian dunia ini. Ketika saya bekerja di Eropa, saya selalu mengatakan bahwa setiap kesuksesan yang saya raih itu sulit, dan meskipun itu bersama tim-tim Asia, bukan berarti itu mudah. Kami menghadapi kesulitan dan tantangan di setiap kompetisi yang kami ikuti."

    Ia menambahkan: “Setiap tahun adalah hal baru. Inilah cara saya meraih banyak kesuksesan dalam karier saya; di setiap musim baru, saya memulai dengan pola pikir yang sama: ‘Saya ingin tahun ini menjadi yang terbaik sepanjang masa.’”

    Dia menambahkan: “Tidak peduli apa yang telah saya raih di masa lalu, saya rasa yang penting adalah meraih kemenangan. Menurut saya, bagi klub mana pun atau siapa pun, ketika Anda meraih sesuatu dan merasakan kenikmatannya, Anda pasti ingin merasakannya lagi, tetapi Anda harus mengingat apa yang telah Anda lakukan untuk mencapainya.”

    Dia menjelaskan: “Seberapa besar kerja keras dan pengorbanan yang telah saya lakukan, itulah yang penting. Namun, bagi saya, saya memulai setiap tahun dengan pola pikir yang sama: saya ingin tahun ini menjadi yang terbaik sepanjang masa, bagi saya, bagi klub, dan bagi orang-orang yang bekerja bersama saya. Dan begitulah kami akan memulai pekerjaan kami tahun ini.”

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  • Uji Diri

    Mengenai perjalanan barunya bersama Al-Nassr, ia berkata: “Yang terpenting bagi saya adalah saya selalu menikmati setiap tahap karier saya, menghadapi tantangan dan kompetisi baru, bekerja sama dengan orang-orang baru, serta terus berkembang seiring dengan itu.”

    Ia menambahkan: “Ini adalah kesempatan baru bagi saya untuk menguji diri di lingkungan, negara, dan tim yang baru. Tantangannya selalu sama, apa pun kondisi timnya. Saya pernah melatih tim-tim yang sebelumnya tidak sukses dan berhasil membuat mereka sukses, serta tim-tim lain yang sudah sukses dan saya bantu mempertahankan kesuksesan mereka.”

    Dia menyimpulkan: “Bagi saya, yang terpenting selalu adalah memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan saya di klub-klub tersebut, dan saya sangat antusias dengan peluang yang ada di depan kita saat ini, serta apa yang bisa kita capai bersama.”

  • Simak pernyataan Postojoglu setelah memimpin Al-Nassr

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