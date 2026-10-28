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Mustapha Hadji bukan sekadar pemain yang mengenakan kostum timnas Maroko, melainkan salah satu bintang paling menonjol yang membawa ambisi Maroko ke lapangan-lapangan dunia, serta meninggalkan jejak dalam ingatan sepak bola Afrika.

Peraih penghargaan Pemain Afrika Terbaik tahun 1998 dan salah satu wajah paling menonjol Maroko di Piala Dunia Prancis itu menjalani 58 pertandingan internasional antara tahun 1994 dan 2002, mencetak 12 gol dan menyumbang 6 assist di sepanjang periode tersebut, serta menghadirkan sosok pemain Maroko yang mampu bersinar di level persaingan Eropa tertinggi.

Setelah menjalani karier profesional yang membawanya berpindah di sejumlah klub Eropa, yang paling menonjol di antaranya adalah Aston Villa dan Deportivo La Coruña, Hadji kembali ke timnas Maroko melalui pintu pekerjaan teknis, menempati posisi dalam tim pelatih pembantu antara tahun 2014 dan 2022, dan menyaksikan dari dekat perjalanan perkembangan Maroko hingga mencapai pencapaian semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.

Pada bagian pertama dari wawancara panjangnya dengan "Kooora", Hadji membuka berkas-berkas rumit yang menjadi sorotan utama lanskap sepak bola Maroko dan Afrika, berbicara tentang sengketa hukum antara Maroko dan Senegal terkait final Piala Afrika, sikapnya terhadap polemik seputar menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, serta pandangannya mengenai persaingan dengan Spanyol dan perbincangan soal rasisme.

Mantan bintang Maroko itu juga menyajikan pembacaan teknis tentang timnas saat ini, membandingkan antara generasi 2022 dan 2026, serta mengevaluasi kerja Walid Regragui dan Mohamed Ouahbi, sembari menentukan timnas-timnas yang menurutnya mampu menghentikan Maroko, dan menunjuk titik-titik kekuatan serta kelemahan paling menonjol dalam susunan pemain.

Wawancara ini juga menyentuh berkas Lamine Yamal dan pilihannya membela timnas Spanyol alih-alih Maroko, di mana Hadji mengungkap bagaimana warga Maroko memandang bintang Barcelona itu meski keputusan internasionalnya tersebut, sebelum berbicara tentang opsi-opsi lini serang Maroko, dan membeberkan nama yang ia unggulkan untuk memimpin lini depan, serta pandangannya mengenai peran Soufiane Rahimi dan potensinya bersama timnas.

Dan berikut bagian pertama dari wawancara: