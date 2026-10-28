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Mustapha Hadji Interview With KoooraKooora.com
Diterjemahkan oleh

Dalam Video: Mustafa Hadji dalam Wawancara Bersama Koooora (1/2): Senegal Juara Afrika dalam Kondisi Ini, dan Perbedaan Mendasar antara Wahbi dan Regragui

M. Hadji
Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Africa Cup of Nations
Spain
L. Yamal
M. Ouahbi
W. Regragui
I. Saibari
S. Rahimi
Maroko
Senegal
Spanyol

Maroko tidak mencuri Piala Afrika: hukum sudah jelas

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Final Piala Dunia 2030 harus digelar di Maroko: cukup sudah rasisme

Maroko mampu menjatuhkan Brasil dan Argentina, dan jantung pertahanan adalah titik lemah kami

Ouahbi terpengaruh gaya Barcelona, dan 40 juta warga Maroko mendukung Yamal

Mustapha Hadji bukan sekadar pemain yang mengenakan kostum timnas Maroko, melainkan salah satu bintang paling menonjol yang membawa ambisi Maroko ke lapangan-lapangan dunia, serta meninggalkan jejak dalam ingatan sepak bola Afrika.

Peraih penghargaan Pemain Afrika Terbaik tahun 1998 dan salah satu wajah paling menonjol Maroko di Piala Dunia Prancis itu menjalani 58 pertandingan internasional antara tahun 1994 dan 2002, mencetak 12 gol dan menyumbang 6 assist di sepanjang periode tersebut, serta menghadirkan sosok pemain Maroko yang mampu bersinar di level persaingan Eropa tertinggi.

Setelah menjalani karier profesional yang membawanya berpindah di sejumlah klub Eropa, yang paling menonjol di antaranya adalah Aston Villa dan Deportivo La Coruña, Hadji kembali ke timnas Maroko melalui pintu pekerjaan teknis, menempati posisi dalam tim pelatih pembantu antara tahun 2014 dan 2022, dan menyaksikan dari dekat perjalanan perkembangan Maroko hingga mencapai pencapaian semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.

Pada bagian pertama dari wawancara panjangnya dengan "Kooora", Hadji membuka berkas-berkas rumit yang menjadi sorotan utama lanskap sepak bola Maroko dan Afrika, berbicara tentang sengketa hukum antara Maroko dan Senegal terkait final Piala Afrika, sikapnya terhadap polemik seputar menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, serta pandangannya mengenai persaingan dengan Spanyol dan perbincangan soal rasisme.

Mantan bintang Maroko itu juga menyajikan pembacaan teknis tentang timnas saat ini, membandingkan antara generasi 2022 dan 2026, serta mengevaluasi kerja Walid Regragui dan Mohamed Ouahbi, sembari menentukan timnas-timnas yang menurutnya mampu menghentikan Maroko, dan menunjuk titik-titik kekuatan serta kelemahan paling menonjol dalam susunan pemain.

Wawancara ini juga menyentuh berkas Lamine Yamal dan pilihannya membela timnas Spanyol alih-alih Maroko, di mana Hadji mengungkap bagaimana warga Maroko memandang bintang Barcelona itu meski keputusan internasionalnya tersebut, sebelum berbicara tentang opsi-opsi lini serang Maroko, dan membeberkan nama yang ia unggulkan untuk memimpin lini depan, serta pandangannya mengenai peran Soufiane Rahimi dan potensinya bersama timnas.

Dan berikut bagian pertama dari wawancara:

  • Saksikan bagian pertama dari wawancara Mustapha Hadji dengan Kooora

  • Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS" menggelar sidang mendengarkan keterangan dengan dihadiri perwakilan Maroko dan Senegal, serta menegaskan bahwa keputusan final akan diumumkan pada November. Apa prediksimu untuk putusan tersebut?

    Sepakbola tunduk pada peraturan, dan peraturan menyatakan bahwa jika para pemain meninggalkan lapangan pertandingan maka akan ada sanksi. Peraturan FIFA dan CAF sudah jelas, dan secara umum saya berharap krisis ini tidak terulang kembali demi masa depan sepakbola Afrika.

  • Namun, apakah keputusan itu bisa menguntungkan Maroko?

    Insya Allah, Maroko tidak melakukan kesalahan apa pun, sementara para pemain Senegal keluar dari lapangan, sehingga aturan menyatakan bahwa Maroko berhak merebut kembali gelar Piala Afrika.

    Seandainya para pemain Maroko yang keluar dari lapangan, saat itu Senegal berhak meraih gelar Piala Afrika bahkan sebelum mereka mencetak gol kemenangan dalam pertandingan.

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  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    Maroko mengatakan bahwa keluarnya para pemain Senegal dari lapangan berarti pengunduran diri, dan karena itu peraturan harus diterapkan, namun di sisi lain Senegal mengatakan bahwa wasit menuntaskan pertandingan dan mengesahkan hasil akhir. Menurut sudut pandang Anda, manakah yang lebih diprioritaskan: penerapan peraturan secara harfiah, atau otoritas wasit dan apa yang terjadi di dalam lapangan?

    Menurut saya, wasit melakukan kesalahan besar ketika memutuskan untuk melanjutkan pertandingan setelah para pemain Senegal keluar, dan yang anehnya, wasit teknologi video asisten serta para pejabat Konfederasi Sepak Bola Afrika membiarkan wasit mengambil keputusan itu sendirian tanpa campur tangan.

  • Dikabarkan di balik layar bahwa ketua komite wasit di CAF menekan wasit untuk melanjutkan pertandingan.

    Saya berharap kesalahan seperti ini tidak terulang di masa mendatang, dan para pejabat di CAF mengambil keputusan yang tepat dalam situasi seperti ini.

  • Pertanyaan yang mengemuka saat ini: bagaimana jika keputusan itu menguntungkan Senegal? Apakah Anda memperkirakan publik Maroko akan menerima keputusan tersebut, atau justru akan muncul keberatan dan tuntutan untuk mengajukan banding?

    Saya berharap keputusan final ini berlaku untuk semua, siapa pun itu, tetapi insya Allah keputusannya memihak Maroko.

    Kita berbicara tentang aturan sepak bola, kami tidak mencuri trofi tanpa hak, melainkan memenangkannya sesuai aturan berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan.

    Saya rasa sulit untuk melangkah lebih jauh dalam kasus ini, terlebih karena hal itu akan merugikan masa depan olahraga ini di Afrika. Saya ingin dunia tahu bahwa ada aturan yang mengatur sepak bola Afrika.

  • Apakah kau akan mengakui Senegal sebagai juara Afrika seandainya keputusan wasit berpihak kepadanya?

    Para pemain Senegal mengetahui aturan, dan mereka tahu betul apa yang terjadi. Memang benar mereka memenangi pertandingan di atas lapangan, tetapi mereka menyadari bahwa wasit mengambil keputusannya demi menjaga kelangsungan pertandingan tanpa masalah yang lebih besar. Namun, aturan CAF dan FIFA menyatakan bahwa dalam hal para pemain keluar dari lapangan lebih dari 10 atau 15 menit, maka harus ada hukuman. Para pemain tersebut seharusnya mendapatkan kartu kuning.

  • Kita beralih ke isu kontroversial lain yang berkaitan dengan stadion yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Media Spanyol melancarkan kampanye besar-besaran untuk menjadi tuan rumah laga tersebut, dan pelatih asal Portugal Jose Mourinho mengatakan bahwa "final Piala Dunia harus digelar di stadion legendaris seperti Santiago Bernabeu", bagaimana pendapat Anda?

    Tentu saja saya ingin final digelar di Maroko, di Casablanca atau Rabat, terutama karena kami memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk itu. Saya juga ingin melihat final Piala Dunia digelar di Afrika untuk kedua kalinya setelah yang pertama kali di Afrika Selatan pada 2010. Saya rasa sudah tiba waktunya untuk mengibarkan bendera Afrika.

  • Apa yang Anda katakan kepada media Spanyol yang menuntut untuk menjadi tuan rumah pertandingan penting seperti final Piala Dunia di tengah merebaknya kontroversi seputar rasisme di sana?

    Ya, sejujurnya saya melihat ada rasisme, dan mereka juga mempraktikkan rasisme ketika menuntut agar pertandingan dijauhkan dari Afrika meskipun pertandingan itu telah digelar lebih dari sekali di Eropa dan Amerika Serikat.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Berbicara tentang Spanyol, ada perseteruan Spanyol-Maroko jenis lain soal Lamine Yamal. Apa yang akan Anda katakan kepadanya setelah ia lebih memilih membela Spanyol ketimbang Maroko?

    Meski Yamal kini membela Spanyol, tetapi kami sebagai orang Maroko mencintai dan mendukungnya, serta menganggap bahwa darahnya adalah darah Maroko. Ia masih kecil ketika mengambil keputusan dan bermain di Barcelona, klub terbesar di dunia, serta menanggung beban tekanan. Sulit baginya menolak kesempatan bermain bersama tim nasional utama Spanyol di usia yang masih muda.

  • Namun kehadiran Yamal bersama Maroko akan membuat perbedaan yang besar.

    Ya, tetapi sulit bagi Maroko untuk terpilih pada waktu itu, kami berharap melihatnya bersama timnas Maroko, tetapi puji syukur bagaimanapun juga, dan hari ini 40 juta warga Maroko mendukungnya bersama Spanyol.

  • Terlepas dari pertandingan final, apakah Maroko mampu menyuguhkan edisi Piala Dunia yang melampaui Piala Dunia 2022 di Qatar, yang oleh sebagian orang dikategorikan sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah?

    Ya, para pejabat sepak bola Maroko bekerja sejak 2012 di lebih dari satu bidang demi mengembangkan permainan ini, dan hari ini kami telah memiliki semua kualifikasi, sampai-sampai para pemain berkewarganegaraan ganda yang aktif di liga-liga Eropa meminta untuk bermain bagi Maroko.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Timnas Maroko meraih dua pencapaian di dua Piala Dunia terakhir, tetapi apakah tim saat ini benar-benar lebih kuat dari generasi 2022, atau justru hasil-hasil itu yang menaikkan ekspektasi melampaui level sesungguhnya?

    Tidak ada yang mengira penampilan yang ditunjukkan timnas Maroko di Piala Dunia 2022, namun situasinya berbeda di 2026 karena seluruh dunia telah menyadari kekuatan Maroko sehingga misinya menjadi lebih sulit. Sangat sulit bermain melawan tim-tim yang mengetahui titik kekuatan teknis Anda.

    Timnas Maroko menyertakan para pemain muda di Piala Dunia 2026, yang dapat membawa panji hingga Piala Dunia 2030, dengan yang terdepan adalah Ayoub Bouaddi, yang bergabung dengan timnas pada usia 18 tahun, di samping para pemain berpengalaman seperti Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, dan Brahim Diaz, yang akan membantu para pemain muda ini.

  • Tapi menurut sudut pandangmu, generasi mana yang lebih kuat, generasi 2022 di bawah asuhan Regragui atau generasi 2026 bersama Wahbi?

    Kita tidak bisa mengatakan bahwa ada satu generasi yang lebih kuat dari yang lain, tetapi pada 2022 tim-tim lain tidak menghormati kami secara sepak bola, sedangkan pada 2026 penghormatannya sangat besar. Tim-tim lain tidak mau menghadapi kami karena kami memiliki timnas yang punya kekuatan di sisi bertahan maupun menyerang dan tidak memberi celah sedikit pun.

    Jika kita membandingkan generasi 2022 dan 2026 dari sisi teknis, kita akan menemukan bahwa Wahbi, yang merupakan pelatih taktikal kelas tinggi, bisa mengubah cara bermain tim sebanyak 3 kali dalam satu pertandingan pada 2026.

    Sementara Regragui, yang kami ucapkan terima kasih atas semua yang ia berikan untuk sepak bola Maroko, bermain dengan satu gaya sejak pertandingan pertama pada 2022 hingga akhir. Para pemain tahu bahwa begitu merebut bola, kami akan mengandalkan serangan balik.

  • Timnas Maroko berada di peringkat ketujuh dunia, kesenjangan dengan tim-tim besar sudah menyusut, dan semua pihak memperhitungkannya dengan sangat serius. Namun, sebutkan padaku nama tiga timnas yang mampu mengalahkan Maroko saat ini.

    Timnas Prancis sangat sulit, begitu juga Spanyol, meskipun kami mengalahkannya pada 2022, dan timnas ketiga adalah Inggris.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah ini berarti timnas Maroko bisa mengalahkan tim seperti Brasil dan Argentina?

    Brasil tidak lagi memiliki timnas yang kita kenal pada akhir dekade 1990-an dan awal abad ini. Mereka tidak lagi memiliki Ronaldinho, Ronaldo, dan Rivaldo. Menurut saya, mereka bukanlah tim yang menakutkan saat ini. Mereka telah menjadi tim biasa yang bisa dikalahkan oleh Maroko.

    Adapun Argentina, mereka kehilangan 90% dari kekuatannya setelah pensiunnya Lionel Messi, yang mampu melakukan segalanya mulai dari mencetak gol hingga memberikan umpan matang. Saya tidak melihat pemain-pemain lainnya memiliki level istimewa, sehingga Maroko juga mampu mengalahkan mereka.

  • Menurut sudut pandangmu, apa titik kelemahan terbesar dalam timnas Maroko saat ini, yang bisa dimanfaatkan oleh lawan kuat dalam pertandingan sistem gugur, misalnya?

    Bek tengah, apalagi kita hanya punya duet Issa Diop dan Nayef Aguerd di posisi ini, sedangkan para pemain cadangan tidak berada di level yang sama. Harus ada kelimpahan pemain bagus di posisi ini, sebagaimana halnya di lini tengah dan lini depan. Saya berharap kita memiliki 6 bek berlevel tinggi di masa depan.

  • Apakah timnas Maroko kehilangan sosok Romain Saïss setelah pensiun dari tim nasional?

    Ya, karena ia adalah pemain berkelas tinggi, dan seorang pemimpin di dalam lapangan, dan sekarang kami memiliki Diop dan Akrad.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Anda mengatakan bahwa timnas Maroko memiliki kelimpahan pemain di lini tengah dan serangan, tetapi apakah Anda melihat ada krisis di posisi penyerang murni setelah menurunnya performa En-Nesyri dan El Kaabi, terutama karena Regragui mengandalkan Sibari sebagai penyerang bayangan di Piala Dunia?

    Kami punya opsi-opsi menyerang muda yang tampil gemilang di Piala Dunia U-20, di antaranya Yassir Zabiri, yang bermain di Liga Spanyol, dan saya tidak melihat adanya krisis di posisi ini bagi timnas Maroko.

    Memang benar Chaibari memimpin lini serang di Piala Dunia meski ia bukan penyerang klasik, namun Mohamed Ouahbi bisa memanfaatkan para pemainnya dengan lebih dari satu cara. Ia terpengaruh oleh gaya Barcelona, ia bisa mengandalkan penyerang palsu seperti yang pernah dilakukan Pep Guardiola dulu, dan yang dilakukan Hansi Flick sekarang. Selain itu, Chaibari bisa bermain di lebih dari satu posisi di lini depan, baik sebagai penyerang nomor 9, pengatur serangan nomor 10, maupun di kedua sisi.

  • Tapi jika saya memintamu untuk mencalonkan satu nama saja sebagai penyerang tengah di timnas Maroko, siapakah dia?

    Ismael Saibari, karena ia mampu membuat perbedaan kapan saja.

  • Mengapa Soufiane Rahimi tidak disebutkan padahal dia terus bersinar bersama Al Ain Uni Emirat Arab, dan mengapa sebagian besar waktunya hanya berperan sebagai pemain pengganti bersama timnas Maroko?

    Rahimi adalah pemain "joker", saya sangat menyukainya, dia berjuang dan bermain dengan hatinya, serta memberikan 200% dari kemampuannya bahkan jika hanya bermain selama dua menit.

  • Meski demikian, kamu tidak memilihnya untuk memimpin lini serang timnas Maroko ketimbang Soufiane Rahimi.

    Menurut pandangan saya, sangat sulit baginya untuk tampil sebagai pemain inti dengan mengorbankan Seybari.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    Apakah menurut Anda kepergian Regragui dari Maroko beberapa bulan sebelum Piala Dunia 2026 adalah keputusan yang tepat, ataukah kestabilan yang mewujudkan pencapaian 2022 layak mendapat kesempatan lain?

    Regragui telah melangkah jauh dan mengubah citra timnas Maroko di mata dunia, sebagaimana ia juga mengubah mentalitas Maroko, serta memberi rakyat Maroko kesempatan untuk bermimpi memenangi Piala Dunia. Ini bukan hal yang mudah. Di sini saya tidak sedang membicarakan sisi taktis. Sebelum Piala Dunia 2022, impian tertinggi setiap orang Maroko hanyalah melewati babak pertama, tetapi setelah turnamen itu semua orang membicarakan ambisi untuk meraih gelar. Bahkan para pemain dari Eropa kini berharap bisa bergabung dengan Maroko demi mewujudkan mimpi tersebut.

  • Tapi menurut sudut pandangmu, mengapa dia pergi pada saat itu?

    Regragui adalah pelatih terbaik yang pernah menukangi timnas Maroko, tetapi setelah menghabiskan sekitar 4 tahun bersama tim dan menghadapi banyak tekanan, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menjauh. Hal ini mempersulit tugas Wahbi, karena ia mengemban tugas tersebut pada momen yang sensitif beberapa bulan sebelum Piala Dunia 2026, dan semua orang menanti pengulangan pencapaian 2022. Sulit juga bagi para suporter untuk mempercayainya.

    Saya berharap Regragui kembali melatih timnas Maroko di masa depan.