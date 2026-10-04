Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memuji winger remaja Lamine Yamal setelah gol melengkungnya pada menit keenam membuka skor dalam kemenangan 3-1 atas Ceko di Nations League. Gol-gol selanjutnya dari Rodri dan Mikel Merino memastikan tiga poin di Oviedo.

Yamal kini telah mencetak gol pembuka di awal laga dalam tiga penampilan internasional beruntun.

Spanyol tetap berada di puncak Grup 3 dengan sembilan poin.