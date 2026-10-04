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'Dalam perjalanan menuju status legenda!' - Luis de la Fuente membuat klaim berani tentang Lamine Yamal sebelum peringatan soal Kroasia
Yamal menginspirasi Spanyol meraih kemenangan ketiga beruntun di Nations League
Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memuji winger remaja Lamine Yamal setelah gol melengkungnya pada menit keenam membuka skor dalam kemenangan 3-1 atas Ceko di Nations League. Gol-gol selanjutnya dari Rodri dan Mikel Merino memastikan tiga poin di Oviedo.
Yamal kini telah mencetak gol pembuka di awal laga dalam tiga penampilan internasional beruntun.
Spanyol tetap berada di puncak Grup 3 dengan sembilan poin.
- Pressinphoto
Pelatih mendukung Yamal untuk meraih status legenda di level internasional
Berbicara kepada para wartawan, De la Fuente mengungkapkan kekagumannya atas perkembangan pesat Yamal, dengan menyatakan bahwa pemain 19 tahun itu mewujudkan identitas taktik Spanyol yang agresif dan berenergi tinggi. Ia memuji kemampuan sang winger untuk membongkar pertahanan lawan secara konsisten.
De la Fuente menilai kedewasaan Yamal menjadi penentu nada bagi seluruh skuad.
"Dia tidak pernah berhenti membuat kami terkejut. Dia punya begitu banyak talenta, begitu banyak kemungkinan, dia terus berkembang dengan lompatan besar," kata De la Fuente. "Lamine sedang menuju status 'Legenda'. Dia mencetak gol lebih awal dalam tiga pertandingan terakhir kami, dan gol-gol cepatnya menunjukkan sikap seluruh tim. Kami selalu berusaha menegaskan identitas kami di setiap pertandingan sejak awal."
Pelatih kepala memperingatkan ancaman kebangkitan Kroasia setelah Inggris membantai mereka
Menatap laga Spanyol berikutnya, De la Fuente menanggapi kemenangan luar biasa Inggris 7-0 atas Kroasia di Rijeka. Pelatih Spanyol itu memperingatkan para pemainnya agar bersiap menghadapi reaksi sengit dari tim Kroasia yang terluka.
De la Fuente menegaskan bahwa kekalahan telak Kroasia akan membuat mereka menjadi lawan yang lebih berbahaya.
"Sangat aneh, tentu tidak normal, bahwa dalam pertandingan lain di grup Kroasia kebobolan tujuh gol bahkan saat menghadapi lawan kuat seperti Inggris," tambah De la Fuente. "Itu berarti ketika kami datang ke sana, mereka akan menderita karena harga diri yang terluka dan memiliki motivasi berlebih."
- AFP
Spanyol membidik kelolosan dalam ujian berat melawan Kroasia
De la Fuente dan skuadnya bertandang untuk menghadapi Kroasia pada 6 Oktober dengan tujuan mempertahankan keunggulan tiga poin atas Inggris yang berada di posisi kedua di puncak Grup 3. Spanyol bertekad memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka menjadi 41 pertandingan.
Ceko tetap berada di dasar klasemen grup tanpa poin.
Spanyol fokus untuk kembali tampil dengan intensitas tinggi sejak awal dalam laga berikutnya.
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