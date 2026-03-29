"Dalam kondisi terbaik!" Kylian Mbappe dari Real Madrid memuji FC Bayern München menjelang laga Liga Champions

"Ya, tentu saja saya ingin menang bersama Real," kata Mbappe dalam acara 'Telefoot' di TF1 sambil bercanda, "Di Spanyol, beberapa orang sedikit khawatir saya tidak akan bermain—mereka mengira saya akan langsung berangkat ke Piala Dunia. Tapi ini sangat penting. Kami masih bersaing di LaLiga dan Liga Champions."

Dan meskipun Bayern berhasil memenangkan pertandingan terakhir mereka melawan Real Madrid lebih dari 14 tahun yang lalu, Mbappe menyadari kekuatan tim asuhan pelatih Vincent Kompany. "Di Liga Champions, kami akan menghadapi tim besar, mungkin tim yang saat ini sedang dalam performa terbaik," kata pemain berusia 27 tahun itu.