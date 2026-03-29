Pertandingan perempat final Liga Champions antara Real Madrid dan FC Bayern München dianggap oleh banyak penggemar sebagai final yang dimajukan — selain prestasi olahraga, pertandingan ini juga menyangkut prestise yang sangat besar bagi dua tim terbesar dalam dunia sepak bola. Kylian Mbappe pun menyadari pentingnya hal ini.
"Dalam kondisi terbaik!" Kylian Mbappe dari Real Madrid memuji FC Bayern München menjelang laga Liga Champions
"Ya, tentu saja saya ingin menang bersama Real," kata Mbappe dalam acara 'Telefoot' di TF1 sambil bercanda, "Di Spanyol, beberapa orang sedikit khawatir saya tidak akan bermain—mereka mengira saya akan langsung berangkat ke Piala Dunia. Tapi ini sangat penting. Kami masih bersaing di LaLiga dan Liga Champions."
Dan meskipun Bayern berhasil memenangkan pertandingan terakhir mereka melawan Real Madrid lebih dari 14 tahun yang lalu, Mbappe menyadari kekuatan tim asuhan pelatih Vincent Kompany. "Di Liga Champions, kami akan menghadapi tim besar, mungkin tim yang saat ini sedang dalam performa terbaik," kata pemain berusia 27 tahun itu.
Bayern tak berdaya saat menghadapi Real Madrid
Dalam empat pertemuan sistem gugur terakhir antara kedua tim, Los Blancos selalu berhasil menang, dan kali ini pun Real Madrid tampil tenang menjelang laga melawan Bayern, karena Mbappé tahu, "jika ada satu tim yang bisa mengalahkan mereka, itu adalah Real Madrid."
Di bawah asuhan pelatih Alvaro Arbeloa, Los Blancos kini telah kembali ke performa terbaiknya, meskipun sempat mengalami krisis parah segera setelah pemecatan Xabi Alonso, ketika mereka tersingkir dari babak 16 besar Copa del Rey setelah kalah 2-3 dari Albacete, tim divisi dua. Tidak jarang para bintang Real harus menanggung sorakan keras dari penonton tuan rumah di Bernabeu.
Mbappe: "Real Madrid seperti agama!"
"Di Spanyol, orang-orangnya sangat bersemangat. Bagi mereka, Real Madrid bagaikan agama," jelas Mbappe. "Dan segala hal yang berkaitan dengan Real dan saya selalu menjadi bahan pembicaraan dan spekulasi. Terkadang memang benar, terkadang tidak."
"Tapi kita harus bisa menghadapi kritik. Di Real Madrid, semua orang pernah dikritik – Ronaldo, Di Stefano," lanjut Mbappe, yang memahami "mengapa saya tidak boleh terlepas dari hal itu. Kita hanya perlu tetap tenang, fokus pada tugas kita, dan meyakinkan diri bahwa kita bisa meningkatkan performa di lapangan."
FC Bayern vs Real Madrid: Empat pertemuan terakhir
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Babak
Hasil
Rabu, 08 Mei 2024
Madrid - Bayern
Liga Champions
Semifinal
2:1
Selasa, 30 April 2024
Bayern - Madrid
Liga Champions
Semifinal
2:2
Selasa, 01 Mei 2018
Madrid - Bayern
Liga Champions
Semifinal
2:2
Rabu, 25 April 2018
Bayern - Madrid
Liga Champions
Semifinal
1:2