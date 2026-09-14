'Dalam hal gelar, tidak ada yang menjalani musim lebih baik daripada saya' - bintang PSG Fabian Ruiz mengajukan klaimnya untuk Ballon d'Or

Ruiz menikmati musim yang luar biasa, dengan menjuarai Piala Dunia dan Liga Champions. Meski sempat mengalami cedera lutut selama tiga bulan, ia merasa kontribusi krusialnya cukup membenarkan kehadirannya dalam pembicaraan soal penghargaan tersebut.

Berbicara kepada L'Equipe, gelandang Paris Saint-Germain itu melontarkan klaim berani: "Dalam hal gelar, tidak ada seorang pun yang menjalani musim lebih baik daripada saya. Secara individu, para pemain hebat menjalani musim yang luar biasa. Piala Dunia bersama negara Anda adalah gelar terbesar yang bisa Anda menangkan."



