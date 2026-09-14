Getty Images Sport
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'Dalam hal gelar, tidak ada yang menjalani musim lebih baik daripada saya' - bintang PSG Fabian Ruiz mengajukan klaimnya untuk Ballon d'Or
Koleksi trofi yang tak tertandingi
Ruiz menikmati musim yang luar biasa, dengan menjuarai Piala Dunia dan Liga Champions. Meski sempat mengalami cedera lutut selama tiga bulan, ia merasa kontribusi krusialnya cukup membenarkan kehadirannya dalam pembicaraan soal penghargaan tersebut.
Berbicara kepada L'Equipe, gelandang Paris Saint-Germain itu melontarkan klaim berani: "Dalam hal gelar, tidak ada seorang pun yang menjalani musim lebih baik daripada saya. Secara individu, para pemain hebat menjalani musim yang luar biasa. Piala Dunia bersama negara Anda adalah gelar terbesar yang bisa Anda menangkan."
- Getty Images Sport
Bersyukur atas nominasi tersebut
Meski pemain internasional Spanyol itu sangat yakin pencapaian kolektifnya menonjol, ia mengakui persaingan ketat dari pemain seperti sensasi remaja Barcelona, Lamine Yamal, yang secara luas dianggap sebagai salah satu kandidat terdepan untuk penghargaan tersebut.
Dalam komentar yang sedikit lebih awal saat wawancara dengan France Football, Ruiz merefleksikan finis di peringkat ke-24 dalam pemungutan suara tahun lalu. "Di mana saya melihat diri saya dalam persaingan Ballon d'Or? Itu tergantung pada para pemilih," jelasnya. "Hal terpenting bagi saya adalah menempatkan diri saya untuk tim, sambil pada saat yang sama berusaha menjadi salah satu yang terbaik. Saya beruntung bisa masuk dalam daftar 30 nominasi tahun lalu. Berada di antara 30 besar adalah sebuah kehormatan besar."
Terinspirasi oleh Rodri
Gelandang sering kesulitan memenangi penghargaan individu, tetapi Ruiz mengambil kepercayaan diri dari kompatriotnya. Ia berharap para pemilih melihat lebih dari sekadar statistik serangan tradisional dan mengakui dampak keseluruhan di lapangan.
Melanjutkan pembicaraannya dengan France Football, ia berkata: "Rodri memenangkan Ballon d'Or dua tahun lalu. Dan meskipun para bek dan kiper masih merasa sulit untuk mendapatkan pengakuan, saya percaya bahwa yang penting saat ini adalah peran yang dijalankan seorang pemain, lebih daripada posisinya di lapangan. Dan penting untuk memberi contoh kepada anak-anak yang mulai bermain sepak bola, agar mereka juga melihat gelandang, bek, dan kiper."
- AFP
Apa yang terjadi selanjutnya?
Ruiz kini akan kembali mengalihkan fokusnya ke tugas domestik bersama Paris Saint-Germain saat mereka bersiap menghadapi laga Ligue 1 yang krusial. Klub itu akan menjalani bentrok yang sangat dinantikan melawan Marseille pada 20 September, saat sang gelandang berharap bisa semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik di Eropa.
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