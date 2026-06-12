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TOPSHOT-MEXICO-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

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Dalam foto: Kerumunan massa... Kebakaran dan bentrokan yang disayangkan mewarnai hari-hari awal Piala Dunia

Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
Meksiko
Afrika Selatan

Bentrokan sporadis terjadi antara mahasiswa dan kelompok-kelompok demonstran yang dikenal sebagai "Blok Hitam" melawan pasukan kepolisian ibu kota Meksiko, di luar Stadion Mexico City, bertepatan dengan pembukaan Piala Dunia.

Pada Kamis malam, digelar upacara pembukaan Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.

Surat kabar "As" melaporkan bahwa daerah sekitar Stadion Mexico City menjadi saksi serangkaian peristiwa yang disayangkan yang tidak ditayangkan dalam siaran televisi pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan.

Saat para penonton merayakan di dalam stadion, bentrokan dan demonstrasi terjadi di jalan-jalan sekitarnya.

Salah satu foto menunjukkan seseorang yang terbakar dalam bentrokan antara demonstran dan polisi di luar stadion.

Bentrokan tersebut juga diwarnai dengan pembakaran, pelemparan batu, dan perkelahian fisik antara para demonstran dan pasukan polisi di Kota Meksiko. 

  • TOPSHOT-MEXICO-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

    Menghilangkan penghalang yang memisahkan jalur kereta ringan

    Kelompok-kelompok yang ikut serta terdiri dari siswa sekolah, kerabat orang hilang, guru, aktivis feminis, dan pensiunan.

    Beberapa orang juga mencoba menghapus pembatas yang memisahkan jalur kereta ringan dari Jalan Calzada de Talalban, hanya beberapa kilometer dari Stadion Mexico City.

    Kerabat orang-orang yang hilang menulis slogan yang menunjukkan bahwa ada lebih dari 130 ribu orang yang hilang sejak tahun 2006, tahun dimulainya perang yang dilancarkan pemerintah federal melawan kejahatan terorganisir. 

    Para demonstran juga membongkar beberapa pembatas dan menggunakannya untuk menghadapi pasukan polisi di sekitar stadion.

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    800 demonstran berhadapan dengan 7.500 personel keamanan

    Menurut Sekretariat Keamanan Sipil Kota Meksiko, sekitar 7.500 personel keamanan turut serta dalam operasi yang bertujuan untuk mengamankan stadion selama upacara pembukaan.

    Data dari pihak keamanan menunjukkan bahwa sekitar 200 orang bertopeng terlibat dalam kerusuhan di luar stadion, dari total sekitar 800 demonstran yang berada di area tersebut, menurut perkiraan resmi. 

    Isu-isu yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok demonstran sangat beragam, di antaranya: menuduh pemerintah lalai dalam mencari orang-orang yang hilang, menuntut reformasi sistem pensiun, mencabut beberapa undang-undang terkait pensiun guru, memprotes pelanggaran hak asasi manusia, menuntut kenaikan gaji pekerja di serikat pendidikan, serta tuntutan-tuntutan lain yang beragam.

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