Bentrokan sporadis terjadi antara mahasiswa dan kelompok-kelompok demonstran yang dikenal sebagai "Blok Hitam" melawan pasukan kepolisian ibu kota Meksiko, di luar Stadion Mexico City, bertepatan dengan pembukaan Piala Dunia.

Pada Kamis malam, digelar upacara pembukaan Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.

Surat kabar "As" melaporkan bahwa daerah sekitar Stadion Mexico City menjadi saksi serangkaian peristiwa yang disayangkan yang tidak ditayangkan dalam siaran televisi pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan.

Saat para penonton merayakan di dalam stadion, bentrokan dan demonstrasi terjadi di jalan-jalan sekitarnya.

Salah satu foto menunjukkan seseorang yang terbakar dalam bentrokan antara demonstran dan polisi di luar stadion.

Bentrokan tersebut juga diwarnai dengan pembakaran, pelemparan batu, dan perkelahian fisik antara para demonstran dan pasukan polisi di Kota Meksiko.