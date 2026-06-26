Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
‘Dalam daftar teratas itu’ - Bagaimana perbandingan legenda Nottingham Forest, Brian Clough, dengan manajer-manajer masa kini di tengah perdebatan sengit antara Pep Guardiola dan Sir Alex Ferguson?
Shankly, Busby, Guardiola, dan Ferguson: Manajer-manajer terbaik sepanjang masa
Daftar prestasi gemilang telah diraih oleh para tokoh ikonik asal Spanyol, Skotlandia, Portugal, dan Italia. Riwayat karier masing-masing mencakup gelar juara liga domestik di Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, dan La Liga, serta koleksi gelar Liga Champions yang patut dibanggakan.
Diskusi mengenai "GOAT" terus bergulir, dengan pahlawan asal Catalan, Guardiola, memutuskan untuk meninggalkan Manchester City setelah satu dekade mengabdi dengan setia di Etihad Stadium yang membuahkan 20 gelar juara.
Tak terelakkan, ia kini sering dibandingkan dengan mantan manajer United, Ferguson—yang mengumpulkan 13 gelar Premier League dan beberapa gelar Liga Champions selama masa jabatannya yang tak terlupakan di Old Trafford. Rivalitas geografis pun turut memperkaya perbandingan ini.
Namun, penting untuk dicatat bahwa beberapa manajer terbaik sepanjang masa sudah menjadi sorotan jauh sebelum liga papan atas Inggris berganti nama pada tahun 1992. Dari Herbert Chapman hingga Bill Shankly, termasuk Matt Busby dan Bob Paisley, hampir mustahil untuk membuat penilaian lintas generasi.
- Getty
Apakah Clough mampu bersaing dengan Mourinho dan kawan-kawan?
Namun, tak diragukan lagi bahwa Clough—yang membawa Forest meraih gelar Divisi Pertama dan dua gelar Piala Eropa—merupakan bagian dari jajaran pelatih elit. Ketika ditanya bagaimana perbandingannya dengan pelatih sekelas Guardiola dan Mourinho, legenda The Reds, Shilton—yang berbicara dalam kerja sama dengan Lynx Fine Fragrance dan kampanye ‘The Official Makeup’ mereka—mengatakan kepada GOAL: “Mereka semua berbeda karena alasan masing-masing. Cloughie berada di era yang berbeda. Dia adalah sosok yang sangat istimewa.
“Orang-orang membicarakan Cloughie, tapi saya tetap menempatkan Peter Taylor sejajar dengannya karena Peter membawa sisi lain. Cloughie, dia memang sosok istimewa yang memiliki aura dan rasa hormat tersendiri. Menurut saya, semua manajer yang disebutkan tadi telah tampil hebat di klub masing-masing, jadi sangat sulit untuk mengatakan, ‘oh, dia yang terbaik’. Dia tentu saja termasuk dalam daftar teratas itu.”
Apakah para pencari bakat masih bisa mengenali bakat hanya dengan mata telanjang di era kemajuan teknologi ini?
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai peran penting Taylor bagi perjuangan Clough—sebagai sekutu lama Old Big ‘Ead—serta apakah kemampuan mengenali bakat secara langsung telah hilang di era analisis statistik dan video yang masif, Shilton menambahkan: “Tidak, saya rasa tidak. Menurut saya, klub-klub seperti Brighton dan Bournemouth memiliki sistem perekrutan yang hebat. Mereka mengandalkan pemilihan pemain dari divisi yang lebih rendah dan membawanya ke dalam tim, membiarkan mereka menjalani musim yang hebat, lalu menjualnya dengan harga empat kali lipat. Ini soal penilaian terhadap pemain.
“Saya selalu ingat saat bersama Peter Taylor; dia berkata kepada saya—saat itu saya berusia 15 tahun dan bermain di tim junior—setiap Sabtu pagi, hanya selama tiga bulan sebelum saya masuk ke tim cadangan. Dia berkata, ‘Ketika kamu bermain di tim junior, saya selalu ada di sana pada Sabtu pagi dengan topi saya’. Dia berkata, ‘Kamu tidak tahu aku ada di sana, tapi aku selalu ada di sana menontonmu’. Dia berkata, ‘Aku selalu akan memastikan bahwa kamu bermain untuk salah satu klubku’. Aku pikir itu luar biasa. Dia adalah penilai yang baik dalam banyak hal.”
Beberapa manajer terbaik di dunia sepak bola saat ini berada di Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026. Mereka berharap bisa menjadi sorotan karena alasan yang tepat saat mereka menapaki jalan menuju trofi paling bergengsi dalam sepak bola dunia.
- Lynx
Piala Dunia 2026: Para pelatih berharap dapat menghindari insiden tak terduga di Amerika Utara
Shilton, pria yang menjadi korban momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola, akhirnya menutup bab tersebut. Dalam sebuah aksi rekonsiliasi yang luar biasa yang didukung oleh Lynx Fine Fragrance, Shilton berjabat tangan dengan maskot yang melambangkan momen terkenal itu dari Piala Dunia FIFA 1986. Momen tersebut, yang dijuluki ‘The Official Makeup’, menandai pertama kalinya Shilton secara terbuka melupakan masa lalu terkait kontroversi terlama dalam sejarah sepak bola.
Acara ‘The Official Makeup’ berlangsung di lapangan sepak bola Chelmsford FC, dekat kota kelahiran Peter, dan merek parfum pria Lynx mendatangkan maskot asal Argentina mereka—yang menjadi bagian dari sponsor merek tersebut untuk Piala Dunia FIFA 2026—sampai ke Chelmsford untuk acara bersejarah ini. Skor akhir: Shilton x Lynx 1, Dendam 0.