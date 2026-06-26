‘Dalam daftar teratas itu’ - Bagaimana perbandingan legenda Nottingham Forest, Brian Clough, dengan manajer-manajer masa kini di tengah perdebatan sengit antara Pep Guardiola dan Sir Alex Ferguson?

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai peran penting Taylor bagi perjuangan Clough—sebagai sekutu lama Old Big ‘Ead—serta apakah kemampuan mengenali bakat secara langsung telah hilang di era analisis statistik dan video yang masif, Shilton menambahkan: “Tidak, saya rasa tidak. Menurut saya, klub-klub seperti Brighton dan Bournemouth memiliki sistem perekrutan yang hebat. Mereka mengandalkan pemilihan pemain dari divisi yang lebih rendah dan membawanya ke dalam tim, membiarkan mereka menjalani musim yang hebat, lalu menjualnya dengan harga empat kali lipat. Ini soal penilaian terhadap pemain.

“Saya selalu ingat saat bersama Peter Taylor; dia berkata kepada saya—saat itu saya berusia 15 tahun dan bermain di tim junior—setiap Sabtu pagi, hanya selama tiga bulan sebelum saya masuk ke tim cadangan. Dia berkata, ‘Ketika kamu bermain di tim junior, saya selalu ada di sana pada Sabtu pagi dengan topi saya’. Dia berkata, ‘Kamu tidak tahu aku ada di sana, tapi aku selalu ada di sana menontonmu’. Dia berkata, ‘Aku selalu akan memastikan bahwa kamu bermain untuk salah satu klubku’. Aku pikir itu luar biasa. Dia adalah penilai yang baik dalam banyak hal.”

Beberapa manajer terbaik di dunia sepak bola saat ini berada di Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026. Mereka berharap bisa menjadi sorotan karena alasan yang tepat saat mereka menapaki jalan menuju trofi paling bergengsi dalam sepak bola dunia.