CEO Juventus, Giovanni Carnevali, dalam rapat pemegang saham klub tersebut, menegaskan bahwa menurut peraturan, Edon Zhegrova tidak dapat dimasukkan ke daftar UEFA untuk menggantikan Manuel Locatelli: "Locatelli adalah pemain yang dibina di Italia dan hanya bisa digantikan oleh pemain yang dibina di Italia: jadi Ekhator, bukan Zhegrova".
Getty Images / Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Daftar UEFA Juventus, Carnevali mengonfirmasi: "Zhegrova tidak bisa menggantikan Locatelli, Ekhator bisa"
Pertandingan berikutnya
Perlu diingat bahwa Locatelli akan absen hingga Maret karena cedera, sementara Zhegrova tidak dimasukkan dalam daftar pemain untuk kompetisi UEFA pada awal musim, begitu pula Jeff Ekhator, yang cedera saat daftar pemain disusun. Pemain kelahiran 2006 eks Genoa itu kembali masuk skuad untuk pertandingan liga yang dimenangi 2-0 atas Napoli pada Minggu malam di Allianz Stadium.
Juventus pun memutuskan untuk mengubah daftar pemain (langkah yang diperbolehkan jika terjadi cedera serius) dan memasukkan penyerang tengah yang didatangkan dari Genoa pada musim panas ke dalam daftar pemain yang bisa diturunkan pelatih.
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