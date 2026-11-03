Perlu diingat bahwa Locatelli akan absen hingga Maret karena cedera, sementara Zhegrova tidak dimasukkan dalam daftar pemain untuk kompetisi UEFA pada awal musim, begitu pula Jeff Ekhator, yang cedera saat daftar pemain disusun. Pemain kelahiran 2006 eks Genoa itu kembali masuk skuad untuk pertandingan liga yang dimenangi 2-0 atas Napoli pada Minggu malam di Allianz Stadium.