Palhinha termasuk di antara tiga pemain yang secara aktif ingin dijual Bayern pada bursa transfer musim panas. Direktur olahraga Eberl secara terbuka mengungkapkan bahwa gelandang asal Portugal itu tidak masuk dalam rencana klub untuk musim mendatang.

Bayern sudah mulai membentuk ulang skuadnya dengan menuntaskan perekrutan Ismael Saibari dari PSV Eindhoven dalam kesepakatan senilai €50 juta (£43 juta), menurut laporan. Setelah itu, mereka merekrut Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt seharga €55 juta (£47 juta), pemain yang sebelumnya menjadi target Manchester United.

Dengan Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro pergi pada akhir kontrak mereka, Bayern melanjutkan perombakan skuad. Sacha Boey dan Bryan Zaragoza menyusul Palhinha sebagai pemain yang tersedia untuk ditransfer.



