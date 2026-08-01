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Daftar transfer Bayern Munich mencantumkan tiga bintang saat Max Eberl memperingatkan Joao Palhinha bahwa ia tidak punya masa depan di klub itu
Bayern terbuka untuk menjual Palhinha
Palhinha termasuk di antara tiga pemain yang secara aktif ingin dijual Bayern pada bursa transfer musim panas. Direktur olahraga Eberl secara terbuka mengungkapkan bahwa gelandang asal Portugal itu tidak masuk dalam rencana klub untuk musim mendatang.
Bayern sudah mulai membentuk ulang skuadnya dengan menuntaskan perekrutan Ismael Saibari dari PSV Eindhoven dalam kesepakatan senilai €50 juta (£43 juta), menurut laporan. Setelah itu, mereka merekrut Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt seharga €55 juta (£47 juta), pemain yang sebelumnya menjadi target Manchester United.
Dengan Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro pergi pada akhir kontrak mereka, Bayern melanjutkan perombakan skuad. Sacha Boey dan Bryan Zaragoza menyusul Palhinha sebagai pemain yang tersedia untuk ditransfer.
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Eberl memastikan trio yang tak diinginkan tidak punya masa depan
Eberl berbicara terus terang saat menanggapi situasi yang melibatkan tiga pemain surplus tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak satu pun dari mereka akan tampil di tim utama jika memilih tetap bertahan di Munich.
"Kami memiliki tiga pemain yang terbuka untuk kami lepas," jelas Eberl melalui @iMiaSanMia di X. "Mereka tidak punya masa depan di Bayern. Jika mereka ingin tetap bersama kami, itu akan sulit karena kami tidak memasukkan mereka dalam rencana. Jadi mereka tidak akan memainkan peran. Itulah situasinya untuk Sacha Boey, Joao Palhinha, dan Bryan Zaragoza."
Periode buruk pemain Jerman yang membuat frustrasi berlanjut setelah kembali ke Premier League
Palhinha awalnya bergabung dengan Bayern pada Juli 2024 setelah menjalani dua musim impresif bersama Fulham, membantu klub itu mengamankan gelar Bundesliga pada musim tersebut. Namun, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten di Jerman, dengan hanya mencatatkan 986 menit di semua kompetisi.
Pemain berusia 31 tahun itu kemudian kembali ke Inggris dengan status pinjaman selama semusim ke Tottenham. Ia tampil reguler di London utara dan mencetak gol penentu kemenangan yang krusial pada laga terakhir melawan Everton untuk memastikan status Spurs tetap di kasta tertinggi. Meski tampil kuat, Tottenham memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai £26 juta sebelum masa berlakunya habis. Spurs kemudian menginvestasikan total £185 juta untuk merekrut gelandang Mateus Fernandes dan Sandro Tonali.
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Dua klub Premier League mengincar langkah transfer musim panas
Palhinha menghadapi ketidakpastian terkait tujuan berikutnya dalam waktu dekat, tetapi ia tidak kekurangan peminat potensial. Gelandang bertahan itu ingin tetap di Inggris, tempat reputasinya masih tinggi setelah menjalani periode yang solid di London. Aston Villa dikabarkan telah berada dalam pembicaraan langsung untuk merekrut bintang Portugal tersebut. Sementara itu, Newcastle juga dilaporkan memantau situasinya saat mereka mencari pengganti Bruno Guimaraes yang menuju Arsenal.
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