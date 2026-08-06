Sepakbola Eropa sudah di depan mata. Masih sedikit memulihkan diri dari Piala Dunia? Maaf, sekarang saatnya fokus ke hal lain! Kabar baik dari banyaknya pemain Amerika yang berkarier di luar negeri adalah kualitas tim nasional akan terus meningkat. Kabar buruk dari banyaknya pemain Amerika yang berkarier di luar negeri adalah cukup sulit untuk terus memantau mereka.

Situasinya menjadi lebih rumit lagi jika mempertimbangkan bahwa ini akan menjadi musim yang agak aneh. Masih ada beberapa hal yang belum pasti di sini, tetapi hanya 1(!!) dari nama-nama bintang dalam kelompok pemain ini, Weston McKennie, yang dipastikan memasuki musim dengan pelatih kepala yang sama seperti saat ia menutup 2026. Olahraga ini selalu berubah, dan kesinambungan toh terlalu dilebih-lebihkan.

Jadi, siapa yang layak diperhatikan? Christian Pulisic akan selalu menghadirkan alur cerita, entah dari bangku cadangan atau tidak. Chris Richards adalah starter di liga terbaik di dunia. Bournemouth milik Tyler Adams selalu enak ditonton. Namun, hal yang sama tak banyak bisa dikatakan tentang, katakanlah, Atletico Madrid milik Johnny Cardoso, yang hanya akan sedikit membosankan.

Bagaimanapun, GOAL telah merangkum semua itu dengan rapi ke dalam daftar tier mengenai pemain-pemain Amerika mana yang sebaiknya Anda tonton dari pekan ke pekan...