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Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Daftar tingkatan tontonan pemain Amerika Serikat di luar negeri: Christian Pulisic sangat menghibur, tetapi siapa lagi yang layak disaksikan oleh fans USMNT?

FEATURES
Analysis
AC Milan
Crystal Palace
Strasbourg

Musim baru membawa banyak perubahan dalam peta Eropa para pemain USMNT, dengan beberapa nama besar kini berlabuh di klub baru.

Sepakbola Eropa sudah di depan mata. Masih sedikit memulihkan diri dari Piala Dunia? Maaf, sekarang saatnya fokus ke hal lain! Kabar baik dari banyaknya pemain Amerika yang berkarier di luar negeri adalah kualitas tim nasional akan terus meningkat. Kabar buruk dari banyaknya pemain Amerika yang berkarier di luar negeri adalah cukup sulit untuk terus memantau mereka.

Situasinya menjadi lebih rumit lagi jika mempertimbangkan bahwa ini akan menjadi musim yang agak aneh. Masih ada beberapa hal yang belum pasti di sini, tetapi hanya 1(!!) dari nama-nama bintang dalam kelompok pemain ini, Weston McKennie, yang dipastikan memasuki musim dengan pelatih kepala yang sama seperti saat ia menutup 2026. Olahraga ini selalu berubah, dan kesinambungan toh terlalu dilebih-lebihkan.

Jadi, siapa yang layak diperhatikan? Christian Pulisic akan selalu menghadirkan alur cerita, entah dari bangku cadangan atau tidak. Chris Richards adalah starter di liga terbaik di dunia. Bournemouth milik Tyler Adams selalu enak ditonton. Namun, hal yang sama tak banyak bisa dikatakan tentang, katakanlah, Atletico Madrid milik Johnny Cardoso, yang hanya akan sedikit membosankan.

Bagaimanapun, GOAL telah merangkum semua itu dengan rapi ke dalam daftar tier mengenai pemain-pemain Amerika mana yang sebaiknya Anda tonton dari pekan ke pekan...

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26 new kitGetty

    Tayangan TV wajib ditonton

    Folarin Balogun (TBD) - Ya, itu tergantung ke mana dia berlabuh. Ada sejumlah laporan yang cukup bagus yang menyebut Folarin Balogun akan menuju PSG. JIKA itu yang terjadi, tinggalkan hampir semua yang lain. Mereka adalah klub paling menarik untuk ditonton dalam sepakbola, dan itu sama sekali bukan berlebihan. Jika Monaco, itu juga tidak terlalu buruk, terutama mengingat Balogun tampaknya akan menjadi sosok utama bagi USMNT ke depannya.

    Christian Pulisic (Milan) - Ini semacam sudah menjadi keharusan dengan Pulisic. Dia adalah pemain terbaik dan andalan utama USMNT. Milan akan menarik tahun ini, terutama dengan Ruben Amorim di kursi pelatih. Sistem 3-4-2-1 miliknya berarti Pulisic akan dimainkan di posisi terbaiknya, atau dipasang sebagai wing-back. Fans USMNT tentu berharap yang pertama.

    Gio Reyna (Strasbourg) - Keadilan untuk Gio! Reyna selalu merupakan talenta luar biasa, tetapi pertanyaan soal sikapnya dan kurangnya kerja keras jelas menahannya. Awal baru di Strasbourg, di bawah pelatih yang relatif tidak dikenal dalam diri Hugo Oliveira, seharusnya menambah banyak daya tarik.

    Tyler Adams (Bournemouth) - Bournemouth adalah kasus yang menarik. Andoni Iraola membuat mereka tampil di atas ekspektasi, dan mereka akan kesulitan mengulangi kesuksesan itu. Tetapi Marco Rose adalah sosok berpengalaman dan aktivitas padat di bursa transfer seharusnya membuat mereka bersaing di Liga Europa.

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  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    Layak disimak

    Weston McKennie (Juventus) - Kabar baiknya, McKennie kini tampaknya dihargai di Juventus. Ia menandatangani kontrak empat tahun pada Maret yang akan membuatnya bertahan di klub hingga 2030. Juve juga melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menyingkirkan sejumlah beban mati pada musim panas ini, dengan Lois Openda dan Dusan Vlahovic sama-sama hengkang. Kabar buruknya, Luciano Spalletti, yang mengawasi keruntuhan yang cukup luar biasa tahun lalu, entah bagaimana masih menjadi pelatih.

    Brenden Aaronson (Leeds) - Sederhana. Leeds akan selalu menarik untuk disaksikan, dan Daniel Farke benar-benar suka memiliki Aaronson di dalam timnya. Ia akan memainkan suatu peran setiap pekan, dan dengan Leeds diperkirakan akan berjuang menghindari degradasi, tidak akan kekurangan bahan cerita.

    Haji Wright (Coventry) - Apakah Coventry akan dihajar di Premier League? Mungkin. Tetapi Frank Lampard akan berusaha memainkan sepakbola, dan inilah produk terbaik yang bisa ditawarkan olahraga ini. Wright juga tampaknya akan memainkan peran penting, yang akan menjadi ujian sangat baik bagi kapasitasnya.

    Chris Richards (Crystal Palace) - Dengan dua bek tengah senior lain pergi dalam delapan bulan terakhir, Richards sekarang menjadi salah satu sosok utama di Palace. Ada pelatih baru juga, dengan mantan pelatih kepala Lens Pierre Sage mengambil pekerjaan puncak itu. Apakah ia bisa mengulangi keajaiban Oliver Glasner masih harus dilihat, tetapi Richards akan memainkan peran utama dalam drama apa pun yang terjadi di sini.

  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Tergantung pada pertandingannya

    Ricardo Pepi & Sergino Dest (PSV) - Baiklah, jujur saja: berapa banyak dari kalian yang menonton Eredivisie setiap pekan? Ada kemungkinan Pepi bermain untuk Fulham tahun ini. Tetapi itu tidak terjadi, dan sebagai gantinya ia akan mengasah kemampuannya di tim terbaik di Belanda. PSV seharusnya melenggang menjuarai liga. Liga Champions akan jauh lebih menarik.

    Yunus Musah (Milan - untuk saat ini) - Seperti Pulisic, tetapi kurang seksi. Amorim telah menggunakan Musah di pramusim, tetapi dengan Lazio dan Besiktas sama-sama dikabarkan tertarik mengamankan tanda tangannya, peran yang layak tampak cukup kecil kemungkinannya. Cek lagi dalam beberapa pekan...

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) - Bukan rahasia lagi bahwa Tillman tidak cocok dengan Kasper Hjulmand. Sang manajer memainkan permainan yang cukup membosankan, dan Tillman tidak pernah benar-benar bisa beradaptasi di klub barunya. Kabar baiknya? Ada manajer baru di sini. Dan Carles Mariínez Novell melakukan banyak hal dengan sumber daya terbatas di Toulouse. Kabar yang beredar mengatakan bahwa dia bukan pilihan pertama, tetapi itu tidak terlalu berarti.

    Antonee Robinson (Fulham) - Alvaro Arbeloa adalah sosok baru di kursi pelatih Fulham, dan dia sudah mulai membawa sedikit sentuhan Spanyol ke timnya, dengan menggelontorkan dana besar untuk produk akademi Real Madrid, yakni penyerang minim pengalaman Gonzalo Garcia. Pesannya jelas: Arbeloa ingin bermain sepak bola. Akankah Robinson, yang lebih merupakan tipe bek sayap, cocok dalam sistem itu? Sulit untuk dikatakan.


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  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    UNTUK PARA FANS SEJATI

    Cameron Carter-Vickers dan Auston Trusty (Celtic) - Melawan Rangers, tentu! Selain itu, tidak banyak yang bisa dilihat di sini, terutama karena peluang Hearts untuk kembali memburu gelar tampak sangat tidak mungkin.

    Alex Freeman (Villarreal) - Pesepakbola yang bagus, tetapi bukan starter yang terjamin untuk tim La Liga yang belum mengeluarkan satu sen pun pada musim panas ini? Waduh.

    Tim Weah (Marseille) - Yang satu ini aneh. Dia dimainkan di posisi bek kanan untuk Marseille musim lalu, dan itu sedikit terasa tidak cocok. Pelatih baru Bruno Genesio melakukan pekerjaan luar biasa bersama Lille tahun lalu. Bisakah dia menemukan peran untuk Weah ketika yang lain tidak bisa? Masih harus dilihat.

    Joe Scally (Gladbach) - Menit bermain yang konsisten untuk sepak bola Bundesliga dengan level yang cukup bagus? Tentu!

  • Johnny Cardoso Atletico MadridGetty

    BUTUH BANTUAN UNTUK TIDUR?

    Tanner Tessmann (Lyon) - Cobalah mengintelektualkan pemain serbabisa yang solid tapi tidak istimewa untuk tim Prancis yang sedang kesulitan. Kami menantang Anda.

    Johnny Cardoso (Atletico Madrid) - Jangan duduk di sini dan berpura-pura bahwa Atleti enak ditonton. Diego Simeone punya banyak pemain yang sangat bagus, terutama Julian Alvarez, tetapi ini bukan akan menjadi sepakbola yang seksi. Cardoso harus tampil disiplin untuk tim yang disiplin.

    Sebastian Berhalter, Aidan Morris, Max Arfsten (Middlesbrough) - Jangan bohong kepada kami dan berpura-pura bahwa Anda menonton sepakbola Championship papan tengah demi tiga pemain Amerika yang kemungkinan besar tidak akan pernah punya peran utama di tim nasional. Anda tidak akan melakukannya, dan itu tidak masalah.

    Benjamin Cremaschi(Parma) - Ia adalah Pemain Muda Pria Terbaik U.S. Soccer pada 2025, yang sedikit banyak datang sebagai kejutan. Akankah Parma memberinya panggung untuk melakukannya lagi? Siapa yang tahu?