"Daftar panjang para pengagum": FC Bayern pun dikabarkan tertarik pada seorang bintang Piala Dunia asal Bundesliga

Nusa yang lincah seperti panah ini bisa bermain di sayap kiri maupun kanan, sehingga sesuai dengan profil Newcastle. Menurut laporan tersebut, batas harga terendah yang bisa diterima Leipzig untuk melepasnya menjelang musim baru adalah 50 juta euro.

Nusa pindah dari Club Brugge ke RB pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar 21 juta euro. Di sana, ia menjadi pemain inti musim lalu dan mencetak sembilan poin (lima gol, empat assist) dalam 35 pertandingan resmi.

Meskipun wajar jika FC Bayern dikabarkan menunjukkan minat serius padanya, hal ini terdengar tidak masuk akal mengingat situasi yang sedang terjadi saat ini. Meskipun FCB memang sedang mencari pemain sayap kiri, mereka sebenarnya sudah menemukan pemain incaran mereka: pemain serba bisa asal Maroko, Ismael Saibari (25), yang dikabarkan akan bergabung untuk memperkuat lini serang PSV Eindhoven. Menurut berbagai laporan media yang sejalan, transfer ini akan segera terjadi, dengan biaya transfer diperkirakan berkisar 50 juta euro.

Karena Nathaniel Brown (23) juga akan didatangkan dari Eintracht Frankfurt seharga 55 juta euro dan kemungkinan besar Yann Aurel Bisseck (25, Inter Milan), seorang bek tengah, juga akan pindah ke Säbener Straße, maka investasi besar lainnya untuk Nusa tampaknya kurang realistis.