Newcastle Chronicle melaporkan bahwa ada "daftar panjang klub yang tertarik" pada pemain sayap serang tersebut, dan di antaranya tercantum nama klub dengan gelar juara terbanyak di Jerman. Selain itu, Juventus, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, dan Newcastle United juga dilaporkan tertarik pada Nusa.
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"Daftar panjang para pengagum": FC Bayern pun dikabarkan tertarik pada seorang bintang Piala Dunia asal Bundesliga
Klub-klub yang disebutkan tersebut belum melakukan langkah konkret apa pun terkait kemungkinan transfer pada musim panas ini. Namun, Newcastle telah mengamatinya beberapa kali, dan klub tempat pemain timnas Jerman Nick Woltemade bermain sedang sangat membutuhkan bintang baru untuk posisi sayap penyerang.
Pertama, beberapa minggu lalu Newcastle menjual Anthony Gordon. Pemain sayap kiri tersebut pindah ke FC Barcelona dengan biaya transfer sebesar 80 juta euro. Selain itu, The Magpies juga kalah di tahap akhir dalam perebutan pemain yang mereka incar sebagai pengganti, Victor Munoz (22), dari rival mereka di Liga Premier, FC Liverpool.
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RB Leipzig meminta biaya transfer sebesar 50 juta euro untuk Antonio Nusa
Nusa yang lincah seperti panah ini bisa bermain di sayap kiri maupun kanan, sehingga sesuai dengan profil Newcastle. Menurut laporan tersebut, batas harga terendah yang bisa diterima Leipzig untuk melepasnya menjelang musim baru adalah 50 juta euro.
Nusa pindah dari Club Brugge ke RB pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar 21 juta euro. Di sana, ia menjadi pemain inti musim lalu dan mencetak sembilan poin (lima gol, empat assist) dalam 35 pertandingan resmi.
Meskipun wajar jika FC Bayern dikabarkan menunjukkan minat serius padanya, hal ini terdengar tidak masuk akal mengingat situasi yang sedang terjadi saat ini. Meskipun FCB memang sedang mencari pemain sayap kiri, mereka sebenarnya sudah menemukan pemain incaran mereka: pemain serba bisa asal Maroko, Ismael Saibari (25), yang dikabarkan akan bergabung untuk memperkuat lini serang PSV Eindhoven. Menurut berbagai laporan media yang sejalan, transfer ini akan segera terjadi, dengan biaya transfer diperkirakan berkisar 50 juta euro.
Karena Nathaniel Brown (23) juga akan didatangkan dari Eintracht Frankfurt seharga 55 juta euro dan kemungkinan besar Yann Aurel Bisseck (25, Inter Milan), seorang bek tengah, juga akan pindah ke Säbener Straße, maka investasi besar lainnya untuk Nusa tampaknya kurang realistis.
Antonio Nusa adalah pemain inti di tim nasional Norwegia
Saat ini, Nusa sedang membela Norwegia di Piala Dunia yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko, dan di sana ia berpotensi meningkatkan nilai pasarnya lebih jauh serta menarik minat klub-klub lain. Tim Norwegia telah memenangkan dua pertandingan pembuka mereka melawan Irak (4:1) dan Senegal (3:2), dan kini akan bertanding melawan Prancis, runner-up Piala Dunia, pada Jumat nanti untuk memperebutkan posisi teratas di grup pada penutup babak penyisihan grup.
Nusa, yang sejauh ini telah tampil dalam 26 pertandingan internasional, masuk dalam susunan pemain inti yang diturunkan oleh pelatih Stale Solbakken (58) pada kedua kemenangan tersebut.
Transfer-transfer rekor FC Bayern
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Harry Kane Penyerang Tottenham Hotspur 2023 95 juta euro Lucas Hernandez Pertahanan Atlético Madrid 2019 80 juta euro Luis Diaz Serangan FC Liverpool 2025 70 juta euro Matthijs de Ligt Pertahanan Juventus 2022 67 juta euro Michael Olise Serangan Crystal Palace 2024 53 juta euro