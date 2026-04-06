Goal.com
Live
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Daftar calon pemain timnas Inggris untuk Piala Dunia Wanita 2027: Siapa saja yang akan lolos seleksi untuk tim Lionesses asuhan Sarina Wiegman musim panas mendatang?

Analysis
England
World Cup
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

Kampanye kualifikasi Inggris untuk Piala Dunia Wanita 2027 telah resmi dimulai. The Lionesses mengawali kampanye ini dengan kemenangan 6-1 atas Ukraina pada Selasa dan akan melanjutkan perjuangan mereka untuk memastikan tempat di Brasil saat menjamu Islandia pada Sabtu. Sebagai runner-up pada 2023, sedikit yang meragukan tim asuhan Sarina Wiegman untuk meraih prestasi serupa, namun siapa yang akan dipilih manajer untuk mewakili juara Eropa di Amerika Selatan masih belum pasti.

Tentu saja, ada banyak nama yang bisa diandalkan untuk masuk ke dalam skuad akhir pada Juni mendatang. Lagipula, Wiegman telah memimpin timnas Inggris selama lebih dari empat tahun, sehingga kita tahu pemain-pemain yang dia percayai, seperti apa susunan pemain inti yang biasanya dia turunkan dalam ajang turnamen, serta tipe pemain yang dia inginkan untuk melengkapi skuadnya, di luar para pemain yang sudah pasti masuk.

Namun, itu tidak berarti mudah untuk memprediksi skuad lengkap The Lionesses untuk Piala Dunia Wanita 2027. Ada banyak nama baru yang muncul sejak kampanye Kejuaraan Eropa yang sukses pada 2025, dan sayangnya, ada beberapa pemain yang saat ini absen karena cedera jangka panjang.

Jadi, dengan Inggris telah memulai kampanye kualifikasi mereka, siapa yang tampaknya pasti mendapat tempat di skuad Wiegman? Siapa yang harus membuktikan diri selama proses ini? Dan siapa yang berisiko terlewatkan? Mari GOAL membawa Anda menelusuri kondisi kumpulan pemain Lionesses menjelang turnamen musim panas mendatang...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Pilihan yang tak terbantahkan

    Berkat stabilitas yang ada di tim Lionesses dan masa jabatan Wiegman yang cukup lama, ditambah dengan data yang kita peroleh dari turnamen-turnamen besar sebelumnya, ada banyak pemain yang bisa dipastikan akan masuk dalam skuad yang akan terbang ke Brasil musim panas mendatang—asalkan tidak ada yang mengalami cedera.

    Kapten Leah Williamson jelas merupakan salah satunya, begitu pula kiper utama Hannah Hampton. Pemain lain yang telah mengukuhkan tempatnya di starting XI Wiegman selama masa jabatannya termasuk Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, dan Alessia Russo. Akan sangat mengejutkan jika salah satu dari keenam pemain tersebut tidak ikut serta di Brasil.

    Lauren Hemp dan Lauren James juga termasuk dalam kategori ini. Keduanya mengalami cedera musim ini sehingga tidak langsung terlintas dalam pikiran seperti pemain lainnya, tetapi mereka adalah pemain yang hampir pasti selalu dimasukkan Wiegman ke dalam starting XI-nya dan, dengan demikian, mereka sudah pasti masuk dalam skuad secara keseluruhan.

    Jumlah pemain: 8

    • Iklan
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Pemimpin-pemimpin lain di bawah kepemimpinan Wiegman

    Sebenarnya mudah untuk berargumen bahwa beberapa pemain dalam kelompok berikutnya layak masuk ke dalam daftar pemain inti di atas, namun mereka terpaksa masuk ke kategori yang lebih rendah karena status mereka sebagai pemain inti belum sekuat pemain-pemain lainnya. Akan tetap menjadi kejutan besar jika salah satu dari pemain ini tidak dipilih oleh Wiegman untuk mewakili Lionesses di Brasil, karena mereka telah membuktikan diri sebagai pemain kelas atas dan pemimpin penting selama masa kepemimpinannya.

    Di antara mereka adalah Jess Carter, Esme Morgan, dan Alex Greenwood, yang hampir selalu dipastikan masuk dalam skuad Inggris saat ini, meskipun bisa diganti-ganti dalam susunan pemain tergantung bagaimana Wiegman mengatur pertahanannya. Ketiganya menawarkan fleksibilitas yang berharga di samping kualitas dan pengalaman mereka, dan tampaknya akan menjadi anggota vital skuad 2027.

    Ella Toone selalu menghadapi persaingan ketat untuk posisi No.10, namun secara konsisten menjadi pilihan utama Wiegman, sementara Beth Mead dan Chloe Kelly telah membuktikan diri sebagai anggota tim yang sangat penting, meskipun tidak selalu menjadi starter di setiap pertandingan. Ketiganya telah memberikan momen-momen krusial dalam kesuksesan Inggris sebelumnya dan diharapkan akan terbang ke Brasil.

    Jumlah pemain: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Menunjukkan tren positif

    Mulai saat ini, tingkat kepastiannya menurun. Meskipun demikian, para pemain dalam kategori ini menunjukkan tren positif dalam skuad Inggris dan oleh karena itu sangat mungkin akan dilibatkan pada musim panas mendatang.

    Aggie Beever-Jones adalah salah satu anggota lama dalam kelompok ini, setelah menghabiskan sebagian besar 18 bulan terakhir sebagai cadangan Russo di posisi penyerang tengah. Hal itu sedikit berubah belakangan ini karena munculnya Michelle Agyemang, yang beberapa kali turun ke lapangan lebih dulu darinya di Euro 2025. Namun, Beever-Jones tetap berada di urutan atas dalam hierarki skuad Inggris ini dan kembali menjadi cadangan pasti Russo saat Agyemang absen karena cedera.

    Sementara itu, Jess Park, Maya Le Tissier, dan Lucia Kendall adalah pemain yang baru-baru ini masuk ke dalam skuad ini karena penampilan mereka yang sangat mengesankan di level klub telah membuka peluang bagi The Lionesses.

    Park menjadi salah satu penyerang paling on-form di Eropa pada musim 2025-26 dan kini terasa seperti pilihan wajib, Le Tissier mulai mendapat lebih banyak kesempatan sebagai bek tengah setelah sebelumnya hampir eksklusif bermain sebagai bek kanan, sementara Kendall menjadi salah satu bintang baru dalam laga persahabatan Inggris pasca-Euro 2025.

    Yang terakhir dalam kelompok ini adalah Anna Moorhouse. Pemain berusia 30 tahun ini melakukan debutnya untuk Inggris pada November lalu dan telah menjadi sosok yang konsisten di kelompok kiper selama 18 bulan terakhir. Berbeda dengan penjaga gawang lain dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menjadi cadangan Hampton, ia selalu mendapatkan waktu bermain reguler di level klub, sehingga menjadikannya opsi yang paling kecil kemungkinannya untuk tereliminasi dari skuad di belakang Hampton.

    Jika kelima pemain dalam kategori ini dapat terus tampil seperti ini, mereka seharusnya akan berangkat ke Piala Dunia Wanita 2027 sebagai anggota skuad yang penting, baik sebagai cadangan yang andal maupun pemain pengganti yang berguna.

    Jumlah pemain: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Beberapa tempat terakhir

    Perlu dicatat bahwa saat ini belum jelas berapa besar skuad yang akan diizinkan untuk dibentuk oleh Wiegman untuk Piala Dunia. Skuad tim putra telah diperluas menjadi 26 pemain untuk edisi 2022 dan hal itu tetap berlaku untuk 2026, dengan penambahan jumlah pemain juga diizinkan di sebagian besar turnamen kontinental sejak saat itu. Hal yang sama belum terjadi di sepak bola wanita, dengan Wiegman dibatasi hingga 23 pemain untuk Piala Dunia Wanita 2023 dan Euro 2025. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini pasti akan muncul seiring mendekatnya turnamen.

    Wiegman masih perlu memilih satu kiper lagi, hal itu sudah pasti. Tidak ada opsi lain dalam daftar pemain yang mendapatkan waktu bermain secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir, dan hal itu kemungkinan akan menjadi penentu pada akhirnya. Sepertinya pilihan akan jatuh antara Khiara Keating dan Ellie Roebuck, namun Sophie Baggaley juga telah dipanggil baru-baru ini saat cedera melanda.

    Dalam hal bek, karena begitu banyak anggota skuad Piala Dunia Wanita 2027 yang diproyeksikan ini sangat serbaguna, selalu sulit untuk menebak kelompok mana yang akan dipilih Wiegman. Secara realistis, semua posisi di barisan belakang sudah tercover dengan enam pemain yang disebutkan sebelumnya, jadi ini hanya soal kualitas tambahan atau kedalaman posisi apa yang ingin dia miliki.

    Niamh Charles, Anouk Denton, dan Taylor Hinds semuanya bisa bermain di sayap kanan atau kiri, sementara Poppy Pattinson baru-baru ini muncul sebagai opsi alami untuk peran bek kiri yang problematis. Bek tengah Lotte Wubben-Moy, di sisi lain, menjadi bagian dari skuad di Euro 2022, Piala Dunia Wanita 2023, dan Euro 2025, dan hal itu bisa menjadi keuntungan besar baginya.

    Di lini tengah, Grace Clinton kesulitan mendapatkan waktu bermain sejak pindah ke Manchester City pada musim panas, dan hal itu terbukti merugikan ambisinya bersama timnas Inggris, sementara rekan setimnya Laura Blindkilde Brown tampil gemilang untuk pemimpin klasemen Women's Super League namun belum melihat hal itu berbuah lebih banyak kesempatan bersama The Lionesses. Erica Parkinson, pemain berusia 17 tahun yang mendapat panggilan senior pertamanya untuk jeda internasional April akibat cedera yang dialami Toone dan Clinton, kini juga masuk dalam perbincangan di posisi tersebut.

    Lalu ada Freya Godfrey, penyerang berusia 20 tahun yang terlibat dalam dua pemusatan latihan terakhir Inggris di tengah cedera yang dialami penyerang lain. Posisi penyerang di tim ini sangat padat sehingga mungkin hanya absennya pemain lain yang akan membuatnya masuk ke dalam skuad musim panas mendatang, namun banyak hal bisa berubah antara sekarang dan saat itu terkait waktu bermain dan performa.

    Jumlah pemain: 31

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Orang luar

    Apakah ada pemain lain yang berpeluang masuk skuad? Hal itu bukan tidak mungkin. Lagipula, Wiegman sudah tidak asing lagi dalam memanggil kembali pemain yang sudah lama tidak diperhitungkan. Dia membawa Laura Coombs ke Piala Dunia Wanita 2023, mengakhiri absennya bintang Man City itu selama delapan tahun dari skuad Inggris, dan dia juga memanggil kembali Nikita Parris tahun lalu setelah sang penyerang tidak diperhitungkan selama lebih dari dua tahun, meskipun pada akhirnya dia tidak lolos seleksi untuk Euro 2025.

    Jadi, siapa yang bisa mengikuti jejak mereka dan masuk ke skuad Inggris ini seolah-olah dari luar angkasa, jika mereka dibutuhkan?

    Millie Turner dan Lucy Parker adalah pemain reguler di WSL yang telah berada di pinggiran skuad Lionesses di bawah asuhan Wiegman, dan mereka kemungkinan akan menjadi pilihan berikutnya jika cedera menimpa kelompok bek tengah.

    Di lini tengah, Ruby Mace dan Maisie Symonds adalah dua talenta muda yang telah mendapat panggilan tim senior dan bermain secara reguler baik di level klub maupun untuk tim U-23 Inggris. Wiegman sering kali mengandalkan tim U-23 untuk melengkapi skuadnya saat pemain lain absen, serta saat pemain muda layak mendapat kesempatan untuk naik ke level senior.

    Sekali lagi, dengan kondisi saat ini, kecil kemungkinan keempat pemain ini akan terlibat pada 2027. Memang, Parker dan Symonds belum pernah tampil di tim senior meskipun masuk skuad senior, sementara Turner dan Mace masing-masing hanya memiliki satu caps. Namun, mereka semua telah menunjukkan kualitasnya di WSL, mereka telah berada di lingkungan tersebut, dan kasus Mace serta Symonds khususnya bisa berubah, mengingat keduanya masih sangat muda dan bisa membuat kemajuan besar antara sekarang dan musim panas mendatang.

    Jumlah pemain: 35

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Para perempuan yang terlupakan

    Selama empat setengah tahun memimpin tim ini, Wiegman telah memberikan kesempatan bermain bagi 48 pemain berbeda. Enam di antaranya kini telah pensiun, namun masih banyak nama yang masih aktif bermain, beberapa di antaranya kini berkompetisi di divisi kedua sepak bola Inggris, yang pernah masuk dalam skuad Inggris di bawah asuhan pelatih Lionesses saat ini pada suatu saat selama masa jabatannya.

    Banyak di antara mereka adalah pemain senior yang kini telah digantikan di skuad oleh talenta-talenta muda, seperti Coombs, Parris, Bethany England, dan Jordan Nobbs. Di sisi lain, baik Katie Zelem maupun Gabby George tidak benar-benar menarik perhatian Wiegman saat mengikuti pemusatan latihan, meskipun mereka bermain di posisi yang membutuhkan pengisian di skuad.

    Ada juga beberapa pemain muda dalam kategori ini yang tidak pernah benar-benar berkembang setelah masuk ke skuad Inggris. Ebony Salmon belum dipanggil sejak Februari 2023, karena kesulitan mencetak gol secara konsisten selama bertahun-tahun. Sementara itu, Katie Robinson tampaknya menjadi favorit sejati Wiegman dan bahkan mendapat tempat di skuad Piala Dunia Wanita 2023, berangkat ke Australia sebagai pemain termuda The Lionesses, berusia 20 tahun. Namun, ia tidak terlibat dengan tim senior sejak September tahun itu, meskipun menjadi pemain reguler di tim U23 untuk waktu yang lama setelah itu.

    Jumlah pemain: 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Siswa yang sering absen dalam jangka panjang

    Hal yang sedikit mengganggu proyeksi ini adalah sejumlah pemain yang absen dalam jangka panjang, yang akan kembali beraksi jauh sebelum Piala Dunia 2027 dimulai. Hal ini membuat mereka masih berpeluang kuat untuk mendapatkan tempat di skuad, namun sulit untuk diprediksi saat ini karena situasi yang mereka hadapi.

    Di antara mereka, Agyemang adalah yang paling mungkin masuk skuad musim panas mendatang. Penyerang ini menjadi sorotan pada 2025, muncul dengan gemilang melalui golnya hanya 41 detik setelah debutnya bersama Lionesses sebagai bagian dari skuad Euro yang dipilih pada menit-menit terakhir. Di Swiss, ia mencetak dua gol di babak gugur dan dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Turnamen, namun mengalami cedera ACL pada Oktober. Ia akan kembali pada akhir tahun ini dan berharap dapat melanjutkan performa sebelumnya serta memperkuat opsi penyerang tengah Wiegman.

    Ada tiga pemain lain di pinggiran skuad ini yang absen karena cedera ACL. Jessica Naz, penyerang Tottenham yang absen sejak Desember 2025, telah mengoleksi enam caps; remaja Katie Reid belum melakukan debut internasional seniornya, namun ia merupakan salah satu bek tengah paling konsisten di negara ini saat mendapat panggilan pertamanya ke tim Lionesses pada November, beberapa hari sebelum kabar cederanya; dan Ella Morris dibawa sebagai solusi potensial untuk kekurangan kedalaman di posisi bek kanan menjelang Euro 2025, namun justru mengalami cedera lutut di kamp tersebut. Morris diperkirakan akan kembali beraksi pada awal April dan memiliki waktu yang cukup untuk kembali bersaing.

    Missy Bo Kearns adalah pemain lain yang absen. Awalnya, alasannya jauh lebih membahagiakan. Gelandang Aston Villa ini mengumumkan pada Maret 2026 bahwa ia sedang hamil anak pertamanya, yang dijadwalkan lahir pada September. Namun, pada akhir Maret, ia mengungkapkan bahwa ia telah kehilangan bayinya secara tragis. Kearns berada dalam daftar cadangan untuk Euro 2025 dan bermain dalam dua pertandingan persahabatan Inggris pada akhir tahun, mendapatkan kesempatan di depan pemain seperti Blindkilde Brown dan Clinton.

    Total: 48

World Cup Qualification UEFA
England crest
England
ENG
Spain crest
Spain
ESP