Daftar calon pemain timnas Inggris untuk Piala Dunia Wanita 2027: Siapa saja yang akan lolos seleksi untuk tim Lionesses asuhan Sarina Wiegman musim panas mendatang?

Perlu dicatat bahwa saat ini belum jelas berapa besar skuad yang akan diizinkan untuk dibentuk oleh Wiegman untuk Piala Dunia. Skuad tim putra telah diperluas menjadi 26 pemain untuk edisi 2022 dan hal itu tetap berlaku untuk 2026, dengan penambahan jumlah pemain juga diizinkan di sebagian besar turnamen kontinental sejak saat itu. Hal yang sama belum terjadi di sepak bola wanita, dengan Wiegman dibatasi hingga 23 pemain untuk Piala Dunia Wanita 2023 dan Euro 2025. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini pasti akan muncul seiring mendekatnya turnamen.

Wiegman masih perlu memilih satu kiper lagi, hal itu sudah pasti. Tidak ada opsi lain dalam daftar pemain yang mendapatkan waktu bermain secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir, dan hal itu kemungkinan akan menjadi penentu pada akhirnya. Sepertinya pilihan akan jatuh antara Khiara Keating dan Ellie Roebuck, namun Sophie Baggaley juga telah dipanggil baru-baru ini saat cedera melanda.

Dalam hal bek, karena begitu banyak anggota skuad Piala Dunia Wanita 2027 yang diproyeksikan ini sangat serbaguna, selalu sulit untuk menebak kelompok mana yang akan dipilih Wiegman. Secara realistis, semua posisi di barisan belakang sudah tercover dengan enam pemain yang disebutkan sebelumnya, jadi ini hanya soal kualitas tambahan atau kedalaman posisi apa yang ingin dia miliki.

Niamh Charles, Anouk Denton, dan Taylor Hinds semuanya bisa bermain di sayap kanan atau kiri, sementara Poppy Pattinson baru-baru ini muncul sebagai opsi alami untuk peran bek kiri yang problematis. Bek tengah Lotte Wubben-Moy, di sisi lain, menjadi bagian dari skuad di Euro 2022, Piala Dunia Wanita 2023, dan Euro 2025, dan hal itu bisa menjadi keuntungan besar baginya.

Di lini tengah, Grace Clinton kesulitan mendapatkan waktu bermain sejak pindah ke Manchester City pada musim panas, dan hal itu terbukti merugikan ambisinya bersama timnas Inggris, sementara rekan setimnya Laura Blindkilde Brown tampil gemilang untuk pemimpin klasemen Women's Super League namun belum melihat hal itu berbuah lebih banyak kesempatan bersama The Lionesses. Erica Parkinson, pemain berusia 17 tahun yang mendapat panggilan senior pertamanya untuk jeda internasional April akibat cedera yang dialami Toone dan Clinton, kini juga masuk dalam perbincangan di posisi tersebut.

Lalu ada Freya Godfrey, penyerang berusia 20 tahun yang terlibat dalam dua pemusatan latihan terakhir Inggris di tengah cedera yang dialami penyerang lain. Posisi penyerang di tim ini sangat padat sehingga mungkin hanya absennya pemain lain yang akan membuatnya masuk ke dalam skuad musim panas mendatang, namun banyak hal bisa berubah antara sekarang dan saat itu terkait waktu bermain dan performa.

Jumlah pemain: 31