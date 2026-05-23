Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Daftar 26 pemain Timnas AS untuk Piala Dunia telah diumumkan: Alejandro Zendejas dari Club America dan Gio Reyna dari Gladbach masuk dalam skuad, sementara Tanner Tessmann dari Lyon dan Aidan Morris dari Middlesbrough tidak masuk
- AFP
Apa yang terjadi
Daftar 26 pemain Timnas AS untuk Piala Dunia mendatang diungkap oleh The Guardian pada Sabtu lalu, dan daftar tersebut menyimpan beberapa kejutan. Masuknya Gio Reyna dan tidak dipanggilnya Diego Luna telah dilaporkan oleh The Athletic pada Jumat lalu, namun detail-detail baru kini terungkap untuk menggambarkan gambaran lengkap skuad asuhan Mauricio Pochettino.
Zendejas menjadi sorotan utama, dengan bintang Club America ini kembali ke tim di tengah performa luar biasa di Liga MX. Meskipun demikian, ia jarang tampil untuk USMNT, hanya bermain 139 menit dalam enam pertandingan di bawah asuhan Pochettino. Dengan Zendejas bergabung dalam kelompok gelandang serang yang mencakup Reyna, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, dan Malik Tillman, Pochettino sedikit mengurangi jumlah gelandang bertahan.
Tyler Adams masuk dalam daftar, begitu pula Cristian Roldan dan Sebastian Berhalter, sementara Weston McKennie, yang telah bermain dalam peran yang lebih menyerang, bisa saja diturunkan sebagai starter bersama rekan setim lamanya, Adams. Namun, tidak ada tempat bagi Morris dan Tessmann, meskipun keduanya sering dipanggil di bawah asuhan Pochettino. Johnny Cardoso juga tidak ikut serta, seperti yang sudah diduga, karena cedera.
- Getty Images Sport
Daftar pemain yang dilaporkan
Penjaga gawang: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution)
Bek: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
Gelandang: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club America)
Penyerang: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)
- Getty
Pemain yang dipanggil
Timnas AS bisa bernapas lega dengan dipanggilnya Chris Richards, yang sedang mengalami cedera pergelangan kaki saat membela Crystal Palace. Richards adalah salah satu dari lima bek tengah dalam skuad, bergabung dengan Tim Ream, Mark McKenzie, Auston Trusty, dan Miles Robinson sebagai opsi di lini pertahanan. Di antara pemain yang tidak dipanggil adalah Noahkai Banks, yang menolak panggilan pada bulan Maret di tengah minat dari Jerman.
Posisi penjaga gawang diisi oleh Chris Brady, yang bergabung dengan Matt Freese dan Matt Turner sebagai penjaga gawang ketiga dalam skuad. Pemilihan striker sebagian besar sesuai dengan yang diharapkan, dengan Folarin Balogun, Ricardo Pepi, dan Haji Wright dipilih untuk memimpin lini depan.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Skuad lengkap Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) akan diumumkan pada hari Selasa dalam sebuah acara yang digelar di Kota New York. Setelah itu, perhatian akan beralih ke laga persahabatan prakompetisi melawan Senegal dan Jerman menjelang pertandingan pertama tim: laga melawan Paraguay pada 12 Juni.
Daftar pemain belum final hingga 1 Juni dan susunan tim masih bisa berubah bahkan setelah tanggal tersebut karena "keadaan luar biasa", yang berarti perubahan masih bisa dilakukan akibat cedera menjelang turnamen.