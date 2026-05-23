Daftar 26 pemain Timnas AS untuk Piala Dunia telah diumumkan: Alejandro Zendejas dari Club America dan Gio Reyna dari Gladbach masuk dalam skuad, sementara Tanner Tessmann dari Lyon dan Aidan Morris dari Middlesbrough tidak masuk

Daftar 26 pemain Timnas AS untuk Piala Dunia mendatang diungkap oleh The Guardian pada Sabtu lalu, dan daftar tersebut menyimpan beberapa kejutan. Masuknya Gio Reyna dan tidak dipanggilnya Diego Luna telah dilaporkan oleh The Athletic pada Jumat lalu, namun detail-detail baru kini terungkap untuk menggambarkan gambaran lengkap skuad asuhan Mauricio Pochettino.

Zendejas menjadi sorotan utama, dengan bintang Club America ini kembali ke tim di tengah performa luar biasa di Liga MX. Meskipun demikian, ia jarang tampil untuk USMNT, hanya bermain 139 menit dalam enam pertandingan di bawah asuhan Pochettino. Dengan Zendejas bergabung dalam kelompok gelandang serang yang mencakup Reyna, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, dan Malik Tillman, Pochettino sedikit mengurangi jumlah gelandang bertahan.

Tyler Adams masuk dalam daftar, begitu pula Cristian Roldan dan Sebastian Berhalter, sementara Weston McKennie, yang telah bermain dalam peran yang lebih menyerang, bisa saja diturunkan sebagai starter bersama rekan setim lamanya, Adams. Namun, tidak ada tempat bagi Morris dan Tessmann, meskipun keduanya sering dipanggil di bawah asuhan Pochettino. Johnny Cardoso juga tidak ikut serta, seperti yang sudah diduga, karena cedera.