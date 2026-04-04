Curtis Jones mengakui bahwa 'sungguh berat' melihat Mohamed Salah hengkang dari Liverpool, sementara gelandang tersebut mengatakan bahwa ia 'belajar banyak' dari bintang yang pergi itu
Seorang tokoh legendaris bersiap untuk berpamitan
Gelandang Liverpool, Jones, mengakui bahwa “sungguh sulit” melihat Salah bersiap-siap untuk meninggalkan Anfield, sambil mengungkapkan bahwa ia telah “belajar banyak” dari bintang asal Mesir itu, saat ia menanggapi pesan perpisahan yang penuh emosi dari sang penyerang kepada para pendukung.
Dalam pernyataan emosional yang ditujukan kepada para pendukung, Salah mengonfirmasi keputusannya untuk pergi, mengakhiri masa baktinya di Liverpool yang dimulai bahkan sebelum Jones melakukan debut seniornya untuk klub tersebut.
Jones merefleksikan pengaruh Raja Mesir
Jones memberikan gambaran tentang bagaimana para pemain di ruang ganti memandang kepergian sosok yang begitu berpengaruh. Gelandang yang telah meniti kariernya saat Salah memecahkan berbagai rekor itu, dengan cepat menyoroti standar profesional yang ditinggalkan oleh sang bintang yang hengkang.
"Saya berbicara sebagai seorang penggemar juga, jelas sulit melihat pemain seperti Mo [pergi], yang telah memberikan segalanya untuk klub ini," jelas Jones kepada TNT. "Rekor-rekor yang dia tetapkan dan pecahkan sendiri… sungguh menyenangkan menjadi bagian dari perjalanannya dan melihat betapa kerasnya dia bekerja. Kalian selalu melihat Mo mencetak gol dan memberikan assist serta momen-momen seru yang dia berikan. Sebagai pemain, saya telah melihat betapa kerasnya dia berlatih di gym dan betapa dia menjaga dirinya, tubuhnya, pemulihannya, serta semua usaha ekstra yang dia lakukan. Saya telah belajar dan mengambil banyak hal darinya. Tubuh saya memang tidak seperti Mo, tapi saya berusaha memiliki pola pikir yang sama."
Mengejar akhir yang indah bagi seorang legenda
Dengan karier Salah di Anfield yang sudah mendekati akhir, fokus kini beralih pada upaya memastikan ia pergi dengan membawa lebih banyak trofi ke lemari pialanya. Liverpool telah menjalani musim yang "naik-turun", namun gelandang tersebut menegaskan bahwa skuad bertekad untuk memberikan perpisahan yang layak bagi seorang pemain yang telah meraih segalanya di klub ini.
Ketika ditanya oleh Robbie Fowler apakah ia ingin memastikan Salah pergi sebagai pemenang, Jones menjawab: "100 persen ya. Saya pikir Mo juga menginginkan hal itu. Ia tahu kami selalu mendukungnya, sama seperti ia selalu mendukung kami. Musim ini memang naik-turun, tetapi akan menyenangkan jika bisa mengakhiri musim dengan hasil yang memuaskan. Kami menyadari bahwa pertandingan akan berlangsung dengan cepat dan padat melawan tim-tim kuat, tetapi tentu saja kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk para penggemar dan tim, dan terutama sekarang untuk Mo."
Membandingkan angka-angka pada lambang klub
Meskipun statistik Salah musim ini tetap mengesankan—mencetak 10 gol dan sembilan assist dalam 34 penampilan—angka-angka tersebut menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan performa luar biasa yang ia tunjukkan saat Liverpool menjuarai Liga Premier. Musim lalu, ia mencatatkan 29 gol dan 18 assist yang mengagumkan, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah menghiasi kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Terlepas dari sedikit penurunan performanya, Jones yakin warisan yang ditinggalkannya sudah terjamin. "Saya mencoba menerapkan hal-hal yang telah ia lakukan, saya belajar banyak darinya. Ia pergi sebagai seorang legenda dan telah mencapai semua yang bisa ia raih. Semoga ia beruntung," tambah Jones. Untuk saat ini, fokus The Reds tetap tertuju pada lapangan saat mereka menjalani serangkaian pertandingan sulit untuk menutup era Salah dengan catatan yang memuaskan.