Menurut BBC Sport, Inter Milan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan senilai £30 juta untuk Jones. Raksasa Italia itu sudah lama mengagumi pemain berusia 25 tahun tersebut dan tampaknya telah membuat terobosan yang menentukan dalam negosiasi. Meski kedua klub masih membahas detail-detail akhir transfer ini, keyakinan di Italia kian besar bahwa kepindahan tersebut akan segera dirampungkan.

Inter terus gigih dalam perburuan mereka, setelah sebelumnya upaya mereka ditolak oleh jajaran petinggi di Anfield. Pada Juni, Liverpool menolak tawaran verbal senilai £21,7 juta dari juara Italia Inter, dengan Liverpool menilai pemain 25 tahun itu, yang masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, sekitar £35 juta. Namun, selisih valuasi itu telah menyempit secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir pembicaraan.