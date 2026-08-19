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Curtis Jones ke Inter Milan? Raksasa Serie A itu kian dekat untuk menuntaskan kesepakatan £30 juta dengan Liverpool
Inter makin dekat menuju kesepakatan
Menurut BBC Sport, Inter Milan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan senilai £30 juta untuk Jones. Raksasa Italia itu sudah lama mengagumi pemain berusia 25 tahun tersebut dan tampaknya telah membuat terobosan yang menentukan dalam negosiasi. Meski kedua klub masih membahas detail-detail akhir transfer ini, keyakinan di Italia kian besar bahwa kepindahan tersebut akan segera dirampungkan.
Inter terus gigih dalam perburuan mereka, setelah sebelumnya upaya mereka ditolak oleh jajaran petinggi di Anfield. Pada Juni, Liverpool menolak tawaran verbal senilai £21,7 juta dari juara Italia Inter, dengan Liverpool menilai pemain 25 tahun itu, yang masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, sekitar £35 juta. Namun, selisih valuasi itu telah menyempit secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir pembicaraan.
- AFP
Valuasi dan preseden pasar
Liverpool tetap teguh pada valuasi mereka sepanjang musim panas ini, menunggu tawaran yang mencerminkan pengalaman Jones di level tertinggi dan statusnya sebagai pemain homegrown. Liverpool tetap terbuka untuk menjual gelandang itu, dengan menginginkan kesepakatan di kisaran paket £30 juta yang baru-baru ini dikeluarkan Inter Milan untuk merekrut Djed Spence dari Tottenham.
Ini bukan kali pertama juara Italia itu mengejar gelandang tersebut. Inter sebelumnya juga membidik Jones pada bursa transfer Januari, dengan mengajukan proposal peminjaman disertai opsi pembelian, yang segera ditolak Liverpool.
Akhir sebuah era di Anfield
Bagi Jones, kepindahan ke San Siro akan menandai akhir dari babak panjang dan penuh cerita di Merseyside. Jones bergabung dengan akademi Liverpool pada usia sembilan tahun, menapaki jenjang pembinaan hingga menjadi pemain reguler tim utama. Ia telah mencatatkan 228 penampilan untuk Liverpool sejak menjalani debut di bawah asuhan Jurgen Klopp pada 2019, sembari mencetak sejumlah gol yang berkesan.
Dorongan untuk memulai lembaran baru datang setelah kampanye yang pahit-manis bagi gelandang binaan sendiri itu. Meski Jones membukukan 49 penampilan di semua kompetisi musim lalu, hanya 18 di antaranya yang menjadi starter di Premier League karena ia kesulitan mengamankan peran permanen di lini tengah Arne Slot. Terlepas dari keinginan pelatih kepala baru Andoni Iraola agar ia bertahan, negosiasi kontrak yang mandek dan keinginan Jones untuk tantangan baru di Inter membuat kepergiannya pada musim panas ini kian mungkin terjadi.
- Getty
Kontingen Inggris yang terus berkembang di Italia
Setelah menuntaskan kepindahannya ke Giuseppe Meazza, Jones akan bergabung dengan sesama pemain internasional Inggris John Stones, yang baru-baru ini tiba dengan status bebas transfer dari Manchester City, serta Spence, yang merampungkan kepindahannya sendiri pada musim panas ini dari Tottenham.
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