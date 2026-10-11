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‘Curang!’ Manchester City menghadapi sambutan tak bersahabat di Liverpool setelah dinyatakan bersalah dalam kasus tuduhan pelanggaran keuangan
Anfield bergemuruh penuh amarah terhadap Manchester City
Suasana di Anfield memanas pada Minggu sore saat Manchester City datang untuk menjalani pertandingan pertamanya sejak komisi independen menjatuhkan putusan bersalah yang bersejarah. Suporter Liverpool, yang banyak di antaranya merasa dirugikan oleh dominasi Manchester City selama satu dekade terakhir, berjejer di sepanjang jalan untuk menyambut tim tamu dengan teriakan “curang” yang memekakkan telinga.
Suasana di luar stadion begitu tidak bersahabat. Lapak-lapak menjual syal dan bendera yang secara khusus menyindir skandal keuangan yang kini melanda Stadion Etihad. Polisi terpaksa mengawal bus Manchester City melalui rute alternatif untuk menghindari konsentrasi pengunjuk rasa terbesar, sehingga insiden pada 2018, ketika bus tersebut dilempari berbagai benda, tidak terulang.
- Getty Images Sport
Suporter Liverpool meluapkan kemarahan atas skandal keuangan Man City
Kemarahan para pendukung klub-klub Merseyside berawal dari putusan yang menyatakan bahwa City dan para pemiliknya menggunakan perjanjian komersial “semu” untuk mendongkrak kondisi keuangan mereka secara artifisial. Komisi tersebut menyimpulkan bahwa klub menyamarkan pendanaan rahasia dan menggelembungkan pendapatan lebih dari £900 juta antara 2009 dan 2018. Selama periode pengeluaran yang diduga ilegal itu, City meraih tiga gelar Liga Primer dan meletakkan fondasi bagi era dominasi di bawah Pep Guardiola.
Para penggemar Liverpool khususnya masih menyimpan kekecewaan setelah kalah tipis dari City dalam perebutan gelar pada musim-musim ketika mereka mengumpulkan lebih dari 90 poin. Mereka merasa persaingan itu tidak pernah benar-benar setara. Ketegangan terlihat sejak pertandingan dimulai, dengan penonton tuan rumah terang-terangan menunjukkan ketidaksenangan terhadap tindakan tim tamu. Potensi sanksi yang dihadapi klub asal Manchester itu belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pengurangan poin dalam jumlah besar hingga pengusiran sepenuhnya dari kasta tertinggi, bahkan pencabutan gelar liga yang pernah mereka raih.
Sanksi dan upaya menjaga integritas olahraga
Putusan itu membuat Premier League berada dalam ketidakpastian administratif. Nasib akhir sang juara masih belum diputuskan saat proses banding dimulai. Ketidakpastian ini juga dirasakan para pelatih, dengan sejumlah manajer di berbagai klub menyuarakan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap integritas kompetisi. Manajer Liverpool Andoni Iraola menanggapi situasi tersebut pada Jumat: "Saya rasa yang paling buruk mungkin adalah ketidakpastian, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi."
Ketidakjelasan ini semakin menyulut keresahan di kalangan suporter klub-klub rival yang meyakini liga harus bertindak tegas untuk menjaga reputasinya. Bagi banyak pihak, satu-satunya hasil yang dapat diterima adalah keputusan yang memberikan efek jera permanen bagi klub mana pun yang mempertimbangkan manuver keuangan serupa di masa depan.
- Getty Images Sport
Anak asuh Maresca menghadapi ujian terberat
Di lapangan, tim asuhan Enzo Maresca tetap menunjukkan fokus yang luar biasa menjelang laga melawan Liverpool, setelah meraih tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi. Sejauh ini, pelatih asal Italia itu berhasil menjaga para pemainnya agar tidak terpengaruh oleh kegaduhan seputar proses hukum, tetapi Anfield menghadirkan tantangan tersendiri.
Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Tim tuan rumah berusaha memanfaatkan luapan emosi para penonton dengan terus menekan dan memaksa City bertahan dalam posisi yang tidak nyaman sejak awal. Seiring berjalannya laga, tim asuhan Maresca berupaya memperlambat tempo dan mempertahankan penguasaan bola dengan harapan bisa meredam dukungan suporter. Namun, atmosfer tetap bergemuruh sepanjang pertandingan.
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