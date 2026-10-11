Kemarahan para pendukung klub-klub Merseyside berawal dari putusan yang menyatakan bahwa City dan para pemiliknya menggunakan perjanjian komersial “semu” untuk mendongkrak kondisi keuangan mereka secara artifisial. Komisi tersebut menyimpulkan bahwa klub menyamarkan pendanaan rahasia dan menggelembungkan pendapatan lebih dari £900 juta antara 2009 dan 2018. Selama periode pengeluaran yang diduga ilegal itu, City meraih tiga gelar Liga Primer dan meletakkan fondasi bagi era dominasi di bawah Pep Guardiola.

Para penggemar Liverpool khususnya masih menyimpan kekecewaan setelah kalah tipis dari City dalam perebutan gelar pada musim-musim ketika mereka mengumpulkan lebih dari 90 poin. Mereka merasa persaingan itu tidak pernah benar-benar setara. Ketegangan terlihat sejak pertandingan dimulai, dengan penonton tuan rumah terang-terangan menunjukkan ketidaksenangan terhadap tindakan tim tamu. Potensi sanksi yang dihadapi klub asal Manchester itu belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pengurangan poin dalam jumlah besar hingga pengusiran sepenuhnya dari kasta tertinggi, bahkan pencabutan gelar liga yang pernah mereka raih.



