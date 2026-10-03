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Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Cungkilan awal Julia Zigiotti membawa United meraih kemenangan atas Liverpool di Women's Super League

Match report
Manchester United Women
Manchester United Women vs Liverpool FC Women
Liverpool FC Women
WSL

Manchester United meraih kemenangan beruntun pertama mereka di Women's Super League sejak Februari ketika Julia Zigiotti mencetak gol chip indah di awal laga untuk mengalahkan Liverpool 1-0. Kemenangan penting ini melanjutkan kebangkitan Eva Olid setelah awal kampanye yang sulit, membuat timnya yang tengah bangkit kini menyamai perolehan poin tim tamu menjelang jeda internasional mendatang.

  • Gol pembuka cepat di Leigh

    Manchester United melanjutkan kebangkitan mereka di bawah asuhan Olid dengan mengamankan kemenangan 1-0 atas Liverpool. Setelah awal musim yang sulit, yang termasuk kekalahan telak dari Chelsea, United kini meraih tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir mereka. Tuan rumah mengambil kendali dalam enam menit pertama ketika Khiara Keating melakukan sapuan buruk. Zigiotti langsung memanfaatkan kesalahan itu, melepaskan cungkilan sempurna dari luar kotak penalti untuk menaklukkan kiper dan membawa keunggulan lebih awal.

  • Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Menjalankan rencana permainan

    Meski gol cepat itu terbukti menentukan, kedua tim sama-sama menciptakan peluang penting. Berbicara kepada BBC Sport tentang gol penentu kemenangannya, Zigiotti menjelaskan pendekatan taktis mereka: "Kami ingin memulai pertandingan dengan cepat dan berharap mereka tidak siap, dan itulah yang terjadi hari ini." Setelah gol pembuka itu, United berupaya mencetak gol kedua sebelum turun minum. Jess Park berlari dari wilayah permainannya sendiri dan melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti, tetapi upayanya hanya membentur mistar gawang.

  • Liverpool membentur tiang gawang

    Liverpool, yang menikmati awal kampanye yang sangat bagus, merespons dengan kuat dan juga membentur tiang gawang. Upaya Beata Olsson yang dikait dari tendangan bebas secara brilian ditepis ke tiang dekat oleh Phallon Tullis-Joyce. Sang kiper kemudian melakukan double save luar biasa pada babak kedua, menggagalkan Cornelia Kapocs dan Olsson secara beruntun. Meski memberikan tekanan di akhir laga dan menciptakan sundulan jarak dekat dari Jenna Clark yang melintas tipis di sisi tiang, Liverpool tidak mampu menemukan gol penyeimbang, sehingga United mengamankan tiga poin penuh.

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  • Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Menjelang jeda pertandingan

    Hasil ini membuat United menyamai perolehan poin Liverpool saat kedua tim memasuki jeda internasional. Saat kembali ke kompetisi domestik, Olid berharap timnya bisa mempertahankan momentum ini, sementara Liverpool harus berbenah agar kampanye liga mereka yang menjanjikan kembali ke jalurnya.

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