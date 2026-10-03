Getty Images Sport
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Cungkilan awal Julia Zigiotti membawa United meraih kemenangan atas Liverpool di Women's Super League
Gol pembuka cepat di Leigh
Manchester United melanjutkan kebangkitan mereka di bawah asuhan Olid dengan mengamankan kemenangan 1-0 atas Liverpool. Setelah awal musim yang sulit, yang termasuk kekalahan telak dari Chelsea, United kini meraih tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir mereka. Tuan rumah mengambil kendali dalam enam menit pertama ketika Khiara Keating melakukan sapuan buruk. Zigiotti langsung memanfaatkan kesalahan itu, melepaskan cungkilan sempurna dari luar kotak penalti untuk menaklukkan kiper dan membawa keunggulan lebih awal.
- Getty Images Sport
Menjalankan rencana permainan
Meski gol cepat itu terbukti menentukan, kedua tim sama-sama menciptakan peluang penting. Berbicara kepada BBC Sport tentang gol penentu kemenangannya, Zigiotti menjelaskan pendekatan taktis mereka: "Kami ingin memulai pertandingan dengan cepat dan berharap mereka tidak siap, dan itulah yang terjadi hari ini." Setelah gol pembuka itu, United berupaya mencetak gol kedua sebelum turun minum. Jess Park berlari dari wilayah permainannya sendiri dan melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti, tetapi upayanya hanya membentur mistar gawang.
Liverpool membentur tiang gawang
Liverpool, yang menikmati awal kampanye yang sangat bagus, merespons dengan kuat dan juga membentur tiang gawang. Upaya Beata Olsson yang dikait dari tendangan bebas secara brilian ditepis ke tiang dekat oleh Phallon Tullis-Joyce. Sang kiper kemudian melakukan double save luar biasa pada babak kedua, menggagalkan Cornelia Kapocs dan Olsson secara beruntun. Meski memberikan tekanan di akhir laga dan menciptakan sundulan jarak dekat dari Jenna Clark yang melintas tipis di sisi tiang, Liverpool tidak mampu menemukan gol penyeimbang, sehingga United mengamankan tiga poin penuh.
- Getty Images Sport
Menjelang jeda pertandingan
Hasil ini membuat United menyamai perolehan poin Liverpool saat kedua tim memasuki jeda internasional. Saat kembali ke kompetisi domestik, Olid berharap timnya bisa mempertahankan momentum ini, sementara Liverpool harus berbenah agar kampanye liga mereka yang menjanjikan kembali ke jalurnya.
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