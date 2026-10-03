Cungkilan awal Julia Zigiotti membawa United meraih kemenangan atas Liverpool di Women's Super League

Meski gol cepat itu terbukti menentukan, kedua tim sama-sama menciptakan peluang penting. Berbicara kepada BBC Sport tentang gol penentu kemenangannya, Zigiotti menjelaskan pendekatan taktis mereka: "Kami ingin memulai pertandingan dengan cepat dan berharap mereka tidak siap, dan itulah yang terjadi hari ini." Setelah gol pembuka itu, United berupaya mencetak gol kedua sebelum turun minum. Jess Park berlari dari wilayah permainannya sendiri dan melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti, tetapi upayanya hanya membentur mistar gawang.