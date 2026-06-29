'Cukup sudah' - Kai Havertz membalas pernyataan Gary Lineker yang menyebut tim Jerman sebagai 'salah satu yang terlemah' menjelang laga babak gugur Piala Dunia melawan Paraguay

Harapan terhadap tim nasional Jerman selalu sangat tinggi, tetapi Lineker tidak segan-segan saat membahas prospek mereka saat ini. Dalam wawancara baru-baru ini dengan L’Equipe, mantan penyerang Inggris itu menyatakan bahwa menurutnya ini adalah "salah satu tim Jerman terlemah" yang pernah ia lihat. Lineker bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa jika Jerman lolos untuk menghadapi Prancis di babak 16 besar, Les Bleus akan melaju ke perempat final "tanpa masalah apa pun."

Komentar tersebut muncul di saat yang sensitif bagi juara dunia empat kali tersebut. Meskipun finis di puncak Grup E, tim ini menghadapi gelombang kritik dari dalam dan luar negeri setelah kekalahan mengejutkan 2-1 dari Ekuador dalam pertandingan terakhir fase grup. Penampilan tersebut, yang ditandai dengan kelemahan di lini pertahanan, membuat para pakar mempertanyakan apakah pasukan Nagelsmann memiliki disiplin taktis yang diperlukan untuk menghadapi fase-fase krusial turnamen ini.