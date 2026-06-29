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'Cukup sudah' - Kai Havertz membalas pernyataan Gary Lineker yang menyebut tim Jerman sebagai 'salah satu yang terlemah' menjelang laga babak gugur Piala Dunia melawan Paraguay
Penilaian Lineker memicu perdebatan
Harapan terhadap tim nasional Jerman selalu sangat tinggi, tetapi Lineker tidak segan-segan saat membahas prospek mereka saat ini. Dalam wawancara baru-baru ini dengan L’Equipe, mantan penyerang Inggris itu menyatakan bahwa menurutnya ini adalah "salah satu tim Jerman terlemah" yang pernah ia lihat. Lineker bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa jika Jerman lolos untuk menghadapi Prancis di babak 16 besar, Les Bleus akan melaju ke perempat final "tanpa masalah apa pun."
Komentar tersebut muncul di saat yang sensitif bagi juara dunia empat kali tersebut. Meskipun finis di puncak Grup E, tim ini menghadapi gelombang kritik dari dalam dan luar negeri setelah kekalahan mengejutkan 2-1 dari Ekuador dalam pertandingan terakhir fase grup. Penampilan tersebut, yang ditandai dengan kelemahan di lini pertahanan, membuat para pakar mempertanyakan apakah pasukan Nagelsmann memiliki disiplin taktis yang diperlukan untuk menghadapi fase-fase krusial turnamen ini.
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Havertz membela skuad Nagelsmann
Dalam konferensi pers menjelang laga babak 32 besar melawan Paraguay, Havertz dengan cepat menepis komentar-komentar dari luar. "Setiap orang berhak atas pendapatnya. Saya sendiri bahkan tidak menyadarinya," kata pemain berusia 27 tahun itu. "Tentu saja, selama turnamen seperti ini, banyak orang mulai membicarakan Anda. Tapi saya rasa tidak ada seorang pun di skuad yang terlalu memperhatikannya."
Penyerang Arsenal itu mencatat bahwa timnya sudah terbiasa menghadapi kritik dari para pendukung dan media di negara asalnya. “Kami sudah memiliki banyak ‘pakar’ di negara kami sendiri – jika orang-orang di negara lain juga mulai melakukannya, pada titik tertentu sudah cukup,” tambahnya, sebelum menekankan: “Selalu mudah untuk mengkritik kami dari luar. Tapi saya benar-benar tidak peduli.”
Tokoh-tokoh legendaris semakin menambah tekanan
Bukan hanya pakar sepak bola internasional seperti Lineker yang melontarkan kritik tajam. Legenda Jerman, Toni Kroos, juga secara terbuka menyoroti kelemahan tim, terutama ketidakmampuan mereka mempertahankan pendekatan yang “tangguh” saat pertandingan menjadi lebih fisik. Setelah kekalahan dari Ekuador, Kroos memperingatkan bahwa tim ini bukanlah “tim yang kuat secara fisik” dan kurang memiliki kemampuan untuk meraih hasil saat serangan tidak berjalan lancar.
Inkonsistensi yang ditunjukkan oleh dua pemain kreatif, Jamal Musiala dan Florian Wirtz, juga menjadi bahan pembicaraan. Meskipun mereka tampil gemilang dalam kemenangan telak 7-1 atas Curacao, mereka berhasil dinetralkan oleh pendekatan agresif Ekuador. Fluktuasi performa ini telah memberikan amunisi bagi para kritikus seperti Lineker, yang percaya bahwa tulang punggung tim saat ini kurang memiliki ketangguhan mental dan ketahanan yang terlihat pada generasi-generasi sebelumnya.
- Getty Images Sport
Perhatian kini tertuju pada laga melawan Paraguay
Tujuan utama Jerman saat ini adalah meraih kemenangan atas Paraguay untuk membungkam para skeptis dan membuka peluang menghadapi laga besar melawan juara 2018 dan finalis 2022 di babak 16 besar. Sementara para pakar terus memperdebatkan status Jerman sebagai kandidat juara, para pemain tampaknya bertekad membiarkan permainan sepak bola mereka yang berbicara. Meskipun ekspektasi tetap tinggi meski baru saja mengalami kemunduran, Havertz dan rekan-rekannya menyadari bahwa hanya dengan melaju jauh di turnamen ini barulah narasi "tim terlemah" yang saat ini beredar di media dapat benar-benar diakhiri.