Gelandang West Ham United Alvarez melontarkan respons tegas setelah laporan di Meksiko menyebut keterlibatannya dalam sebuah rencana penculikan. Tuduhan tersebut, yang beredar di berbagai media, mengklaim bahwa bintang West Ham United itu dan pasangannya terkait dengan sebuah kejahatan yang dilaporkan diatur oleh ayah mertuanya.

Alvarez, yang secara umum menjaga profil rendah sepanjang karier profesionalnya selama satu dekade, memutuskan untuk buka suara setelah tuduhan itu mulai memengaruhi reputasi pribadi dan profesionalnya.

Dalam sebuah pernyataan panjang dan penuh emosi yang dibagikan di kanal media sosial resminya, mantan pemain Ajax itu menegaskan bahwa ia tidak akan lagi menoleransi penggunaan citranya untuk pemberitaan sensasionalis. Gelandang itu mengatakan bahwa sebelumnya ia mengabaikan rumor tersebut dengan harapan isu itu akan mereda, tetapi merasa harus bertindak ketika klaim itu menjadi semakin serius. Ia secara khusus menanggapi upaya untuk mengaitkannya dengan kasus tersebut melalui ayah dari mantan pasangannya, seraya menegaskan bahwa ia tidak memiliki tanggung jawab atas tindakan pihak ketiga.