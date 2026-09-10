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'Cukup sudah!' - bintang West Ham Edson Alvarez murka saat akhirnya angkat bicara soal tuduhan penculikan dan mengancam akan menempuh jalur hukum
Alvarez membalas klaim media Meksiko
Gelandang West Ham United Alvarez melontarkan respons tegas setelah laporan di Meksiko menyebut keterlibatannya dalam sebuah rencana penculikan. Tuduhan tersebut, yang beredar di berbagai media, mengklaim bahwa bintang West Ham United itu dan pasangannya terkait dengan sebuah kejahatan yang dilaporkan diatur oleh ayah mertuanya.
Alvarez, yang secara umum menjaga profil rendah sepanjang karier profesionalnya selama satu dekade, memutuskan untuk buka suara setelah tuduhan itu mulai memengaruhi reputasi pribadi dan profesionalnya.
Dalam sebuah pernyataan panjang dan penuh emosi yang dibagikan di kanal media sosial resminya, mantan pemain Ajax itu menegaskan bahwa ia tidak akan lagi menoleransi penggunaan citranya untuk pemberitaan sensasionalis. Gelandang itu mengatakan bahwa sebelumnya ia mengabaikan rumor tersebut dengan harapan isu itu akan mereda, tetapi merasa harus bertindak ketika klaim itu menjadi semakin serius. Ia secara khusus menanggapi upaya untuk mengaitkannya dengan kasus tersebut melalui ayah dari mantan pasangannya, seraya menegaskan bahwa ia tidak memiliki tanggung jawab atas tindakan pihak ketiga.
- Getty Images Sport
Tim hukum diinstruksikan untuk mengambil tindakan
Tingkat keseriusan situasi ini telah mendorong Alvarez untuk mencari pendampingan hukum, dengan sang pemain mengonfirmasi bahwa ia siap membawa masalah ini ke pengadilan untuk melindungi reputasinya. Ia menulis: “Sehubungan dengan publikasi dan pernyataan yang beredar belakangan ini, saya merasa perlu menanggapi masalah ini secara jelas dan tegas. Saya dengan tegas menolak segala tuduhan atau upaya untuk mengaitkan nama saya dengan peristiwa, konflik, atau tindakan yang sama sekali tidak terkait dengan saya.
Alvarez kemudian menyoroti tidak adanya bukti yang mendukung klaim tersebut, seraya menegaskan bahwa sistem hukum adalah satu-satunya ranah yang tepat untuk tuduhan serius seperti itu. Ia menambahkan: “Namun, ada batasnya, dan mengaitkan pengetahuan, tanggung jawab, atau keterlibatan dalam perkara semacam ini kepada saya tanpa menunjukkan satu pun bukti jelas telah melampaui batas tersebut. Jika ada yang yakin mereka memiliki bukti atas tindakan salah apa pun yang saya lakukan, ada pihak berwenang, jaksa, dan pengadilan tempat mereka dapat mengajukannya."
Melindungi reputasi yang dibangun dengan susah payah
Bagi Alvarez, perjuangan untuk membersihkan namanya sangat personal, berakar pada nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya di Meksiko. Gelandang itu menegaskan bahwa reputasi profesionalnya dibangun melalui disiplin selama bertahun-tahun, bukan lewat kontroversi.
Ia menyatakan: "Saya tidak akan membiarkan nama saya digunakan untuk memicu konflik antara pihak ketiga atau untuk mendapatkan sorotan media. Karena itu, mengingat seriusnya pernyataan-pernyataan yang telah dibuat, saya telah menginstruksikan tim hukum saya untuk menilai dan menempuh tindakan hukum yang tepat terhadap siapa pun yang membuat atau menyebarkan tuduhan palsu terhadap saya."
Bintang West Ham itu menutup: "Sepanjang hampir sepuluh tahun karier profesional saya, saya telah melakukan segala upaya untuk menjauh dari skandal media dan agar nama saya dikenal karena pekerjaan saya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya berasal dari keluarga pekerja keras dan terhormat yang mengajarkan kepada saya bahwa reputasi dibangun selama bertahun-tahun melalui kerja keras, disiplin, dan perilaku."
- Getty Images Sport
Fokus di lapangan di West Ham
Terlepas dari gangguan di luar lapangan, Alvarez ingin memulai kembali musimnya di bawah pelatih West Ham, Nuno Espirito Santo. Setelah menjadi kapten Meksiko dalam kampanye Piala Dunia yang menantang pada musim panas, Alvarez kembali ke London Timur dengan tekad membangun dari 74 penampilan yang telah ia catatkan untuk klub sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari Ajax pada musim panas 2023.
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