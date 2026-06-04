Menurut media Italia Tuttosport, inti dari kontroversi ini adalah perbandingan gaji dengan rekan setimnya yang juga penyerang asal Kanada, Jonathan David, yang benar-benar membuat para petinggi Juventus kesal. Vlahovic dilaporkan membuka sesi negosiasi dengan pertanyaan yang provokatif: "Mengapa saya harus mendapat gaji yang sama dengan David?"
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Cukup satu pertanyaan: Bagaimana calon pemain Bayern, Dusan Vlahovic, dikabarkan telah membuat para petinggi Juventus sangat kesal
Latar belakang perselisihan ini adalah perbedaan pandangan yang sangat mencolok dalam hal finansial. Pada tahun terakhir kontraknya, pemain asal Serbia berusia 26 tahun itu masih mengantongi gaji sebesar dua belas juta euro di Turin, termasuk tunjangan tambahan.
Untuk mengikuti kebijakan penghematan pihak Italia, Juventus menawarinya kontrak baru senilai enam juta euro ditambah bonus. Ini seharusnya merupakan gaji yang sama persis dengan yang direncanakan untuk David. Namun, Vlahovic tetap bersikeras meminta delapan juta euro bersih ditambah bonus.
Juventus telah menetapkan gaji maksimum seorang pemain sebesar tujuh juta euro per musim. Di Allianz Stadium, hanya Kenan Yildiz yang mendapatkan jumlah tersebut.
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Vlahovic akan hengkang dari Juventus tanpa biaya transfer
Direktur Juventus, Giorgio Chiellini, secara resmi mengonfirmasi berakhirnya negosiasi pada malam yang sama. Mantan bek tersebut mengisyaratkan bahwa Vlahovic kemungkinan besar akan pindah ke luar negeri. Dikabarkan bahwa tidak ada satupun klub di Serie A yang memiliki dana yang cukup untuk memenuhi tuntutan gaji tersebut.
Meskipun SSC Napoli telah berusaha keras di belakang layar untuk mendapatkan sang penyerang, Partenopei telah mencapai batas kemampuan finansial mereka. Menurut Tuttosport, pihak sang penyerang memang baru-baru ini melakukan pembicaraan dengan Napoli, namun klub asal Italia Selatan tersebut tampaknya tidak memiliki peluang dalam persaingan penawaran.
Chelsea tampaknya berharap bisa mendatangkan Vlahovic
Sementara itu, Atlético Madrid, FC Bayern München, dan FC Chelsea memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk mengungguli Napoli. Terutama di Stamford Bridge, kini tampaknya muncul harapan baru untuk mendatangkan pemain kidal tersebut tanpa biaya transfer.
Sejak pindah ke Turin, penyerang ini telah mencetak total 68 gol dalam 168 pertandingan. Meskipun catatan ini solid, namun tetap di bawah ekspektasi yang dimiliki Juventus saat klub tersebut menginvestasikan sekitar 85 juta euro untuk merekrutnya dari Fiorentina pada musim dingin 2022.
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Apakah Vlahovic akan pindah ke FC Bayern?
FC Bayern sendiri sering dikaitkan dengan striker timnas Serbia tersebut di masa lalu. Setelah kepergian Nicolas Jackson, klub asal Munich ini sedang mencari opsi tambahan untuk lini serang di belakang Harry Kane.
Menurut laporan media, pada bulan Mei bahkan dilaporkan telah terjadi pembicaraan antara pihak Bayern dan sang pemain mengenai kemungkinan transfer. Untuk sementara, Munich dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan, namun belakangan ini spekulasi terkait hal tersebut mulai mereda.
Selain juara bertahan Jerman tersebut, klub-klub top Eropa lainnya juga disebut-sebut sebagai pihak yang mungkin tertarik. Nama Vlahovic belakangan ini sering muncul dalam kaitannya dengan FC Barcelona, AC Milan, serta klub-klub Liga Premier Inggris Newcastle United dan Manchester United.
Dusan Vlahovic: Statistik penampilannya di Juventus
Penampilan Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 168 68 16 16 1