Cukup satu pertanyaan: Bagaimana calon pemain Bayern, Dusan Vlahovic, dikabarkan telah membuat para petinggi Juventus sangat kesal

Latar belakang perselisihan ini adalah perbedaan pandangan yang sangat mencolok dalam hal finansial. Pada tahun terakhir kontraknya, pemain asal Serbia berusia 26 tahun itu masih mengantongi gaji sebesar dua belas juta euro di Turin, termasuk tunjangan tambahan.

Untuk mengikuti kebijakan penghematan pihak Italia, Juventus menawarinya kontrak baru senilai enam juta euro ditambah bonus. Ini seharusnya merupakan gaji yang sama persis dengan yang direncanakan untuk David. Namun, Vlahovic tetap bersikeras meminta delapan juta euro bersih ditambah bonus.

Juventus telah menetapkan gaji maksimum seorang pemain sebesar tujuh juta euro per musim. Di Allianz Stadium, hanya Kenan Yildiz yang mendapatkan jumlah tersebut.