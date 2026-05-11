‘Cukup banyak klub’ diperkirakan akan meningkatkan minat mereka terhadap transfer Mason Greenwood, sementara legenda Marseille Chris Waddle menyebut mantan penyerang Man Utd itu sebagai ‘kesuksesan yang pasti’ di Prancis
Greenwood bergabung dengan Marseille dengan nilai transfer sebesar £27 juta
Marseille bukanlah tempat bagi orang yang penakut atau lemah hati, dengan basis penggemar yang penuh gairah yang menuntut agar siapa pun yang bergabung dengan klub mereka langsung memberikan kontribusi—baik di lapangan maupun di bangku cadangan.
Waddle sangat memahami tekanan tersebut dari masa-masa bermainnya, di mana mantan bintang Inggris ini menikmati tiga tahun yang tak terlupakan di pesisir Mediterania yang membuatnya tampil di final Piala Eropa dan meraih status pahlawan kultus jauh di luar zona nyamannya.
Greenwood telah menempuh jalan yang serupa, dengan pemain serba bisa berusia 24 tahun itu menuju Ligue 1 saat meninggalkan Old Trafford. Raksasa Liga Premier, United, setelah melihat produk akademi mereka membangun kembali kariernya dengan status pinjaman di Getafe di Spanyol, menyetujui transfer senilai £27 juta ($37 juta).
Rekor Greenwood: Gol dan penampilan saat harga pasarnya melonjak
Greenwood, yang masih memiliki opsi untuk pindah kewarganegaraan ke Jamaika, berhasil meraih gelar Sepatu Emas bersama bintang Paris Saint-Germain peraih Ballon d’Or, Ousmane Dembele, pada musim perdananya di Marseille.
Sejak itu, jumlah golnya telah mencapai 48 dari 80 penampilan, dengan rekor pribadi terbaiknya yaitu 26 gol yang dicetak di semua kompetisi musim ini. Rumor transfer yang tak terelakkan pun muncul, dengan harga yang diminta untuk Greenwood melonjak jauh melampaui angka £50 juta ($68 juta).
Penjualan mungkin akan disetujui pada bursa transfer berikutnya, karena ada beberapa pertanyaan yang muncul mengenai penampilannya belakangan ini, dengan tim-tim dari seluruh Eropa - termasuk raksasa Serie A Juventus - mempertimbangkan manfaat dari pendekatan resmi.
Ke klub mana saja Greenwood bisa bergabung pada bursa transfer musim panas 2026?
Waddle yakin banyak klub yang tertarik akan ikut berebut tanda tangan Greenwood jika tawaran dibuka, dengan mantan pemain sayap Inggris itu—yang berbicara atas nama Genting Casino, sebuah kasino online premium yang memiliki permainan slot sepak bola—mengatakan kepada GOAL mengenai kemenangan atas Marseille: “Saya tahu rasanya. Mereka menuntut banyak hal. Mereka juga menginginkan hiburan. Tapi mereka menuntut banyak hal dari para pemain. Mereka merasa seharusnya berada di puncak klasemen.
“Sejak dia pindah ke sana, dia bermain dengan baik. Dia tampil bagus, dia cukup konsisten. Dia terus mencetak gol—kontribusi golnya terus berlanjut. Dia mendapat banyak penalti, tapi dia tetap di sana, dia dalam kondisi fit.
“Saya yakin banyak klub yang memantau perkembangannya dan mengawasinya. Jika suatu hari dia harus meninggalkan Marseille, akan ada cukup banyak klub yang tertarik untuk merekrut Mason. Dia telah tampil sangat baik untuk mereka.
“Klub ini sangat tidak konsisten dalam dua atau tiga tahun terakhir. Mereka sangat tidak stabil, meskipun terus finis di lima besar atau empat besar. Mereka mencapai posisi bagus lalu gagal, lalu bangkit lagi.
“Dia adalah salah satu pemain yang menonjol di tim, di skuad. Usianya masih bagus. Dia tampak fokus. Dia tahu apa yang diminta Marseille. Dia tahu apa yang diinginkan Marseille, dan dia berusaha memberikan itu kepada mereka. Bisa dibilang dia telah menjadi kesuksesan yang pasti di Marseille.”
Manchester United akan mendapatkan 50 persen dari biaya transfer yang dihasilkan oleh Greenwood
Greenwood terikat kontrak dengan Marseille hingga musim panas 2029, yang berarti klubnya saat ini dapat menuntut biaya transfer setinggi mungkin dalam negosiasi apa pun. Mereka juga menyadari bahwa United menyertakan klausul bagi hasil sebesar 50 persen dalam kesepakatan yang membawa penyerang serba bisa ini ke Prancis.
Setan Merah akan terus memantau perkembangan selanjutnya, karena mereka berpotensi mendapatkan keuntungan finansial sendiri, mengingat semakin besar kemungkinan bahwa pemain asal Bradford ini akan menghadapi tantangan baru pada tahun 2026.