"Saya tahu rasanya. Mereka menuntut banyak hal. Mereka juga menginginkan hiburan. Tapi mereka menuntut banyak hal dari para pemain. Mereka merasa seharusnya berada di puncak klasemen.

“Sejak dia pindah ke sana, dia bermain dengan baik. Dia tampil bagus, dia cukup konsisten. Dia terus mencetak gol—kontribusi golnya terus berlanjut. Dia mendapat banyak penalti, tapi dia tetap di sana, dia dalam kondisi fit.

“Saya yakin banyak klub yang memantau perkembangannya dan mengawasinya. Jika suatu hari dia harus meninggalkan Marseille, akan ada cukup banyak klub yang tertarik untuk merekrut Mason. Dia telah tampil sangat baik untuk mereka.

“Klub ini sangat tidak konsisten dalam dua atau tiga tahun terakhir. Mereka sangat tidak stabil, meskipun terus finis di lima besar atau empat besar. Mereka mencapai posisi bagus lalu gagal, lalu bangkit lagi.

“Dia adalah salah satu pemain yang menonjol di tim, di skuad. Usianya masih bagus. Dia tampak fokus. Dia tahu apa yang diminta Marseille. Dia tahu apa yang diinginkan Marseille, dan dia berusaha memberikan itu kepada mereka. Bisa dibilang dia telah menjadi kesuksesan yang pasti di Marseille.”