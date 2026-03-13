Torino FC v Parma Calcio 1913 - Serie A

Cuesta membela Suzuki: "Kami mendukungnya; pada bulan November, ia bermain meski jari tangannya patah menjadi 37 bagian dan tulang skafoidnya retak"

Pelatih itu membantah kritik terhadap kipernya

Carlos Cuesta, pelatih Parma, berbicara kepada Sky setelah kekalahan di kandang Torino pada pekan ke-29 liga: 

"Ada dua peristiwa yang menandai awal pertandingan, yaitu gol dan cedera Cremaschi. Reaksi kami kemudian positif dan kami berhasil menyamakan kedudukan, menciptakan peluang-peluang lain. Namun, pada babak kedua, ada dua peristiwa lain dalam satu menit yang memengaruhi jalannya pertandingan dan kami tidak mampu bereaksi. Kami harus tetap bersatu, mulai besok kami akan fokus pada Cremonese."

    "Bukan berarti kami tidak bekerja keras; kami juga fokus pada hal itu. Masih banyak yang harus kami lakukan, mengumpulkan poin untuk mencapai target. Dengan penampilan yang bagus dan kerja keras. Sekarang kami harus menerima dan menganalisis kekalahan yang tidak kami inginkan ini, agar bisa kembali ke lapangan pada Sabtu mendatang." 

  • KESALAHAN SUZUKI SAAT KEMBALI

    "Corvi telah memberikan dampak yang sangat positif dan sangat penting, sama seperti yang pernah dilakukan Suzuki di masa lalu. Kami membuat keputusan berdasarkan meritokrasi; kami tahu apa yang telah dilakukan Zion untuk kami. Ia bermain selama 10 menit pada hari ia cedera, meski jari tangannya patah menjadi 37 bagian dan tulang skafoidnya retak. Ia telah memberikan segalanya untuk Parma, ia telah berjuang habis-habisan; kami mengenalnya dan tahu apa yang selalu bisa ia berikan kepada kami."

