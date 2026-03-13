Cuesta membela Suzuki: "Kami mendukungnya; pada bulan November, ia bermain meski jari tangannya patah menjadi 37 bagian dan tulang skafoidnya retak"

Carlos Cuesta, pelatih Parma, berbicara kepada Sky setelah kekalahan di kandang Torino pada pekan ke-29 liga:
"Ada dua peristiwa yang menandai awal pertandingan, yaitu gol dan cedera Cremaschi. Reaksi kami kemudian positif dan kami berhasil menyamakan kedudukan, menciptakan peluang-peluang lain. Namun, pada babak kedua, ada dua peristiwa lain dalam satu menit yang memengaruhi jalannya pertandingan dan kami tidak mampu bereaksi. Kami harus tetap bersatu, mulai besok kami akan fokus pada Cremonese."