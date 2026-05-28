Crystal Palace telah 'naik level dan ingin tetap berada di sana' sementara ketua klub menikmati kemenangan di final Conference League

Sambil masih larut dalam emosi setelah peluit akhir dibunyikan, Ketua Palace, Parish, mengatakan kepada TNT Sports: "Bisa berkompetisi di Eropa, berkeliling Eropa [sudah luar biasa], tapi bisa datang dan memenangkannya sungguh luar biasa dan rasanya belum benar-benar meresap. Ini adalah pencapaian yang luar biasa.

"Para pemain, staf, semua pasang surut yang kami alami musim ini, sungguh luar biasa bisa sampai di sini dan lolos ke Liga Europa di mana kami pantas berada. Ini hanya menunjukkan bahwa terkadang orang baik yang menang pada akhirnya, menurut saya.

"Saat saya membeli klub ini, saya tidak yakin kami akan pernah bermain di Eropa, apalagi memenangkan trofi. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kami sudah merasakan rasanya, kami ingin terus melanjutkannya. Kami telah naik level dan kami harus berusaha untuk tetap berada di sana. Kami akan memiliki seminggu untuk merayakannya dan kemudian bekerja keras di musim panas."