Crystal Palace telah 'naik level dan ingin tetap berada di sana' sementara ketua klub menikmati kemenangan di final Conference League
Eagles meraih trofi bersejarah
Jean-Philippe Mateta mengantarkan Palace meraih tonggak sejarah setelah mengalahkan Vallecano 1-0 dan mengangkat trofi Conference League. Penyerang asal Prancis itu bereaksi paling cepat di babak kedua, menyarangkan bola pantul dari jarak dekat untuk mencetak gol penentu kemenangan setelah tendangan awal Adam Wharton ditepis di Red Bull Arena. Kemenangan ini menandai trofi ketiga dalam masa jabatan dua setengah tahun yang luar biasa bagi manajer yang akan hengkang, Oliver Glasner, yang sebelumnya membawa klub ini meraih gelar FA Cup dan Community Shield.
Paroki merayakan terwujudnya impian
Sambil masih larut dalam emosi setelah peluit akhir dibunyikan, Ketua Palace, Parish, mengatakan kepada TNT Sports: "Bisa berkompetisi di Eropa, berkeliling Eropa [sudah luar biasa], tapi bisa datang dan memenangkannya sungguh luar biasa dan rasanya belum benar-benar meresap. Ini adalah pencapaian yang luar biasa.
"Para pemain, staf, semua pasang surut yang kami alami musim ini, sungguh luar biasa bisa sampai di sini dan lolos ke Liga Europa di mana kami pantas berada. Ini hanya menunjukkan bahwa terkadang orang baik yang menang pada akhirnya, menurut saya.
"Saat saya membeli klub ini, saya tidak yakin kami akan pernah bermain di Eropa, apalagi memenangkan trofi. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kami sudah merasakan rasanya, kami ingin terus melanjutkannya. Kami telah naik level dan kami harus berusaha untuk tetap berada di sana. Kami akan memiliki seminggu untuk merayakannya dan kemudian bekerja keras di musim panas."
Eagles berhasil melewati musim yang penuh gejolak
Kemenangan bersejarah ini menjadi pengakuan yang luar biasa bagi klub tersebut setelah menjalani musim yang sangat bergejolak, termasuk kehilangan pemain kunci seperti Eberechi Eze dan Marc Guehi yang pindah ke klub rival di liga domestik. Meskipun harus puas finis di peringkat ke-15 di Liga Premier dan tersingkir secara mengejutkan dari Piala FA, The Eagles bangkit dengan gemilang untuk menutup musim yang melelahkan dengan 60 pertandingan ini dengan catatan kemenangan. Kesuksesan di level kontinental ini memberikan dorongan finansial dan struktural yang besar, sepenuhnya menutupi ketidakstabilan mereka di kompetisi domestik sebelumnya.
Masa transisi menanti Selhurst
Palace kini harus melewati masa transisi yang krusial pada musim panas ini seiring dengan dimulainya era pasca-Glasner secara resmi pasca kepergian pelatih asal Austria tersebut. Pihak manajemen menghadapi tekanan mendesak untuk segera menunjuk manajer baru yang mampu melaksanakan rencana peremajaan skuad yang sangat penting menjelang kampanye Liga Europa mendatang. Untuk mempertahankan momentum di level elit, diperlukan langkah cepat di bursa transfer guna membangun kesuksesan di kancah Eropa dan meningkatkan performa mereka di kompetisi domestik.