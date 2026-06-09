Crystal Palace 'telah mencapai kesepakatan' untuk menunjuk pengganti Oliver Glasner saat The Eagles membidik pemain dari Ligue 1

Crystal Palace telah berhasil mencapai kesepakatan prinsip untuk mendatangkan Pierre Sage ke London Selatan sebagai pelatih kepala baru mereka. Klub Liga Premier ini mengalihkan perhatian mereka kepada pelatih asal Prancis tersebut setelah gagal mendatangkan target lama mereka, Andoni Iraola, yang telah direkrut oleh Liverpool untuk menggantikan Arne Slot.

Kesepakatan ini akan membuat Sage mengikat masa depannya dalam jangka panjang dengan klub tersebut, dengan Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa "ini dia" kontrak yang berlaku hingga Juni 2029 yang mencakup opsi perpanjangan satu musim lagi. Negosiasi kini berfokus pada finalisasi paket kompensasi dengan RC Lens untuk melepaskan pelatih yang sangat dihargai ini dari tugasnya di Ligue 1.