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Crystal Palace 'telah mencapai kesepakatan' untuk menunjuk pengganti Oliver Glasner saat The Eagles membidik pemain dari Ligue 1
Eagles menemukan pengganti Glasner di Prancis
Crystal Palace telah berhasil mencapai kesepakatan prinsip untuk mendatangkan Pierre Sage ke London Selatan sebagai pelatih kepala baru mereka. Klub Liga Premier ini mengalihkan perhatian mereka kepada pelatih asal Prancis tersebut setelah gagal mendatangkan target lama mereka, Andoni Iraola, yang telah direkrut oleh Liverpool untuk menggantikan Arne Slot.
Kesepakatan ini akan membuat Sage mengikat masa depannya dalam jangka panjang dengan klub tersebut, dengan Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa "ini dia" kontrak yang berlaku hingga Juni 2029 yang mencakup opsi perpanjangan satu musim lagi. Negosiasi kini berfokus pada finalisasi paket kompensasi dengan RC Lens untuk melepaskan pelatih yang sangat dihargai ini dari tugasnya di Ligue 1.
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Mengganti ikon klub
Sage dihadapkan pada tugas yang tidak mudah untuk meneruskan jejak Glasner, yang memimpin "era keemasan" bersejarah selama masa jabatannya. Di bawah asuhan pelatih asal Austria itu, Palace meraih trofi-trofi besar pertama dalam sejarah mereka, dengan mencatatkan treble yang luar biasa berupa gelar Piala FA, Community Shield, dan Liga Konferensi UEFA.
Keputusan Glasner untuk tidak memperpanjang kontraknya, yang berakhir pada 30 Juni, membuat dewan direksi Eagles mencari kandidat yang mampu mempertahankan momentum mereka.
Fleksibilitas taktis Sage dan kemampuannya untuk tampil di atas ekspektasi di kasta tertinggi Prancis pada akhirnya menjadikannya pilihan utama bagi jajaran petinggi klub.
Kebangkitan Pierre Sage
Sage tiba di Selhurst Park dengan reputasi yang sedang berada di puncaknya setelah menjalani musim yang luar biasa di Prancis. Ia berhasil membawa Lens bersaing secara tak terduga dalam perebutan gelar juara melawan raksasa Eropa Paris Saint-Germain, dengan timnya memimpin klasemen hingga bulan Februari. Namun, pencapaian terbesarnya adalah membawa pulang trofi Coupe de France, trofi besar pertama dalam sejarah Lens.
Pelatih asal Prancis ini dikenal karena menggunakan sistem tiga bek, formasi yang menjadi kunci kesuksesan Palace di bawah asuhan Glasner.
Kemampuannya membangun tim yang menarik dan berorientasi serangan tanpa mengandalkan penguasaan bola yang dominan telah membuatnya dibandingkan dengan gaya permainan langsung yang terbukti sangat efektif bagi The Eagles dalam beberapa musim terakhir.
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Babak baru di London Selatan
Meskipun Sage belum pernah melatih di Liga Premier, para pendukung Palace akan menyoroti fakta bahwa Glasner pun dulunya merupakan sosok yang belum dikenal di dunia sepak bola Inggris sebelum masa jabatannya yang sangat sukses.
Strategi perekrutan klub belakangan ini lebih berfokus pada talenta pelatih Eropa yang sedang naik daun daripada siklus rotasi pelatih domestik yang biasa.
Penunjukan ini menandai investasi besar dalam filosofi baru saat Palace berupaya membangun kesuksesan mereka di Eropa. Dengan inti skuad pemenang trofi yang masih tersedia, Sage diharapkan memastikan klub terus bersaing untuk meraih gelar baik di level domestik maupun di Eropa saat ia memulai proyek tiga tahunnya musim panas ini.