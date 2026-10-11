AFP
Diterjemahkan oleh
Crystal Palace rusak reuni Oliver Glasner dengan Nottingham Forest lewat kemenangan sensasional 3-1 setelah bangkit dari ketertinggalan di Selhurst Park
Kejutan di awal sebelum keadaan berbalik
Nottingham Forest memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan untuk unggul saat pertandingan baru berjalan tiga menit. Anan Khalaili salah memperhitungkan sundulan, sehingga Dan Ndoye bisa menceploskan bola melewati Walter Benítez. Namun, Crystal Palace tak menyerah. Tim tuan rumah mengandalkan serangkaian penyelamatan gemilang Benítez untuk tetap bertahan dalam pertandingan. Pierre Sage melihat timnya perlahan mengambil kendali permainan, sebelum momentum berubah secara dramatis menjelang peluit turun minum.
- Getty Images Sport
Kamada dan Lerma membalikkan keadaan
Palace memecah kebuntuan pada menit ke-41 ketika Kamada menyarangkan gol pertamanya di Premier League dari dalam kotak penalti. Beberapa saat sebelum turun minum, Lerma menyundul umpan matang untuk membawa Palace unggul 2-1. Tuan rumah kini mencetak tiga gol atau lebih dalam dua dari empat pertandingan liga terakhir mereka, menyamai catatan mereka dalam 37 pertandingan sebelumnya jika digabungkan. Palace membawa kepercayaan diri baru itu ke babak kedua.
Pino memastikan kemenangan impresif itu
Pada menit ke-59, Pino paling cepat menyambar bola muntah setelah Matz Sels menepis tembakan Jørgen Strand Larsen, memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Gol penting itu mengakhiri rentetan 19 penampilan Pino di liga tanpa mencetak gol. Saat Palace mendominasi, para pendukung tuan rumah melantunkan nyanyian yang ditujukan kepada Glasner untuk mengejek mantan manajer mereka itu, meski sebelumnya menyambutnya dengan hangat sebelum sepak mula. Forest kesulitan memberikan respons yang efektif, sementara Benítez kembali melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Chris Wood, memastikan tuan rumah meraih tiga poin dengan nyaman.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi kedua klub?
Kemenangan ini mengangkat Crystal Palace ke posisi ke-12 klasemen Liga Primer Inggris dengan tujuh poin, setelah mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil ini meredakan tekanan pada Sage di awal musim, sementara Palace berupaya mempertahankan momentum serangannya.
Sementara itu, Forest turun ke posisi ke-14 dengan lima poin, setelah meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Catatan tersebut membuat Glasner harus mengatasi persoalan besar di lini pertahanan sebelum pertandingan berikutnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami