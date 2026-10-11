Kemenangan ini mengangkat Crystal Palace ke posisi ke-12 klasemen Liga Primer Inggris dengan tujuh poin, setelah mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil ini meredakan tekanan pada Sage di awal musim, sementara Palace berupaya mempertahankan momentum serangannya.

Sementara itu, Forest turun ke posisi ke-14 dengan lima poin, setelah meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Catatan tersebut membuat Glasner harus mengatasi persoalan besar di lini pertahanan sebelum pertandingan berikutnya.