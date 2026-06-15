Crystal Palace mengonfirmasi Pierre Sage sebagai pelatih baru setelah musim yang gemilang bersama Lens

Pria berusia 47 tahun ini tiba di London dengan reputasi sebagai salah satu pelatih paling cerdas di Eropa, setelah baru saja dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Ligue 1. Sage telah menandatangani kontrak tiga tahun untuk memimpin The Eagles, dengan kepindahannya saat ini masih menunggu konfirmasi akhir terkait visanya.

Penunjukan ini menandai pernyataan niat yang signifikan dari jajaran petinggi Palace. Ketua Steve Parish mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mendapatkan pelatih yang telah menghabiskan setahun terakhir ini melampaui ekspektasi dalam sepak bola Prancis. "Saya sangat bersemangat menyambut Pierre, yang bergabung dengan kami setelah musim yang diwarnai dengan meraih trofi di Lens serta finis di posisi kedua yang luar biasa di Ligue 1," kata Parish. "Saat kami memasuki kampanye Eropa lainnya setelah kesuksesan kami di Leipzig, saya yakin dia akan memberikan segalanya untuk meraih lebih banyak kesuksesan bagi klub sepak bola kami yang luar biasa."