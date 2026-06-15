AFP
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Crystal Palace mengonfirmasi Pierre Sage sebagai pelatih baru setelah musim yang gemilang bersama Lens
Sebuah era baru dimulai di Selhurst Park
Pria berusia 47 tahun ini tiba di London dengan reputasi sebagai salah satu pelatih paling cerdas di Eropa, setelah baru saja dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Ligue 1. Sage telah menandatangani kontrak tiga tahun untuk memimpin The Eagles, dengan kepindahannya saat ini masih menunggu konfirmasi akhir terkait visanya.
Penunjukan ini menandai pernyataan niat yang signifikan dari jajaran petinggi Palace. Ketua Steve Parish mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mendapatkan pelatih yang telah menghabiskan setahun terakhir ini melampaui ekspektasi dalam sepak bola Prancis. "Saya sangat bersemangat menyambut Pierre, yang bergabung dengan kami setelah musim yang diwarnai dengan meraih trofi di Lens serta finis di posisi kedua yang luar biasa di Ligue 1," kata Parish. "Saat kami memasuki kampanye Eropa lainnya setelah kesuksesan kami di Leipzig, saya yakin dia akan memberikan segalanya untuk meraih lebih banyak kesuksesan bagi klub sepak bola kami yang luar biasa."
- AFP
Menggantikan pemenang beruntun
Sage tiba di Selhurst Park untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh manajer yang akan hengkang, Oliver Glasner, yang mundur setelah masa jabatan yang sangat sukses. Fondasi yang ditinggalkan di Palace tak dapat disangkal sangat kokoh.
Nilai Glasner belum pernah setinggi ini setelah periode luar biasa di mana ia mengubah The Eagles menjadi mesin pemenang trofi. Palace yang dipimpin pelatih asal Austria itu meraih tiga gelar bersejarah, dengan mengamankan gelar Piala FA dan Community Shield sebelum menambahkan gelar Liga Konferensi UEFA ke dalam lemari trofi mereka.
Harapan besar bagi The Eagles
Sage menggantikan Glasner sebagai pelatih kepala dan bertekad untuk melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh pendahulunya. Dalam pernyataan pertamanya sejak ditunjuk, Sage menyoroti momentum positif yang sedang terjadi di klub. “Sungguh luar biasa bisa berada di sini, di Crystal Palace. Saya sangat antusias dengan sejarah klub dan musim-musim terakhir ini. Oliver Glasner telah mencapai beberapa hal yang luar biasa, dan sekarang giliran saya untuk melakukan hal yang sama. Itulah mengapa kami datang ke sini dengan ambisi yang besar,” ungkap Sage.
Pria asal Prancis ini sangat ingin menerjemahkan kebiasaan kemenangannya dari Prancis ke Liga Premier. “Dinamika di sini sangat positif, dan kami pun memiliki pola pikir yang sama. Kami menang tahun lalu – dan kami ingin melanjutkan hal ini, di klub baru, proyek baru, tetapi dengan banyak kebiasaan kemenangan,” tambahnya. Latar belakang Sage yang luas, termasuk perannya di Lyon-Duchère dan Red Star, telah mempersiapkannya untuk tantangan bergengsi ini di Inggris.
- AFP
Kenaikan pesat Pierre Sage
Perjalanan karier Sage selama setahun terakhir sungguh luar biasa. Ia pertama kali menarik perhatian saat mengambil alih jabatan pelatih sementara di Lyon pada November 2023. Saat ia tiba, Lyon sedang terpuruk di dasar klasemen, namun Sage berhasil mengarahkan kebangkitan yang luar biasa. Di bawah bimbingannya, Les Gones memenangkan 15 dari 20 pertandingan liga berikutnya, hingga akhirnya memastikan tiket ke Liga Europa dan mencapai final Coupe de France.
Ia membawa momentum tersebut ke masa jabatannya di Lens, di mana ia mempersembahkan trofi Coupe de France pertama dalam sejarah klub dan membawa mereka lolos ke Liga Champions. Perkembangan Lens di bawah Sage membuat mereka naik enam peringkat dan meraih tambahan 18 poin di Ligue 1 hanya dalam satu musim, serta memimpin klasemen selama enam putaran. Masa jabatannya di Lens berakhir dengan persentase kemenangan luar biasa sebesar 67,5% di semua kompetisi.