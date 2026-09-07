Perkenalan Crystal Palace dengan kehidupan di Women's Super League mengalami perubahan dramatis menyusul pelanggaran regulasi kompetisi dalam laga pembuka musim mereka pada Minggu. Palace berhasil mengamankan kemenangan 1-0 atas Everton berkat gol Lexi Lloyd-Smith pada babak pertama, tetapi perayaan itu tertutupi oleh ancaman sanksi administratif yang membayangi.

Petinggi WSL telah meluncurkan penyelidikan resmi setelah Palace menggunakan empat jendela pergantian pemain dalam pertandingan tersebut. Kontroversi ini berawal dari jumlah kesempatan yang digunakan untuk melakukan perubahan personel, bukan jumlah keseluruhan pemain yang dimasukkan. Aturan liga saat ini menetapkan bahwa meskipun tim diizinkan melakukan hingga lima pergantian pemain, hal itu hanya boleh dilakukan dalam maksimal tiga penghentian permainan yang terpisah, tidak termasuk jeda babak pertama.