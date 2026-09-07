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Crystal Palace menghadapi investigasi WSL dan potensi pengurangan poin atas pelanggaran aturan pergantian pemain
Kontroversi pergantian pemain membayangi kemenangan pada laga pembuka
Perkenalan Crystal Palace dengan kehidupan di Women's Super League mengalami perubahan dramatis menyusul pelanggaran regulasi kompetisi dalam laga pembuka musim mereka pada Minggu. Palace berhasil mengamankan kemenangan 1-0 atas Everton berkat gol Lexi Lloyd-Smith pada babak pertama, tetapi perayaan itu tertutupi oleh ancaman sanksi administratif yang membayangi.
Petinggi WSL telah meluncurkan penyelidikan resmi setelah Palace menggunakan empat jendela pergantian pemain dalam pertandingan tersebut. Kontroversi ini berawal dari jumlah kesempatan yang digunakan untuk melakukan perubahan personel, bukan jumlah keseluruhan pemain yang dimasukkan. Aturan liga saat ini menetapkan bahwa meskipun tim diizinkan melakukan hingga lima pergantian pemain, hal itu hanya boleh dilakukan dalam maksimal tiga penghentian permainan yang terpisah, tidak termasuk jeda babak pertama.
- Getty Images Sport
WSL mengonfirmasi penyelidikan resmi atas pelanggaran tersebut
Kompetisi itu mengeluarkan pernyataan yang jelas terkait insiden tersebut, dengan menyoroti sifat spesifik dari pelanggaran itu. Pernyataan WSL itu berbunyi: 'Kami dapat mengonfirmasi bahwa telah terjadi pelanggaran aturan kompetisi dalam pertandingan Crystal Palace melawan Everton. Crystal Palace menggunakan kesempatan pergantian pemain keempat saat penghentian permainan keempat, ketika aturan memperbolehkan maksimum tiga kesempatan pergantian pemain per pertandingan. Kami kini akan melakukan penyelidikan bersama kedua klub dan Pro Ref serta akan memberikan kabar terbaru pada waktunya.'
Insiden itu terjadi pada menit ketujuh masa injury time babak kedua ketika manajer Jo Potter memutuskan memasukkan Kirsty Howat sebagai pengganti Shannon O'Brien. Sebelum perubahan terakhir ini, Potter sudah memanfaatkan tiga momen terpisah untuk memasukkan Abbie Larkin, Ashleigh Weerden, dan Allyson Swaby.
Potensi sanksi dan tribunal independen
Meskipun Women's Super League tidak memiliki hukuman tetap dan otomatis untuk jenis pelanggaran aturan yang spesifik ini, konsekuensi bagi Crystal Palace bisa sangat berat. Kasus ini diperkirakan akan dirujuk ke tribunal independen, yang memiliki berbagai kewenangan untuk memastikan integritas kompetisi tetap terjaga.
Jika Palace dirujuk ke tribunal independen, klub itu bisa menghadapi beragam hukuman, mulai dari peringatan resmi atau denda finansial hingga pengurangan poin atau sanksi olahraga lainnya. Di antara langkah paling berat yang tersedia bagi tribunal adalah memerintahkan pertandingan tersebut untuk diulang sepenuhnya, yang secara efektif akan membatalkan kemenangan awal Palace 1-0 dan memaksa kedua tim bertemu lagi pada tanggal yang lebih позднее.
- Getty Images Sport
Para pejabat dinonaktifkan setelah kegagalan regulasi
Dampak dari pertandingan tersebut tidak hanya terbatas pada klub itu sendiri, karena tim perangkat pertandingan juga langsung menghadapi konsekuensi. Wasit Megan Wilson dan timnya gagal mencegah pergantian pemain ilegal itu terjadi, meski mereka punya tanggung jawab langsung untuk menegakkan peraturan pertandingan. Akibat kelalaian tersebut, seluruh kelompok perangkat pertandingan itu dibebastugaskan dari rangkaian pertandingan WSL pekan berikutnya.
Palace, yang mengamankan promosi ke kasta tertinggi setelah finis sebagai runner-up di divisi kedua musim lalu, kini menghadapi ujian berat pada Minggu ketika menjalani perjalanan singkat untuk menghadapi Arsenal.
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