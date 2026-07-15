Crystal Palace menawarkan kontrak baru kepada Jean-Philippe Mateta dalam upaya mencegah kepindahannya secara gratis

Belum ada laporan mengenai kesepakatan antara Mateta dan klub. Kabar terbaru hanya menyebutkan bahwa Palace telah mengajukan tawaran, sehingga keputusan kini sepenuhnya berada di tangan sang pemain. Pihak manajemen di Selhurst Park sangat ingin menghindari terulangnya situasi pada jendela transfer sebelumnya, di mana masa depan pemain asal Prancis ini menjadi bahan spekulasi yang intens, terutama setelah musim yang luar biasa di mana Mateta tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 16 gol, termasuk gol penentu kemenangan bersejarah yang memastikan gelar UEFA Conference League melawan Rayo Vallecano.

Masa depan Mateta terus menjadi bahan spekulasi setelah bursa transfer Januari yang bergejolak. Rencana kepindahannya ke AC Milan senilai £30 juta gagal pada hari terakhir bursa transfer setelah pemeriksaan medisnya mengungkap adanya masalah pada lututnya, sebelum ia tetap bertahan di London selatan hingga akhir musim. Sejak itu, berbagai laporan terus mengaitkan pemain internasional Prancis ini dengan kemungkinan hengkang, sehingga mendorong langkah proaktif dari dewan direksi Palace untuk menawarinya perpanjangan kontrak hingga tahun 2030.