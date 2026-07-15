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Crystal Palace menawarkan kontrak baru kepada Jean-Philippe Mateta dalam upaya mencegah kepindahannya secara gratis
Palace berupaya mengamankan pemain andalannya
Crystal Palace dilaporkan telah menawarkan kontrak baru kepada Mateta yang akan membuat sang striker tetap bertahan di Selhurst Park hingga tahun 2030. Jurnalis transfer Nicolò Schira mengklaim bahwa Palace telah mengajukan proposal tersebut dalam upaya mengamankan masa depan jangka panjang Mateta dan menangkis minat yang semakin meningkat dari klub-klub luar negeri.
Kontrak pemain internasional Prancis berusia 29 tahun itu akan berakhir pada Juni 2027, yang berarti ia kemungkinan besar akan dijual pada musim panas ini jika tidak menerima tawaran dari manajemen klub. Namun, perjanjian baru tersebut akan melindungi salah satu pemain penyerang terpenting Palace.
- Getty Images Sport
Menangkal raksasa-raksasa Eropa
Belum ada laporan mengenai kesepakatan antara Mateta dan klub. Kabar terbaru hanya menyebutkan bahwa Palace telah mengajukan tawaran, sehingga keputusan kini sepenuhnya berada di tangan sang pemain. Pihak manajemen di Selhurst Park sangat ingin menghindari terulangnya situasi pada jendela transfer sebelumnya, di mana masa depan pemain asal Prancis ini menjadi bahan spekulasi yang intens, terutama setelah musim yang luar biasa di mana Mateta tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 16 gol, termasuk gol penentu kemenangan bersejarah yang memastikan gelar UEFA Conference League melawan Rayo Vallecano.
Masa depan Mateta terus menjadi bahan spekulasi setelah bursa transfer Januari yang bergejolak. Rencana kepindahannya ke AC Milan senilai £30 juta gagal pada hari terakhir bursa transfer setelah pemeriksaan medisnya mengungkap adanya masalah pada lututnya, sebelum ia tetap bertahan di London selatan hingga akhir musim. Sejak itu, berbagai laporan terus mengaitkan pemain internasional Prancis ini dengan kemungkinan hengkang, sehingga mendorong langkah proaktif dari dewan direksi Palace untuk menawarinya perpanjangan kontrak hingga tahun 2030.
Bagian penting dari era Sage
Mateta tetap menjadi sosok penting bagi manajer baru Pierre Sage. Pelatih tersebut memandang sang penyerang—yang awalnya bergabung dengan Crystal Palace sebagai pemain pinjaman dari Mainz pada Januari 2021 sebelum resmi pindah secara permanen pada 2022—sebagai pilar utama dalam proyeknya, menghargai profil uniknya serta kemampuan penyelesaian akhir yang tajam di sepertiga akhir lapangan.
Mateta telah menikmati masa bakti yang penuh prestasi bersama Crystal Palace, membantu mengantarkan klub tersebut meraih gelar juara Piala FA pada musim 2024–25, diikuti oleh gelar FA Community Shield pada 2025, dan gelar Liga Konferensi UEFA pada musim 2025–26. Selama berkarier di Selhurst Park, striker asal Prancis ini telah mencatatkan 202 penampilan untuk The Eagles, mencetak 62 gol, dan memberikan 14 assist di semua kompetisi.
- AFP
Aksi heroik di Piala Dunia menunda kepulangannya
Kembalinya sang penyerang ke pramusim tertunda akibat keterlibatannya bersama timnas Prancis di Piala Dunia. Seperti yang baru-baru ini dilaporkan, keberhasilan timnya melaju ke babak-babak akhir membuat Sage harus menunggu untuk berlatih bersama penyerang tengah utamanya saat skuad mempersiapkan diri menghadapi musim Liga Premier yang akan datang. Selama turnamen tersebut, Mateta hanya tampil selama beberapa menit dalam pertandingan melawan Norwegia, Swedia, dan Maroko tanpa berhasil mencetak gol. Ia tetap menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan kemarin saat Prancis menderita kekalahan 2-0 dari Spanyol di semifinal; Les Bleus kini menanti tim yang kalah dari laga Inggris melawan Argentina untuk bertanding dalam perebutan tempat ketiga.
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