Setelah karier 15 tahun yang luar biasa di pesisir selatan, March meninggalkan Brighton pada akhir musim lalu dan tersedia dengan status bebas transfer. Menurut BBC Sport, Crystal Palace secara internal telah membahas kemungkinan membawanya ke Selhurst Park. Langkah itu akan mengejutkan para pendukung kedua klub mengingat sengitnya rivalitas antara Crystal Palace dan Brighton.

Pierre Sage mengambil alih sebagai manajer Crystal Palace pada bulan Juni, menggantikan Oliver Glasner, dan bos baru itu ingin menambah pengalaman yang sudah teruji ke dalam skuadnya. March mencatatkan 194 penampilan di Premier League untuk Brighton dan masih sangat ingin mendapatkan klub baru di Inggris untuk melanjutkan kariernya di level tertinggi.