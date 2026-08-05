(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Crystal Palace mempertimbangkan transfer gratis mengejutkan untuk ikon Brighton Solly March seiring kesepakatan Takehiro Tomiyasu kian dekat
Kepindahan kontroversial ke Selhurst Park
Setelah karier 15 tahun yang luar biasa di pesisir selatan, March meninggalkan Brighton pada akhir musim lalu dan tersedia dengan status bebas transfer. Menurut BBC Sport, Crystal Palace secara internal telah membahas kemungkinan membawanya ke Selhurst Park. Langkah itu akan mengejutkan para pendukung kedua klub mengingat sengitnya rivalitas antara Crystal Palace dan Brighton.
Pierre Sage mengambil alih sebagai manajer Crystal Palace pada bulan Juni, menggantikan Oliver Glasner, dan bos baru itu ingin menambah pengalaman yang sudah teruji ke dalam skuadnya. March mencatatkan 194 penampilan di Premier League untuk Brighton dan masih sangat ingin mendapatkan klub baru di Inggris untuk melanjutkan kariernya di level tertinggi.
- Getty Images Sport
Menunggu kesempatan yang tepat
March telah menggunakan fasilitas latihan Brighton untuk menjaga kebugarannya sembari mencari klub baru. Berbicara baru-baru ini kepada talkSPORT, March menjelaskan situasinya saat ini dan keinginannya untuk tetap bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
"Saya belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya, saya selalu berada di Brighton," kata March. "Ini benar-benar sedikit penuh ketidakpastian, tidak punya klub. Saya hanya menunggu kesempatan yang tepat. Tetapi saya bugar, yang merupakan hal utama bagi saya, dan saya merasa baik." Ia menegaskan bahwa dirinya telah menerima tawaran dari luar negeri, tetapi mengakui bahwa pindah ke luar negeri bukan preferensinya, sembari tetap membuka lebar pintu bagi Crystal Palace untuk melakukan pendekatan.
Tambahan amunisi di lini belakang untuk Pierre Sage
Selain ketertarikan mereka pada March, Crystal Palace siap merekrut Tomiyasu dengan status bebas transfer. Pemain internasional Jepang itu telah menyelesaikan masa percobaan dengan sukses dan mencapai kesepakatan garis besar soal persyaratan dengan Crystal Palace.
Sage berencana bermain dengan tiga bek tengah musim depan dan memandang Tomiyasu sebagai opsi ideal untuk sisi kiri dari trio tersebut. Crystal Palace memprioritaskan penguatan lini belakang pada musim panas ini setelah bek tengah pilihan utama Maxence Lacroix meninggalkan klub untuk bergabung dengan Chelsea. Tomiyasu baru-baru ini menghabiskan waktu bersama Ajax, mencatatkan delapan penampilan untuk klub Belanda itu, dan juga tampil tiga kali untuk tim nasionalnya di Piala Dunia sebelum kembali ke Inggris.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Crystal Palace?
Crystal Palace segera memutuskan apakah akan mengajukan tawaran kontrak resmi kepada March. March harus menjaga kebugarannya sambil mengevaluasi pilihannya. "Secara pribadi, saya masih ingin bermain di Premier League," kata March. "Saya jelas merasa bisa melakukan itu. Mungkin saya harus bersabar, saya tidak tahu. Tapi ini sulit, Anda jadi gelisah, berada di rumah sendirian dan berlatih sendirian." Crystal Palace juga berharap segera merampungkan kedatangan Tomiyasu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami