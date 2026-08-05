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Solly March(C)Getty Images
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Crystal Palace mempertimbangkan transfer gratis mengejutkan untuk ikon Brighton Solly March seiring kesepakatan Takehiro Tomiyasu kian dekat

Transfers
S. March
T. Tomiyasu
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Premier League

Mantan winger Brighton Solly March saat ini sedang mempertimbangkan transfer bebas yang sangat kontroversial ke rival sengit Crystal Palace. Penyerang berpengalaman itu ingin tetap bermain di Premier League setelah meninggalkan Brighton, sementara Palace juga dilaporkan semakin dekat untuk merekrut mantan bek Arsenal dan Ajax, Takehiro Tomiyasu, jelang musim baru.

  • Kepindahan kontroversial ke Selhurst Park

    Setelah karier 15 tahun yang luar biasa di pesisir selatan, March meninggalkan Brighton pada akhir musim lalu dan tersedia dengan status bebas transfer. Menurut BBC Sport, Crystal Palace secara internal telah membahas kemungkinan membawanya ke Selhurst Park. Langkah itu akan mengejutkan para pendukung kedua klub mengingat sengitnya rivalitas antara Crystal Palace dan Brighton.

    Pierre Sage mengambil alih sebagai manajer Crystal Palace pada bulan Juni, menggantikan Oliver Glasner, dan bos baru itu ingin menambah pengalaman yang sudah teruji ke dalam skuadnya. March mencatatkan 194 penampilan di Premier League untuk Brighton dan masih sangat ingin mendapatkan klub baru di Inggris untuk melanjutkan kariernya di level tertinggi.

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  • Crystal Palace FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Menunggu kesempatan yang tepat

    March telah menggunakan fasilitas latihan Brighton untuk menjaga kebugarannya sembari mencari klub baru. Berbicara baru-baru ini kepada talkSPORT, March menjelaskan situasinya saat ini dan keinginannya untuk tetap bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

    "Saya belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya, saya selalu berada di Brighton," kata March. "Ini benar-benar sedikit penuh ketidakpastian, tidak punya klub. Saya hanya menunggu kesempatan yang tepat. Tetapi saya bugar, yang merupakan hal utama bagi saya, dan saya merasa baik." Ia menegaskan bahwa dirinya telah menerima tawaran dari luar negeri, tetapi mengakui bahwa pindah ke luar negeri bukan preferensinya, sembari tetap membuka lebar pintu bagi Crystal Palace untuk melakukan pendekatan.

  • Tambahan amunisi di lini belakang untuk Pierre Sage

    Selain ketertarikan mereka pada March, Crystal Palace siap merekrut Tomiyasu dengan status bebas transfer. Pemain internasional Jepang itu telah menyelesaikan masa percobaan dengan sukses dan mencapai kesepakatan garis besar soal persyaratan dengan Crystal Palace.

    Sage berencana bermain dengan tiga bek tengah musim depan dan memandang Tomiyasu sebagai opsi ideal untuk sisi kiri dari trio tersebut. Crystal Palace memprioritaskan penguatan lini belakang pada musim panas ini setelah bek tengah pilihan utama Maxence Lacroix meninggalkan klub untuk bergabung dengan Chelsea. Tomiyasu baru-baru ini menghabiskan waktu bersama Ajax, mencatatkan delapan penampilan untuk klub Belanda itu, dan juga tampil tiga kali untuk tim nasionalnya di Piala Dunia sebelum kembali ke Inggris.

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  • Brighton & Hove Albion FC v Leicester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apa selanjutnya untuk Crystal Palace?

    Crystal Palace segera memutuskan apakah akan mengajukan tawaran kontrak resmi kepada March. March harus menjaga kebugarannya sambil mengevaluasi pilihannya. "Secara pribadi, saya masih ingin bermain di Premier League," kata March. "Saya jelas merasa bisa melakukan itu. Mungkin saya harus bersabar, saya tidak tahu. Tapi ini sulit, Anda jadi gelisah, berada di rumah sendirian dan berlatih sendirian." Crystal Palace juga berharap segera merampungkan kedatangan Tomiyasu.

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